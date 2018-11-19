Китайский путь Белоруссии плохо пахнет

В Светлогорске, что в Гомельской области Белоруссии, остановился завод по производству сульфатной белёной целлюлозы, построенный год назад китайской компанией China CAMC Engineering Co., LTD. Причина остановки – опасное воздействие предприятия на окружающую среду.Строго говоря, завод так и не приступил к нормальной работе. Его начали строить в 2012 году и по контракту должны были сдать в эксплуатацию в 2015-м. Позднее запуск перенесли на конец 2017 года. Тому было несколько причин, главной из которых стала экологическая опасность возводимого производства. Этот вопрос обсуждался в местном суде. Делались дополнительные экспертизы, вновь и вновь анализировался проект завода.Районный Светлогорск давно волнуют экологические проблемы. В здешней промышленности доминируют предприятия, специализирующиеся на производстве нефтехимических продуктов («СветлогорскХимволокно») и целлюлозы («Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»). Потому в городе достаточно высокая нагрузка на окружающую среду.Собственно, завод белёной целлюлозы строили в дополнение к комбинату СЦКК, как его новое подразделение. Однако стройка не была проектом самой компании. Всё решалось в высоких кабинетах Минска. В 2012 году президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №391 «О строительстве завода по производству сульфатной белёной целлюлозы». После этого правительство республики взяло под цели строительства кредит на 654 миллиона американских долларов у Экспортно-импортного и Индустриально-коммерческого банков Китая.Светлогорцам не понравилась эта затея. Более 10 тысяч жителей города подписались под обращением против строительства завода. Люди забеспокоились, что по китайскому проекту отбеливать целлюлозу собирались с помощью диоксида хлора. С обращением населения общественная экологическая организация «Экодом» пошла в Светлогорский районный суд. В своём иске она требовала запретить строительство завода.Состоялось несколько слушаний. Контраргументы представила сторона, заинтересованная в продвижении проекта. В частности, представители РУП «Белниц Экология» убеждали суд, что производство белёной целлюлозы будет безопасным. Ссылались на благоприятную экспертизу ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду). Она показала минимальную опасность производства при соблюдении технологии.Аргументы экологов-общественников, что завод строится по старой технологии, а в соседних странах уже активно переходят на бесхлорное отбеливание целлюлозы, на суд должного внимания не произвели. Он отказал «Экодому» в удовлетворении иска, и стройка закипела с новой силой.Кто был прав в этом споре, стало ясно ещё прошлой осенью, когда попытались сделать пробный запуск завода. С пуском производства белёной целлюлозы Светлогорск накрыл едкий неприятный запах. Очевидцы так описали свои ощущения: «Смесь резкого запаха гниющей капусты и канализации». Местные химики с комбината «СветлогорскХимволокно» дали профессиональное заключение: так пахнет меркаптан –- вещество второго класса опасности, выделяемое при варке древесины в химикатах.После провального первого запуска сделали вторую попытку, но получили тот же результат. Только в нынешнем июле завод, наконец, дал первую товарную продукцию. При этом китайские специалисты так и не смогли наладить работу установки по сжиганию меркаптана. По городу шёл удушливый запах. У людей появились симптомы отравления ядовитым газом: тошнота, вялость, беспричинно слезились глаза, у некоторых в полости рта образовывались небольшие язвы.Завод терпели до поздней осени, но он так и не смог выйти на проектную мощность, только загадил окрестности отравой. (Меркаптан почти в два раза тяжелее воздуха. Он расползался по округе, заполняя все существующие низины.) Теперь производство остановили на неопределённый срок.Случай в Светлогорске – не первый в мировой практике ошибок с инвестициями. В Белоруссии он имеет особую специфику – китайскую. Здесь многие инвестиции прямо связывают с проектом «Нового Шёлкового пути», как изначально называли свою континентальную экспансию китайские руководители.Теперь название подкорректировали: «Один пояс – один путь!» (ОПОП). Только от перемены названия путь этот не стал менее тернистым для доверчивых партнёров. В той же Белоруссии кипят страсти вокруг аккумуляторного завода под Брестом. Вредное производство китайская компания строит в рекреационной зоне, рядом с областной больницей и зоной отдыха жителей.В городе Добруше другая китайская компания не осилила строительство завода мелованных и немелованных видов картона. Взявшаяся за дело фирма, по признанию бывшего белорусского премьера Андрея Кобякова, не имела опыта реализации таких крупных проектов. Белорусам пришлось разорвать договор с китайскими строителями. Проект остался в подвешенном состоянии, поскольку Государственный банк развития Китая, выделивший под него кредит, не предусматривает участие в строительстве компаний других стран.Эта особенность китайских инвестиций вполне проявилась и в Светлогорске. После всех случившихся скандалов и конфузов (продукцию завода так и не смогли вывести на соответствующий проекту уровень качества) китайские специалисты покинули предприятие, забрав с собой электронные платы управления оборудованием. Без них перенастроить завод невозможно.Получилась хорошо знакомая картина из практики китайских инвестиций. Банки КНР дают странам деньги под какую-нибудь стройку. Затем эти деньги возвращаются в Китай через оплату услуг китайских подрядчиков. Страна, поддавшаяся соблазну включиться в разрекламированный ОПОП, остаётся в долгах. Да ещё – зависимой от китайских компаний-операторов проекта.Таких примеров пруд пруди. Нам хорошо известно, как обошёлся Китай с Туркменией. Китайцы за свои деньги построили газопровод с туркменских месторождений в свой Синьцзян-Уйгурский автономный район. Теперь Ашхабад рассчитывается за китайский кредит газом, по сути ничего не получив взамен. В итоге – на богатейшую страну накатил тяжёлый экономический кризис со всеми его социальными последствиями.Можно вспомнить инвестиции Пекина в Таджикистан. Здесь китайские компании за свои деньги построили ТЭЦ и автомобильные дороги. В оплату кредитов Душанбе передал Пекину право на разработку шести месторождений золота и… немножко воды. Гонконгская компания будет продавать в Китае воду из таджикского озера Сарез. При внимательном рассмотрении выясняется, что дороги, например, на самом деле нужны Китаю для его проекта ОПОП. А пока на Таджикистане висит тяжёлый для него долг в 1,5 млрд. долларов США.Такой жёсткий подход Пекин применяет даже в отношении своих стратегических союзников. Вот Пакистан. Его территорию Китай тоже включил в ОПОП. Через пакистанские порты он рассчитывает получать грузы из Ближнего Востока и Африки (различное сырьё и энергоносители). Резоны в этом очевидны. В случае обострения международной обстановки купируется угроза перекрытия доставки грузов через Малаккский пролив и Южно-Китайское море. В обычное время транзит через Пакистан в разы снижает сроки доставки грузов в Китай.Дело двинулось. Пекин уже получил в своё распоряжение 9,23 кв. км земли в районе морского порта Гвадар. Сам порт китайцы сделали глубоководным, обустроили, обеспечили необходимой инфраструктурой. Теперь они строят разветвлённую транспортную систему, международный аэропорт, экспортную зону, прокладывают транспортный коридор до своей западной границы. Проект ещё далёк до завершения, но Пакистан уже потонул в долгах, которые пытается гасить кредитами МВФ.ОПОП ещё не раз аукнется доверчивым партнёрам Китая. Кроме финансовой зависимости от китайских инвесторов можно запросто получить серьёзные экологические проблемы, как это случилось в Белоруссии. Не надо забывать, что сегодня в самом Пекине люди задыхаются от смога, а в стране 80% дождей – кислотные. Они тоже могут прийти к людям через «Один пояс – один путь».