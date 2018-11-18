Польский премьер: После запуска "СП-2" Путин может пойти на Киев

Я знаю, что в Германии считают этот проект исключительно коммерческим. Но вот к востоку от Одры (польский вариант названия реки Одер) в это никто не верит. Построят "СП-2", и кто после этого остановит Путина, который может пойти на Киев?

Вы будете удивлены, но я сошлюсь на Ленина. Он говорил, что капиталисты настолько жадные, что сами продадут верёвку, на который мы (большевики) их повесим.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий позволил себе очередной антироссийский выпад. При этом риторика Моравецкого во многом повторяет ту риторику, которую в последнее время используют американские чиновники. По словам Матеуша Моравецкого, необходимо приложить все усилия с целью не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Такое заявление он сделал, находясь в Гамбурге.По заявлению председателя правительства Польши, завершение строительства «СП-2» «может привести к новой агрессии России в отношении Украины».Моравецкого цитируют польские средства массовой информации:Далее Муравецкий и вовсе решил переключиться на цитаты вождя мирового пролетариата.Муравецкий:Таким образом, польский премьер присовокупил к современной России ассоциацию с большевистской идеологией, что выглядит откровенно странным. Ещё более странным выглядит желание польского чиновника «верёвкой» объявить «Северный поток-2» в тот момент, когда сама Польша давно опутана «верёвками» американского влияния, включая влияние по строительству крайне невыгодного терминала для СПГ из США.