Гвардии поручик об армии Древнего Египта. Часть 6. Египетская «царица полей»
Продолжаем рассказ об армии Древнего Египта – такой, какой ее увидел на страницах своего замечательного труда историк поручик Е. А. Посыпкин.
Пехота эпохи XIX династии в бою с ливийцами (1-2). В этот период египетская пехота приобрела характерный для периода Нового царства внешний вид - появились полосатые головные уборы, угловатые щиты, бронзовые боевые серпы-хопеши.
Пехота и ее структура
Итак, древнеегипетская пехота эпохи Нового царства делилась на тяжелую (копейщики) и легкую (стрелки). Вероятно, и в Древнем и Среднем царствах деление было аналогичным [все, что будет ниже сказано относительно организации пехоты, относится, главным образом, к эпохе Нового царства; организация более древних эпох и ополчения малоизвестны. Бругш. Ист. Ег. пер. Власт. 239 сл.; Сказания Манефона; Wilk Anc. eg. I, p.p. 338 - 369 (Фивские гробн. Brugsch., Aegypt. s. 234: Стела Пианхи; Masp. Hist. anc. 1895; II, p. 212.)].
Пехота Нового царства. По сравнению с прежней эпохой внешне воины мало изменились. Но из оружия появились бронзовые топоры и боевые серпы. На рис. 2. - пехотинец нахтуаа. Воины 1. и 3. вооружены простыми луками. Воин 3. - меджей. Во времена Камоса и Яхмоса меджеи - разведчики и застрельщики, позднее - охранники гробниц в Долине Царей.
Комплектование, формирование, обучение и снаряжение пехотных частей происходило гораздо быстрее, легче и дешевле других родов оружия; также пехота была менее требовательна в удовлетворении своих потребностей, а следовательно и несла меньше потерь от самой трудности походов. Пехота и в эту эпоху являлась главным родом оружия, что подтверждается и историческими памятниками [так, Манефон говорит о сосредоточении под гор. Ха-Уар 240 тыс. человек одной пехоты (гиксосский период, до 1700 г. до н. э.). Бругш. Ист. Ег. пер. Власт., 239 сл.], и тем, что при формировании отдельных отрядов, как мы увидим ниже, пехота составляла большую составную часть последних.
Для удобства управления в бою, а также в силу других тактических и административных требований, пехота была разделена на отдельные части, имевшие своих командиров. Названия этих отдельных частей менялись не только по эпохам, но и по царствованиям. Памятники сохранили некоторые из таких названий. Во-первых, в пехоте имелась «гвардия царя» и его «телохранители», («следующие за господином» и «войска принадлежащие Его Величеству»); затем части пехоты имели различные названия, как например, отряды «Амона», «Ра», «Красоты солнечного диска», «Блистающий как солнечный диск», «Великого царя», «Господина стран», «Усер-ма-Ра» (т. е. царя Рамеесу II, 19-я династия), (города) «Хмуну», (города) «Хененсу», «Героев» и т. п. Последний имел особые привилегии, по крайней мере, при назначении из него командиров в др. части, они сохраняли название своей бывшей части, напр., «первый герой войска» [Erm. Aeg. u. aeg. Leb. II. s. 716; Mariette, Catalogue des monuments d'Abydos, 1062, 1063, 1070, 1076, 1087, 1137; Геродот, IV. 116; Brugsch. Aegypt. s.s. 234. 235; Стела Пианхи; L. D. III, 168, 183. 201. 257 a].
