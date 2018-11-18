В Бельгии формируется подразделение женского спецназа
Минобороны Бельгии формирует подразделение спецназа, которое будет состоять исключительно из женщин-военнослужащих, сообщает RTBF.
По данным военного ведомства, женское подразделение должно быть окончательно сформировано до конца 2019 года.
Первые бельгийки были приняты на военную службу в 1975 году. До этого женщины могли быть призваны в армию только в период всеобщей мобилизации.
Согласно информации, в настоящее доля женщин в составе бельгийской армии, насчитывающей 27 тысяч человек, составляет 7,8%. При этом в составе высшего офицерского звена их около 14%. Большая часть женщин проходит службу в сухопутных войсках (863 человека) и ВВС (601 человек).
От призыва молодежи на военную службу Бельгия отказалась в 1992 году. Однако в 2010 году Минобороны восстановило срочную службу, правда, на добровольной основе, что практически не нарушает профессионального статуса вооруженных сил.
Граждане страны, не старше 24 лет, решившие испытать себя на военно службе, проходят базовое обучение в течение года, после чего могут остаться для прохождения службы в одной из выбранных ими частей. Если служба не заладилась, новобранцы могут в течение первых 6 месяцев свободно ее покинуть, предварительно (за 3 дня) уведомив об этом командира.
По данным РИА Новости, первые полгода бойцам-срочникам платят 7 евро в день, не считая некоторых положенных им социальных пособий. Затем в зависимости от категорий бойцы начинают получать не менее 21094 евро в год (базовое денежное содержание).
Срок срочной военной службы по общему правилу ограничен тремя годами. Четыре года служат кандидаты на получение офицерских званий. По окончании этого периода военнослужащие могут уволиться на «гражданку» либо заключить контракт и продолжить службу на профессиональной основе.
По данным военного ведомства, женское подразделение должно быть окончательно сформировано до конца 2019 года.
Первые бельгийки были приняты на военную службу в 1975 году. До этого женщины могли быть призваны в армию только в период всеобщей мобилизации.
Согласно информации, в настоящее доля женщин в составе бельгийской армии, насчитывающей 27 тысяч человек, составляет 7,8%. При этом в составе высшего офицерского звена их около 14%. Большая часть женщин проходит службу в сухопутных войсках (863 человека) и ВВС (601 человек).
От призыва молодежи на военную службу Бельгия отказалась в 1992 году. Однако в 2010 году Минобороны восстановило срочную службу, правда, на добровольной основе, что практически не нарушает профессионального статуса вооруженных сил.
Граждане страны, не старше 24 лет, решившие испытать себя на военно службе, проходят базовое обучение в течение года, после чего могут остаться для прохождения службы в одной из выбранных ими частей. Если служба не заладилась, новобранцы могут в течение первых 6 месяцев свободно ее покинуть, предварительно (за 3 дня) уведомив об этом командира.
По данным РИА Новости, первые полгода бойцам-срочникам платят 7 евро в день, не считая некоторых положенных им социальных пособий. Затем в зависимости от категорий бойцы начинают получать не менее 21094 евро в год (базовое денежное содержание).
Срок срочной военной службы по общему правилу ограничен тремя годами. Четыре года служат кандидаты на получение офицерских званий. По окончании этого периода военнослужащие могут уволиться на «гражданку» либо заключить контракт и продолжить службу на профессиональной основе.
- Использованы фотографии:
- https://mylitta.ru
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