Гвардии поручик об армии Древнего Египта. Часть 6. Египетская «царица полей»

Продолжаем рассказ об армии Древнего Египта – такой, какой ее увидел на страницах своего замечательного труда историк поручик Е. А. Посыпкин.Итак, древнеегипетская пехота эпохи Нового царства делилась на тяжелую (копейщики) и легкую (стрелки). Вероятно, и в Древнем и Среднем царствах деление было аналогичнымКомплектование, формирование, обучение и снаряжение пехотных частей происходило гораздо быстрее, легче и дешевле других родов оружия; также пехота была менее требовательна в удовлетворении своих потребностей, а следовательно и несла меньше потерь от самой трудности походов. Пехота и в эту эпоху являлась главным родом оружия, что подтверждается и историческими памятниками, и тем, что при формировании отдельных отрядов, как мы увидим ниже, пехота составляла большую составную часть последних.Для удобства управления в бою, а также в силу других тактических и административных требований, пехота была разделена на отдельные части, имевшие своих командиров. Названия этих отдельных частей менялись не только по эпохам, но и по царствованиям. Памятники сохранили некоторые из таких названий. Во-первых, в пехоте имелась «гвардия царя» и его «телохранители», («следующие за господином» и «войска принадлежащие Его Величеству»); затем части пехоты имели различные названия, как например, отряды «Амона», «Ра», «Красоты солнечного диска», «Блистающий как солнечный диск», «Великого царя», «Господина стран», «Усер-ма-Ра» (т. е. царя Рамеесу II, 19-я династия), (города) «Хмуну», (города) «Хененсу», «Героев» и т. п. Последний имел особые привилегии, по крайней мере, при назначении из него командиров в др. части, они сохраняли название своей бывшей части, напр., «первый герой войска»Вопрос о величине тактической единицы пехоты остается открытым, хотя имеется возможность сделать определенные выводы. На некоторых картинах пехотные части изображены в колоннах, имеющих 12 человек по фронту и 9 человек в глубину, что дает цифру в 108 человек для всей колонны; на некоторых других эти колонны имеют по фронту 8 человек при глубине в 11 человек, следовательно, всего 88 человек; кроме того, на такой картине усматривается, что 6 - 10 человек составляли как бы отделение, имея унтер-офицера и даже свой значок. Одна из надписей, перечисляя войска одного самостоятельного отряда из разных родов оружия, говорит, что пехота входила в его состав в количестве 5000 человек, причем подчинялась 20 командирам, что дает цифру в 250 человек для каждой отдельной частиНаконец, в одной из гробниц эпохи XII династии были найдены две деревянные модели, изображающие пехотные колонны: укрепленные на доске правильными рядами статуэтки воинов. Одна модель изображает тяжелую пехоту и имеет 4 человека по фронту и 9 человек в глубину, всего 36 человек, другая изображает стрелков той же численности. Таким образом, картины и письменные памятники указывают на численные пределы в 88 – 250 человек (хотя конечно возможны и ошибки художников), а модели дают цифру в 36 человек (модели хорошо сохранились, обе одинаковой численности, и с высокой степенью вероятности указывают на определенную строевую часть). Трудно сделать на основе этих данных какие-либо определенные выводы: может быть тактической единицей являлся отряд в 36 человек, изображенный на моделях, а может быть величина тактической единицы не была строго определенной, а модели изображают одно из ее подразделений, что-то вроде взвода. Наконец, не соответствие цифр, выведенных из картин и надписей и цифры, даваемой моделями, может заключаться в том, что картины - памятники Нового царства, а модели были найдены в гробнице времен Среднего царства. Конечно, эти рассуждения остаются только предположениями, но очевидно одно - что пехотные части египетских войск делились на какие-то тактические единицы и что это вызывалось, конечно, теми же соображениями, как и в позднейшие времена - т. е. желанием достичь той же быстроты движения части как для отдельного человека, возможностью для командира управлять и наблюдать за людьми и возможностью вести самостоятельный бой.Вооружение древнеегипетских войск было довольно разнообразным, но одни и те же войсковые части имели всегда одинаковые как вооружение, так и снаряжение. Отступление от этого правила допускалось лишь в некоторых отрядах вспомогательных войск (см. ниже), имевших иррегулярный характер, но, в целом, и вспомогательные войска вооружались и снаряжались также, как и собственно египетские войсковые части. Вооружение и снаряжение были оригинальными по своим формам и лишь с эпохи XXVI династии (ок. 666 г. до н. э.) становится заметно греческое влияние.Как делилась пехота по своему вооружению в Древнем и Среднем царствах, нам в точности неизвестно: памятники дают лишь изображения различного оружия этих эпох, как например лук, большой продолговатый щит, маленький круглый щит, обтянутый кожей, копье, топор и пращаВ Новом царстве вооружение пехоты окончательно выработалось и разделилось на два вида: на вооружение легкое и тяжелое.