Египетская пехота на пути вторжения Народов моря
Вопрос о величине тактической единицы пехоты остается открытым, хотя имеется возможность сделать определенные выводы. На некоторых картинах пехотные части изображены в колоннах, имеющих 12 человек по фронту и 9 человек в глубину, что дает цифру в 108 человек для всей колонны [Рамессеум. L. D. III, 155, 164.]; на некоторых других эти колонны имеют по фронту 8 человек при глубине в 11 человек, следовательно, всего 88 человек [Фивские гробн. Wilk. Anс. eg. I, p. 341.]; кроме того, на такой картине усматривается, что 6 - 10 человек составляли как бы отделение, имея унтер-офицера и даже свой значок. Одна из надписей, перечисляя войска одного самостоятельного отряда из разных родов оружия, говорит, что пехота входила в его состав в количестве 5000 человек, причем подчинялась 20 командирам, что дает цифру в 250 человек для каждой отдельной части [Brugsch. Aegypt., s. 232.].
Наконец, в одной из гробниц эпохи XII династии были найдены две деревянные модели, изображающие пехотные колонны: укрепленные на доске правильными рядами статуэтки воинов. Одна модель изображает тяжелую пехоту и имеет 4 человека по фронту и 9 человек в глубину, всего 36 человек, другая изображает стрелков той же численности [Masp. Hist. anc. 1895, II, p. 223; Steindorf. Die Blutezeit des Pharaonenreiehs, s. 53.]. Таким образом, картины и письменные памятники указывают на численные пределы в 88 – 250 человек (хотя конечно возможны и ошибки художников), а модели дают цифру в 36 человек (модели хорошо сохранились, обе одинаковой численности, и с высокой степенью вероятности указывают на определенную строевую часть). Трудно сделать на основе этих данных какие-либо определенные выводы: может быть тактической единицей являлся отряд в 36 человек, изображенный на моделях, а может быть величина тактической единицы не была строго определенной, а модели изображают одно из ее подразделений, что-то вроде взвода. Наконец, не соответствие цифр, выведенных из картин и надписей и цифры, даваемой моделями, может заключаться в том, что картины - памятники Нового царства, а модели были найдены в гробнице времен Среднего царства. Конечно, эти рассуждения остаются только предположениями, но очевидно одно - что пехотные части египетских войск делились на какие-то тактические единицы и что это вызывалось, конечно, теми же соображениями, как и в позднейшие времена - т. е. желанием достичь той же быстроты движения части как для отдельного человека, возможностью для командира управлять и наблюдать за людьми и возможностью вести самостоятельный бой.
Вооружение.
Вооружение древнеегипетских войск было довольно разнообразным, но одни и те же войсковые части имели всегда одинаковые как вооружение, так и снаряжение. Отступление от этого правила допускалось лишь в некоторых отрядах вспомогательных войск (см. ниже), имевших иррегулярный характер, но, в целом, и вспомогательные войска вооружались и снаряжались также, как и собственно египетские войсковые части. Вооружение и снаряжение были оригинальными по своим формам и лишь с эпохи XXVI династии (ок. 666 г. до н. э.) становится заметно греческое влияние.
Как делилась пехота по своему вооружению в Древнем и Среднем царствах, нам в точности неизвестно: памятники дают лишь изображения различного оружия этих эпох, как например лук, большой продолговатый щит, маленький круглый щит, обтянутый кожей, копье, топор и праща [Erm. Aeg. u. aeg. Leb. II, s.s. 691, 692; Mariette, Catalogue general des monuments d'Abydos, I, p. 49; Rosselini, monumenti dell Egito; civ., 117, 118, 119; Гробницы Бени-Гассана].
В Новом царстве вооружение пехоты окончательно выработалось и разделилось на два вида: на вооружение легкое и тяжелое.
Легкая пехота имела луки (иногда с медными стрелами), топоры и кинжалы, но не имела щитов; иногда кинжалы заменялись серпообразными мечами.
Тяжелая пехота имела копья, с медными или железными наконечниками, длинные или круглые щиты, обитые металлом (носимые обыкновенно за спиной), топоры, секиры, а иногда и панцири, имевшие вид рубашек с короткими рукавами или нагрудников: они делались из тонких металлических пластинок и из особой толстой и мягкой материи.
Трубачи вооружались лишь одним кинжалом.
