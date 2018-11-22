Конец Анненкова, или Красная бригада против Семиреченской армии

После краха вооруженных сил Верховного Правителя России адмирала А. В. Колчака в феврале - марте 1920 г. от Семипалатинска вглубь Семиречья бежал атаман Семиреченского казачьего войска генерал-майор армии Верховного Правителя Б. В. Анненков.Командование советской 13-й Сибирской кавалерийской дивизии (комдив А. Е. Карташев, начштаба П. П. Собенников) для преследования Б. В. Анненкова выделило 74-й Петроградский и 75-й им. Стеньки Разина полки под командованием заслуженного комбрига К. И. Новика.Более 600 км от Семипалатинска (через Сергиополь на Джуз-Агач (около озера Балхаш)) отходил в глубь Семиречья с остатками своей Отдельной Семиреченской армии (около 10000 бойцов) атаман Б. В. Анненков, сжигая на своем пути почтовые станции, уничтожая остатки продовольствия и фуража.Атаман надеялся, что в Семиречье он найдет полное признание своей атаманской власти и получит материальную помощь и людские ресурсы от семиреченского казачества и киргизских баев.По бездорожью в буран, плохо обмундированная, без продовольствия и фуража конная группа К. И. Новика в 600 сабель, без артиллерии, преследовала 10-тысячную армию. Люди питались кониной, и, при случае (если какой-либо бай не успевал бежать со своими стадами вместе с Б. В. Анненковым) запасались бараниной. Совсем плохо было с хлебом (его не видели 2 месяца) и фуражом. Мука и фураж высылались бригаде на верблюдах - но пока верблюжий транспорт догонял кавалеристов, он сам проедал то что вез.В первых числах апреля атаман Б. В. Анненков остановился, пытаясь восстановить самостоятельное государственное образование «Семиреченское войско». Эта попытка ему частично удалась - в самый короткий срок он сформировал Киргизскую пехотную дивизию и пополнил конским составом свои конные части (черные гусары смерти, уланы и семиреченские, уральские, сибирские казачьи полки).Наступающая со стороны г. Верного пехотная группа Туркестанского фронта продвигалась весьма медленно, связь с ней была через Москву - Семипалатинск. Группа пехоты и артиллерии, вышедшая из Семипалатинска, ожидалась не ранее, чем через 10 дней.Перед кавбригадой К. И. Новика нависла угроза гибели - так как в случае перехода Б. В. Анненкова в наступление выйти из боя на совершенно измотанном конском составе было бы невозможно.В это время Б. В. Анненков был занят внутренними делами, и у комбрига созревает решение захватить атамана - живого или мертвого. Для выполнения этого решения части бригады были распределены, как указано на схеме ниже.Для атаки Ставки Б. В. Анненкова было выделено 3 эскадрона 75-го кавполка, а на направление к ст. Баскан выбрасывается 1,5 полка.74-й кавполк и 2 эскадрона 75-го кавполка были подпущены на 400 - 500 шагов до станицы Баскан, после чего анненковцы открыли сильнейший огонь. Эскадроны спешились и пролежали под Басканом весь день. Анненковцы пытались переходить в атаку - но также отражались ответным огнем. С наступлением темноты красная группа отошла в село Романовское.Но отвлекающий маневр сыграл свою роль.75-й кавполк им. Стеньки Разина (врид комполка Сухаренко, врид военкома Лебедев) без 2-х эскадронов ночным набегом ворвался в ставку атамана Анненкова - м. Ушурал, и полностью вырубил спавшую пехотную дивизию, разгромил штаб Б. В. Анненкова, взяв 6 орудий. Сам атаман, раненный военкомом полка Лебедевым, успел скрыться. При погоне за Б. В. Анненковым любимец полка военком Лебедев пал смертью храбрых.Сыграло свою роль недостаточно продуманное распределение сил между направлениями главного и отвлекающего ударов. 3 малочисленные сотни разинцев рассыпались по м. Ушурал, растянутому на 3 км, вылавливая припрятавшихся анненковцев. Вдруг вихрем ворвалась в Ушурал конная дивизия Б. В. Анненкова, расположенная в 10 км от Ушурала в В. лагере. Закипел уличный бой.Но что это? Почему анненковцы рубят друг друга?Оказывается, что некоторые части Б. В. Анненкова давно имели в своих рядах членов партизанской организации «Красные орлы», только и ждавших подходящего момента для того чтобы вернуться в родные станицы, находящиеся на советской земле. Все же силы в этом бою были очень неравны, и 75-й кавполк, прикрываемый перешедшими на их сторону анненковцами, отошел - также в село Романовское.Второй ошибкой командования бригады стало отсутствие помощи со стороны главных сил, находившихся в с. Романовское, отряду, выполнявшему главную задачу – по разгрому атаманской Ставки.При всех недочетах налет был в целом успешен, и через 2 дня в село Романовское прибыл начштаба атамана полковник Асанов для переговоров о сдаче Семиреченской армии. Он привез с собой два подлинника приказов по армии. Последний приказ, подписанный атаманом Анненковым, гласил:«Во время налета красных на Ушурал я получил тяжелые ранения, а поэтому с частью личного конвоя я убываю для лечения в пределы Китая. Командование Семиреченской армией передаю начальнику штаба армии полковнику Асанову».Первый и последний приказ нового командарма полковника Асанова призывал войска Семиреченской армии, вследствие безвыходного положения, прекратить боевые действия и ждать его дальнейших указаний.В тот же день была установлена связь с частями анненковской армии - и по тракту от села Романовского на Семипалатинск потянулась десятитысячная разоруженная толпа анненковцев, конвоируемая сотней бойцов полка им. Стеньки Разина.Это стало и началом конца лично для Б. В. Анненкова. Оставшись без армии, он скитался в Китае, а через 7 лет, будучи выдан СССР, судим в Семипалатинске и приговорен к расстрелу.