Легкая пехота имела луки (иногда с медными стрелами), топоры и кинжалы, но не имела щитов; иногда кинжалы заменялись серпообразными мечами.Тяжелая пехота имела копья, с медными или железными наконечниками, длинные или круглые щиты, обитые металлом (носимые обыкновенно за спиной), топоры, секиры, а иногда и панцири, имевшие вид рубашек с короткими рукавами или нагрудников: они делались из тонких металлических пластинок и из особой толстой и мягкой материи.Трубачи вооружались лишь одним кинжалом.Офицеры и унтер-офицеры имели топор и кинжал, или копье и топор; в легкой пехоте даже иногда лук, и никогда не имели щита. Кроме того, начальствующие лица еще имели, почти всегда, жезлы в виде палок.Шлемы начали появляться лишь с эпохи XVIII династии (ок. 1700 г. до н. э.), да и то только у царей; правда с течением времени они перешли и к высшим военачальникам, не получив, однако, распространение в войскахОдежда войск была до крайности проста: если не надевался панцирь, то верхняя часть тела или оставлялась не прикрытой, или обматывалась узкими, полотняными повязками; нижняя часть тела была одета в вид короткой юбки, которая состояла из передника и треугольного кожаного платка. Одежда эта была, конечно, в высшей степени легкая, что вызывалось требованиями климата; кроме того, эта одежда была, так сказать, национальная, ибо так одевалась вся масса народа - что также имело большое значение. Головной убор состоял из небольшой мягкой шапочки, облегавшей голову как парик. Ноги обувались в легкие сандалии (из особой соломы или кожаные), применяемые и в позднейшие эпохиПехотные части войск были снабжены особыми значками - знаменами, представлявшими из себя древко, на конце которого находился или символ бога, или царская голова, иногда имя царя, написанное на дощечке, или какой-либо символДля подачи сигналов в пехоте имелись трубы и барабаны - последние были длинной формы и носились на перевязи через плечо; трубы были металлические и прямыеЕгиптяне понимали необходимость различных видов строя и к самим строям они предъявляли определенные тактические требования.Пехота строила колонны и развернутый строй.Колонны были боевые и походные. Боевые колонны, судя по дошедшим до нас изображениям, имели довольно разнообразные размеры; одни из них занимали протяжение 3 человека по фронту и 6 - 7 человек в глубину, другие имели по фронту 12 человек, а в глубину 9 человек, третьи, наконец, при протяжении по фронту в 8 человек, имели глубину в 12 человек. Такие колонны строились одна возле другой, на интервалах, не превышавших, вероятно, ширину фронта. Походные колонны занимали по фронту протяжение в 4 человека. Дошедшие до нас изображения весьма разнообразны и потому не позволяют точно определить размеры строя, количество единиц, его составляющих и, даже, величину наиболее часто употреблявшуюся, возможны и неточности у самих художников.Что касается упоминаемых у Ксенофонта построений египетской пехоты в виде колонн до 100 шеренг глубины, то памятники это не подтверждают. Возможно, что такие колонны были заимствованы египтянами в позднейшее время у других народов, так как Ксенофонт упоминает их при описании борьбы Кира с Крезом, закончившейся, как известно, сражением в 541 г. до н. э. - т. е. когда древнее царство фараонов доживало свои последние дни и на нем уже сильно отражалось чужеземное влияние.Развернутый строй пехота строила в одну шеренгу; люди становились без интервалов. Как видно из картин, он имел второстепенное значениеБоевые действия пехоты при наступлении выражались: в подготовке атаки стрельбой из луков, для чего были пригодны и боевые колонны и, в особенности, развернутый строй; в пользовании случаями охвата или прорыва неприятельского расположения, что также удобно было производить в колоннах, и, наконец, в производстве самой атаки, т. е. удара холодным оружием, исполнявшегося исключительно в строю колоннами.При обороне требовалось укрыться от поражения противника, предупредить возможность атаки во фланг и противодействовать удару атаки, а потому за закрытиями и на флангах употреблялся развернутый строй, но второй же линии (резервы) применялись колонны.Таким образом, мы видим, что боевые колонны были, так сказать, универсальным строем пехоты: они допускали стрельбу, по своей величине были достаточно подвижны и поворотливы и обладали достаточной силой для производства удара. Но, тем не менее, колонны являлись строем, более пригодным для наступления и, вообще, для активных действий. С другой стороны, памятники показывают, что именно колонны были преобладающим строем египетской пехоты. т. е. имеется основание заключить, что пехотные строи, хотя бы и в период Нового царства, были более приспособлены для наступления и атаки, чем для оборонительных действий.