Офицеры и унтер-офицеры имели топор и кинжал, или копье и топор; в легкой пехоте даже иногда лук, и никогда не имели щита. Кроме того, начальствующие лица еще имели, почти всегда, жезлы в виде палок.
Шлемы начали появляться лишь с эпохи XVIII династии (ок. 1700 г. до н. э.), да и то только у царей; правда с течением времени они перешли и к высшим военачальникам, не получив, однако, распространение в войсках [Бругш, Ист. Ег. пер. Власт., 113, 302 сл., 385 (Надп. Карн. храма и на плите у большого Сфинкса в Гизе). L. D. III, 2, 92, 97, 104. 121, 155: Kg. expl. found. XII, pl. VIII; Картины храма в Дейр-эль-Бахари; Wilk., Anc. eg I, p.p. 338 - 369 (Фивская гробн. и гробн. Рамессу III). Еrm. Aeg. u. aeg. Leb. II, s.s 718. 719: Masp. Hist. anc. 1895, 11, p. 213.].
Одежда войск была до крайности проста: если не надевался панцирь, то верхняя часть тела или оставлялась не прикрытой, или обматывалась узкими, полотняными повязками; нижняя часть тела была одета в вид короткой юбки, которая состояла из передника и треугольного кожаного платка. Одежда эта была, конечно, в высшей степени легкая, что вызывалось требованиями климата; кроме того, эта одежда была, так сказать, национальная, ибо так одевалась вся масса народа - что также имело большое значение. Головной убор состоял из небольшой мягкой шапочки, облегавшей голову как парик. Ноги обувались в легкие сандалии (из особой соломы или кожаные), применяемые и в позднейшие эпохи [Erm. Aeg. u. aeg. Leb. II, s.s. 717, 718; Masp. Hist. anc. 1895, II, p. 213; L. D. III. 94, 97, 117, 121, 153, 154, 156, 158 187, 214 и др.].
Пехотные части войск были снабжены особыми значками - знаменами, представлявшими из себя древко, на конце которого находился или символ бога, или царская голова, иногда имя царя, написанное на дощечке, или какой-либо символ [Фив. гробн., Wilk. Аnc. eg. I, p. 343; Erm. Aeg. u. aeg. Leb. II, s. 719; L. D. III, 92, 104, 105.].
Для подачи сигналов в пехоте имелись трубы и барабаны - последние были длинной формы и носились на перевязи через плечо; трубы были металлические и прямые [Chabas, Vay. d.'un eg. p 52; naп. Anastasi I (XVII, 2 - XVIII, 2j; Wilk. Anc eg. I, 339.].
Строи пехоты; боевые действия.
Египтяне понимали необходимость различных видов строя и к самим строям они предъявляли определенные тактические требования.
Пехота строила колонны и развернутый строй.
Колонны были боевые и походные. Боевые колонны, судя по дошедшим до нас изображениям, имели довольно разнообразные размеры; одни из них занимали протяжение 3 человека по фронту и 6 - 7 человек в глубину, другие имели по фронту 12 человек, а в глубину 9 человек, третьи, наконец, при протяжении по фронту в 8 человек, имели глубину в 12 человек. Такие колонны строились одна возле другой, на интервалах, не превышавших, вероятно, ширину фронта. Походные колонны занимали по фронту протяжение в 4 человека. Дошедшие до нас изображения весьма разнообразны и потому не позволяют точно определить размеры строя, количество единиц, его составляющих и, даже, величину наиболее часто употреблявшуюся, возможны и неточности у самих художников.
Что касается упоминаемых у Ксенофонта построений египетской пехоты в виде колонн до 100 шеренг глубины, то памятники это не подтверждают. Возможно, что такие колонны были заимствованы египтянами в позднейшее время у других народов, так как Ксенофонт упоминает их при описании борьбы Кира с Крезом, закончившейся, как известно, сражением в 541 г. до н. э. - т. е. когда древнее царство фараонов доживало свои последние дни и на нем уже сильно отражалось чужеземное влияние.
Развернутый строй пехота строила в одну шеренгу; люди становились без интервалов. Как видно из картин, он имел второстепенное значение [L. D. III, 92. 93, 130, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 164, 165 и др.; Wilk. Anc. eg. I, p. 341; Masp. Hist. anc. 1895, II, p.p. 220, 223, 225, 226; Steindorf, Die Bliitezeit des Pharaonen-reichs, s. 53. Картины в гробн. Тель-эль-Амарны, в Раме-сеуме, в Карнакском храме и др. Н. П. Михневич История воен. иск., 7; Ксенофонт, Киропедия, кн. VI, гл. 3.].
Боевые действия пехоты при наступлении выражались: в подготовке атаки стрельбой из луков, для чего были пригодны и боевые колонны и, в особенности, развернутый строй; в пользовании случаями охвата или прорыва неприятельского расположения, что также удобно было производить в колоннах, и, наконец, в производстве самой атаки, т. е. удара холодным оружием, исполнявшегося исключительно в строю колоннами.
При обороне требовалось укрыться от поражения противника, предупредить возможность атаки во фланг и противодействовать удару атаки, а потому за закрытиями и на флангах употреблялся развернутый строй, но второй же линии (резервы) применялись колонны.
Таким образом, мы видим, что боевые колонны были, так сказать, универсальным строем пехоты: они допускали стрельбу, по своей величине были достаточно подвижны и поворотливы и обладали достаточной силой для производства удара. Но, тем не менее, колонны являлись строем, более пригодным для наступления и, вообще, для активных действий. С другой стороны, памятники показывают, что именно колонны были преобладающим строем египетской пехоты. т. е. имеется основание заключить, что пехотные строи, хотя бы и в период Нового царства, были более приспособлены для наступления и атаки, чем для оборонительных действий.
Продолжение следует...
Пехота эпохи XIX династии в бою с ливийцами (1-2). В этот период египетская пехота приобрела характерный для периода Нового царства внешний вид - появились полосатые головные уборы, угловатые щиты, бронзовые боевые серпы-хопеши.
Пехота и ее структура
Итак, древнеегипетская пехота эпохи Нового царства делилась на тяжелую (копейщики) и легкую (стрелки). Вероятно, и в Древнем и Среднем царствах деление было аналогичным [все, что будет ниже сказано относительно организации пехоты, относится, главным образом, к эпохе Нового царства; организация более древних эпох и ополчения малоизвестны. Бругш. Ист. Ег. пер. Власт. 239 сл.; Сказания Манефона; Wilk Anc. eg. I, p.p. 338 - 369 (Фивские гробн. Brugsch., Aegypt. s. 234: Стела Пианхи; Masp. Hist. anc. 1895; II, p. 212.)].
Пехота Нового царства. По сравнению с прежней эпохой внешне воины мало изменились. Но из оружия появились бронзовые топоры и боевые серпы. На рис. 2. - пехотинец нахтуаа. Воины 1. и 3. вооружены простыми луками. Воин 3. - меджей. Во времена Камоса и Яхмоса меджеи - разведчики и застрельщики, позднее - охранники гробниц в Долине Царей.
Комплектование, формирование, обучение и снаряжение пехотных частей происходило гораздо быстрее, легче и дешевле других родов оружия; также пехота была менее требовательна в удовлетворении своих потребностей, а следовательно и несла меньше потерь от самой трудности походов. Пехота и в эту эпоху являлась главным родом оружия, что подтверждается и историческими памятниками [так, Манефон говорит о сосредоточении под гор. Ха-Уар 240 тыс. человек одной пехоты (гиксосский период, до 1700 г. до н. э.). Бругш. Ист. Ег. пер. Власт., 239 сл.], и тем, что при формировании отдельных отрядов, как мы увидим ниже, пехота составляла большую составную часть последних.
