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Балтийская ассамблея призвала усилить противодействие «российской угрозе»

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Балтийская ассамблея рекомендовала Литве, Латвии и Эстонии расширить сотрудничество в оборонной сфере, а также упростить передвижение натовских войск по суше, воздуху и морю, передает канал RT со ссылкой на документы форума.




Очень важно, чтобы со стороны Североатлантического альянса следовала защитная реакция на любое провокационное действие российских вооруженных сил, говорится в тексте.

В документах заявляется, что российская авиация уже «неоднократно нарушала воздушное пространство» прибалтийских стран, Вооруженные силы РФ проводили масштабные маневры у границ региона и отрабатывали сценарии наступления на западном направлении.

Как отметил российский эксперт, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, российская угроза – это выдумки, однако Москва вынуждена реагировать на провокации сил НАТО.

К странам Балтийского региона регулярно прилетают натовские самолеты и демонстрируют намерение пересечь воздушную границу РФ. В связи с этим российские военные просто вынуждены поднимать свои истребители на перехват и сопровождение самолетов альянса.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков отмечал, что руководство прибалтийских республик «торгуют вымыслом» о российской угрозе, лишь бы поднять свой вес в НАТО.

В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу указывал, что на фоне истерии стран Балтии и Польши численность войск альянса у российских границ выросла в 7 раз.

Напомним, Балтийская ассамблея – совещательный орган по сотрудничеству парламентов Литвы, Латвии и Эстонии. Основана в 1991 году. В ассамблею входят по 20 депутатов от каждой страны, которые координируют действия парламентов и декларируют согласованные позиции в виде резолюций.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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