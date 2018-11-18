В Латакии при обстреле погибли 18 военнослужащих САА
При обстреле боевиками населенных пунктов провинции Латакия и Алеппо погибли 18 военнослужащих сирийской армии, еще два бойца получили тяжелые ранения, передает Интерфакс.
По словам руководителя российского Центра по примирению сторон в САР генерал-лейтенанта Владимира Савченко, в ходе обстрелов населенного пункта Сафсара (провинция Латакия) погибли 18 и ранен 1 военнослужащий сирийской армии. В другом населенном пункте – Телль-Алуш (провинция Алеппо) – ранен один военнослужащий САА.
Кроме того, в городе Африн (провинция Алеппо) подпольные ячейки курдских «отрядов самообороны» (YPG) атаковали блокпост союзной Турции «Сирийской свободной армии». Курдам удалось ликвидировать не менее 3 боевиков и без потерь отступить. Согласно сообщению в соцсетях, эта операция проведена в рамках так называемой партизанской войны «Гнев Оливок». Также сообщается о стычках между отдельными отрядами, входящими в «свободную армию». Что конкретно не поделили боевики, источники не уточняют.
В 55-километровой зоне, установленной американцами вокруг своей базы Ат-Танф (провинция Хомс) вновь замечены террористы ИГ (группировка запрещена в РФ). По данным очевидцев, численность их отряд может достигать более 150 человек. По данным источников, американские военные снабжают их оружием и используют для разведки позиций сирийской армии, а также для диверсий на юге республики.
В провинции Дейр-эз-Зор западная коалиция готовит операцию по ликвидации так называемого «Хаджинского кармана». Для этого на опорном пункте в районе нефтяного завода «Коноко» собрано около 2 тыс. боевиков «демократических сил» (SDF). К операции против игиловцев также намерены подключиться иракские военные. Сообщается, что действия иракской армии будут согласованы с Дамаском.
Между тем в Сирию за минувшие сутки вернулись еще 966 беженцев, в том числе из Ливана – 257 человек, из Иордании – 709 человек.
По словам руководителя российского Центра по примирению сторон в САР генерал-лейтенанта Владимира Савченко, в ходе обстрелов населенного пункта Сафсара (провинция Латакия) погибли 18 и ранен 1 военнослужащий сирийской армии. В другом населенном пункте – Телль-Алуш (провинция Алеппо) – ранен один военнослужащий САА.
Кроме того, в городе Африн (провинция Алеппо) подпольные ячейки курдских «отрядов самообороны» (YPG) атаковали блокпост союзной Турции «Сирийской свободной армии». Курдам удалось ликвидировать не менее 3 боевиков и без потерь отступить. Согласно сообщению в соцсетях, эта операция проведена в рамках так называемой партизанской войны «Гнев Оливок». Также сообщается о стычках между отдельными отрядами, входящими в «свободную армию». Что конкретно не поделили боевики, источники не уточняют.
В 55-километровой зоне, установленной американцами вокруг своей базы Ат-Танф (провинция Хомс) вновь замечены террористы ИГ (группировка запрещена в РФ). По данным очевидцев, численность их отряд может достигать более 150 человек. По данным источников, американские военные снабжают их оружием и используют для разведки позиций сирийской армии, а также для диверсий на юге республики.
В провинции Дейр-эз-Зор западная коалиция готовит операцию по ликвидации так называемого «Хаджинского кармана». Для этого на опорном пункте в районе нефтяного завода «Коноко» собрано около 2 тыс. боевиков «демократических сил» (SDF). К операции против игиловцев также намерены подключиться иракские военные. Сообщается, что действия иракской армии будут согласованы с Дамаском.
Между тем в Сирию за минувшие сутки вернулись еще 966 беженцев, в том числе из Ливана – 257 человек, из Иордании – 709 человек.
- Использованы фотографии:
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