Для удобства управления в бою, а также в силу других тактических и административных требований, пехота была разделена на отдельные части, имевшие своих командиров. Названия этих отдельных частей менялись не только по эпохам, но и по царствованиям. Памятники сохранили некоторые из таких названий. Во-первых, в пехоте имелась «гвардия царя» и его «телохранители», («следующие за господином» и «войска принадлежащие Его Величеству»); затем части пехоты имели различные названия, как например, отряды «Амона», «Ра», «Красоты солнечного диска», «Блистающий как солнечный диск», «Великого царя», «Господина стран», «Усер-ма-Ра» (т. е. царя Рамеесу II, 19-я династия), (города) «Хмуну», (города) «Хененсу», «Героев» и т. п. Последний имел особые привилегии, по крайней мере, при назначении из него командиров в др. части, они сохраняли название своей бывшей части, напр., «первый герой войска» [Erm. Aeg. u. aeg. Leb. II. s. 716; Mariette, Catalogue des monuments d'Abydos, 1062, 1063, 1070, 1076, 1087, 1137; Геродот, IV. 116; Brugsch. Aegypt. s.s. 234. 235; Стела Пианхи; L. D. III, 168, 183. 201. 257 a].
Египетская пехота на пути вторжения Народов моря
Вопрос о величине тактической единицы пехоты остается открытым, хотя имеется возможность сделать определенные выводы. На некоторых картинах пехотные части изображены в колоннах, имеющих 12 человек по фронту и 9 человек в глубину, что дает цифру в 108 человек для всей колонны [Рамессеум. L. D. III, 155, 164.]; на некоторых других эти колонны имеют по фронту 8 человек при глубине в 11 человек, следовательно, всего 88 человек [Фивские гробн. Wilk. Anс. eg. I, p. 341.]; кроме того, на такой картине усматривается, что 6 - 10 человек составляли как бы отделение, имея унтер-офицера и даже свой значок. Одна из надписей, перечисляя войска одного самостоятельного отряда из разных родов оружия, говорит, что пехота входила в его состав в количестве 5000 человек, причем подчинялась 20 командирам, что дает цифру в 250 человек для каждой отдельной части [Brugsch. Aegypt., s. 232.].
Наконец, в одной из гробниц эпохи XII династии были найдены две деревянные модели, изображающие пехотные колонны: укрепленные на доске правильными рядами статуэтки воинов. Одна модель изображает тяжелую пехоту и имеет 4 человека по фронту и 9 человек в глубину, всего 36 человек, другая изображает стрелков той же численности [Masp. Hist. anc. 1895, II, p. 223; Steindorf. Die Blutezeit des Pharaonenreiehs, s. 53.]. Таким образом, картины и письменные памятники указывают на численные пределы в 88 – 250 человек (хотя конечно возможны и ошибки художников), а модели дают цифру в 36 человек (модели хорошо сохранились, обе одинаковой численности, и с высокой степенью вероятности указывают на определенную строевую часть). Трудно сделать на основе этих данных какие-либо определенные выводы: может быть тактической единицей являлся отряд в 36 человек, изображенный на моделях, а может быть величина тактической единицы не была строго определенной, а модели изображают одно из ее подразделений, что-то вроде взвода. Наконец, не соответствие цифр, выведенных из картин и надписей и цифры, даваемой моделями, может заключаться в том, что картины - памятники Нового царства, а модели были найдены в гробнице времен Среднего царства. Конечно, эти рассуждения остаются только предположениями, но очевидно одно - что пехотные части египетских войск делились на какие-то тактические единицы и что это вызывалось, конечно, теми же соображениями, как и в позднейшие времена - т. е. желанием достичь той же быстроты движения части как для отдельного человека, возможностью для командира управлять и наблюдать за людьми и возможностью вести самостоятельный бой.
Вооружение.
