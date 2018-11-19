Сможет ли Берлин прикрыть украинский "Миротворец"?

У внешнеполитического ведомства ФРГ вызвало негодование размещение на украинском экстремистском сайте «Миротворец» сведений о бывшем канцлере Герхарде Шрёдере. Немецкий политик был внесён в базу данных сайта за то, что он якобы покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ведёт антиукраинскую пропаганду.Германия потребовала от украинского правительства оказать содействие в удалении этого скандального сайта.Руслан Осташко, главный редактор «PolitRussia», скептически смотрит на то, что действия немецких господ в отношении украинских холопов пойдут дальше осуждения их поступка. Вряд ли Запад сможет ввести санкции против украинского депутата, радикального националиста, Антона Геращенко, по инициативе которого и был создан сайт «Миротворец» с подачи заокеанских кураторов.Осташко считает, что Германия слишком переоценивает свои возможности относительно силы воздействия на украинских властей. Украина будет делать вид послушного агнца до тех пор, пока им это выгодно, пока есть возможность «высасывать» у Запада деньги.Однако, как только наступит удобный момент, "украинские холопы обязательно им воспользуются и вонзят вилы в спины своим западным господам", - уверен Руслан Осташко. Он предлагает России помочь Украине найти такой удобный момент.Все подробности - на канале «PolitRussia»: