Во Франции ранены сотни протестующих против роста цен на бензин
Более 400 человек получили ранения во Франции в ходе прошедших в субботу во Франции акций протеста, передает радиостанция RTL заявление главы МВД Кристофа Кастанера.
Масштабные демонстрации накануне прошли по всей территории Франции. Люди протестовали против повышения цен на автомобильное топливо. Один человек погиб под колесами машины.
Всего, по данным МВД, в акциях приняли участие около 300 тыс. человек.
В ходе столкновений с правоохранителями ранены 409 демонстрантов, в том числе 14 получили тяжкие увечья. Количество пострадавших среди правоохранителей – 28 человек, у некоторых из них тяжелые ранения, рассказал Кастанер.
В ходе мероприятий по наведению порядка были задержаны 282 активных участников беспорядков, 157 человек позднее заключены под стражу.
Это была тяжелая ночь – нападения на полицейских, драки, поножовщина. Было много алкоголя, что привело к дракам между самими протестующими и эскалации насилия, добавил министр.
При этом по-прежнему «мобилизованы 150 сайтов», призывающих население к неповиновению (в субботу для этих целей было задействовано 2034 сайта).
Движение против высоких цен на топливо получило во Франции название «желтые жилеты» – по цвету водительской светоотражающей накидки.
По данным РИА Новости, цены на бензин во Франции с нового года вырастут на 2,9 евроцента за литр, на дизельное топливо – на 6,5 евроцента. В текущем году цена на бензин поднялась на 15%, на дизтопливо – на 23%.
Масштабные демонстрации накануне прошли по всей территории Франции. Люди протестовали против повышения цен на автомобильное топливо. Один человек погиб под колесами машины.
Всего, по данным МВД, в акциях приняли участие около 300 тыс. человек.
В ходе столкновений с правоохранителями ранены 409 демонстрантов, в том числе 14 получили тяжкие увечья. Количество пострадавших среди правоохранителей – 28 человек, у некоторых из них тяжелые ранения, рассказал Кастанер.
В ходе мероприятий по наведению порядка были задержаны 282 активных участников беспорядков, 157 человек позднее заключены под стражу.
Это была тяжелая ночь – нападения на полицейских, драки, поножовщина. Было много алкоголя, что привело к дракам между самими протестующими и эскалации насилия, добавил министр.
При этом по-прежнему «мобилизованы 150 сайтов», призывающих население к неповиновению (в субботу для этих целей было задействовано 2034 сайта).
Движение против высоких цен на топливо получило во Франции название «желтые жилеты» – по цвету водительской светоотражающей накидки.
По данным РИА Новости, цены на бензин во Франции с нового года вырастут на 2,9 евроцента за литр, на дизельное топливо – на 6,5 евроцента. В текущем году цена на бензин поднялась на 15%, на дизтопливо – на 23%.
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