Вооружение древнеегипетских войск было довольно разнообразным, но одни и те же войсковые части имели всегда одинаковые как вооружение, так и снаряжение. Отступление от этого правила допускалось лишь в некоторых отрядах вспомогательных войск (см. ниже), имевших иррегулярный характер, но, в целом, и вспомогательные войска вооружались и снаряжались также, как и собственно египетские войсковые части. Вооружение и снаряжение были оригинальными по своим формам и лишь с эпохи XXVI династии (ок. 666 г. до н. э.) становится заметно греческое влияние.
Как делилась пехота по своему вооружению в Древнем и Среднем царствах, нам в точности неизвестно: памятники дают лишь изображения различного оружия этих эпох, как например лук, большой продолговатый щит, маленький круглый щит, обтянутый кожей, копье, топор и праща [Erm. Aeg. u. aeg. Leb. II, s.s. 691, 692; Mariette, Catalogue general des monuments d'Abydos, I, p. 49; Rosselini, monumenti dell Egito; civ., 117, 118, 119; Гробницы Бени-Гассана].
В Новом царстве вооружение пехоты окончательно выработалось и разделилось на два вида: на вооружение легкое и тяжелое.
Легкая пехота имела луки (иногда с медными стрелами), топоры и кинжалы, но не имела щитов; иногда кинжалы заменялись серпообразными мечами.
Тяжелая пехота имела копья, с медными или железными наконечниками, длинные или круглые щиты, обитые металлом (носимые обыкновенно за спиной), топоры, секиры, а иногда и панцири, имевшие вид рубашек с короткими рукавами или нагрудников: они делались из тонких металлических пластинок и из особой толстой и мягкой материи.
Трубачи вооружались лишь одним кинжалом.
Офицеры и унтер-офицеры имели топор и кинжал, или копье и топор; в легкой пехоте даже иногда лук, и никогда не имели щита. Кроме того, начальствующие лица еще имели, почти всегда, жезлы в виде палок.
Шлемы начали появляться лишь с эпохи XVIII династии (ок. 1700 г. до н. э.), да и то только у царей; правда с течением времени они перешли и к высшим военачальникам, не получив, однако, распространение в войсках [Бругш, Ист. Ег. пер. Власт., 113, 302 сл., 385 (Надп. Карн. храма и на плите у большого Сфинкса в Гизе). L. D. III, 2, 92, 97, 104. 121, 155: Kg. expl. found. XII, pl. VIII; Картины храма в Дейр-эль-Бахари; Wilk., Anc. eg I, p.p. 338 - 369 (Фивская гробн. и гробн. Рамессу III). Еrm. Aeg. u. aeg. Leb. II, s.s 718. 719: Masp. Hist. anc. 1895, 11, p. 213.].
Одежда войск была до крайности проста: если не надевался панцирь, то верхняя часть тела или оставлялась не прикрытой, или обматывалась узкими, полотняными повязками; нижняя часть тела была одета в вид короткой юбки, которая состояла из передника и треугольного кожаного платка. Одежда эта была, конечно, в высшей степени легкая, что вызывалось требованиями климата; кроме того, эта одежда была, так сказать, национальная, ибо так одевалась вся масса народа - что также имело большое значение. Головной убор состоял из небольшой мягкой шапочки, облегавшей голову как парик. Ноги обувались в легкие сандалии (из особой соломы или кожаные), применяемые и в позднейшие эпохи [Erm. Aeg. u. aeg. Leb. II, s.s. 717, 718; Masp. Hist. anc. 1895, II, p. 213; L. D. III. 94, 97, 117, 121, 153, 154, 156, 158 187, 214 и др.].
Пехотные части войск были снабжены особыми значками - знаменами, представлявшими из себя древко, на конце которого находился или символ бога, или царская голова, иногда имя царя, написанное на дощечке, или какой-либо символ [Фив. гробн., Wilk. Аnc. eg. I, p. 343; Erm. Aeg. u. aeg. Leb. II, s. 719; L. D. III, 92, 104, 105.].
Для подачи сигналов в пехоте имелись трубы и барабаны - последние были длинной формы и носились на перевязи через плечо; трубы были металлические и прямые [Chabas, Vay. d.'un eg. p 52; naп. Anastasi I (XVII, 2 - XVIII, 2j; Wilk. Anc eg. I, 339.].
Строи пехоты; боевые действия.
Египтяне понимали необходимость различных видов строя и к самим строям они предъявляли определенные тактические требования.
Пехота строила колонны и развернутый строй.
Колонны были боевые и походные. Боевые колонны, судя по дошедшим до нас изображениям, имели довольно разнообразные размеры; одни из них занимали протяжение 3 человека по фронту и 6 - 7 человек в глубину, другие имели по фронту 12 человек, а в глубину 9 человек, третьи, наконец, при протяжении по фронту в 8 человек, имели глубину в 12 человек. Такие колонны строились одна возле другой, на интервалах, не превышавших, вероятно, ширину фронта. Походные колонны занимали по фронту протяжение в 4 человека. Дошедшие до нас изображения весьма разнообразны и потому не позволяют точно определить размеры строя, количество единиц, его составляющих и, даже, величину наиболее часто употреблявшуюся, возможны и неточности у самих художников.
Что касается упоминаемых у Ксенофонта построений египетской пехоты в виде колонн до 100 шеренг глубины, то памятники это не подтверждают. Возможно, что такие колонны были заимствованы египтянами в позднейшее время у других народов, так как Ксенофонт упоминает их при описании борьбы Кира с Крезом, закончившейся, как известно, сражением в 541 г. до н. э. - т. е. когда древнее царство фараонов доживало свои последние дни и на нем уже сильно отражалось чужеземное влияние.
Развернутый строй пехота строила в одну шеренгу; люди становились без интервалов. Как видно из картин, он имел второстепенное значение [L. D. III, 92. 93, 130, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 164, 165 и др.; Wilk. Anc. eg. I, p. 341; Masp. Hist. anc. 1895, II, p.p. 220, 223, 225, 226; Steindorf, Die Bliitezeit des Pharaonen-reichs, s. 53. Картины в гробн. Тель-эль-Амарны, в Раме-сеуме, в Карнакском храме и др. Н. П. Михневич История воен. иск., 7; Ксенофонт, Киропедия, кн. VI, гл. 3.].
Боевые действия пехоты при наступлении выражались: в подготовке атаки стрельбой из луков, для чего были пригодны и боевые колонны и, в особенности, развернутый строй; в пользовании случаями охвата или прорыва неприятельского расположения, что также удобно было производить в колоннах, и, наконец, в производстве самой атаки, т. е. удара холодным оружием, исполнявшегося исключительно в строю колоннами.
При обороне требовалось укрыться от поражения противника, предупредить возможность атаки во фланг и противодействовать удару атаки, а потому за закрытиями и на флангах употреблялся развернутый строй, но второй же линии (резервы) применялись колонны.
Таким образом, мы видим, что боевые колонны были, так сказать, универсальным строем пехоты: они допускали стрельбу, по своей величине были достаточно подвижны и поворотливы и обладали достаточной силой для производства удара. Но, тем не менее, колонны являлись строем, более пригодным для наступления и, вообще, для активных действий. С другой стороны, памятники показывают, что именно колонны были преобладающим строем египетской пехоты. т. е. имеется основание заключить, что пехотные строи, хотя бы и в период Нового царства, были более приспособлены для наступления и атаки, чем для оборонительных действий.
Продолжение следует...
- Автор:
- Олейников Алексей
- Статьи из этой серии:
- Гвардии поручик об армии Древнего Египта. Часть 5. Командование
Гвардии поручик об армии Древнего Египта. Часть 4. Обучение и смотры войск; служба мирного времени; награды
Гвардии поручик об армии Древнего Египта. Часть 3. Быт мирного времени
Гвардии поручик об армии Древнего Египта. Часть 2. История развития вооруженных сил. Комплектование войск
Гвардии поручик об армии Древнего Египта. Часть 1. Об источниках
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter