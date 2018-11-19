Знали ли вы, что 19 ноября - Международный мужской день?

Международный женский день в календаре имеется, а вот международного мужского дня – нет, - непорядок, решили в 1999 году в государстве Карибского бассейна Тринидад и Тобаго. Именно в этой стране почти два десятилетия назад и появился день мужчин (19 ноября), который теперь отмечается более чем в 60 странах мира. Несколько лет назад к празднованию решила присоединиться и Российская Федерация.Почему именно 19 ноября стало официальной датой для этого праздника? Дело в том, что в этот день родился отец главного идеолога празднования мужского дня доктора Джерома Тилуксингха из университета Вест-Индии.Ранее в мире предпринимались попытки введения в календарь международного дня мужчин. Так, в 60-е годы прошлого века такой датой предлагали сделать 23 февраля, однако не во всех странах эта дата в итоге прижилась. В частности, многие ассоциировали эту дату с празднованием в СССР Дня Советской армии и Военно-морского флота. Западный мир не мог себе позволить такую ассоциацию. А вот день рождения отца учёного из Тринидад и Тобаго – совсем другое дело...Девять лет назад у праздника (если этот термин в данном случае уместно использовать) появилась своеобразная декларация. Это набор принципов, которые, как заявлено авторами, призваны привлечь внимание к проблемами мужского населения планеты.Среди прочих пунктов имеются следующие:Ежегодно избирается новая тема для популяризации посредством проведения различных мероприятий в рамках Международного мужского дня. К этим мероприятиям относятся научно-практические конференции, семинары, круглые столы. Порой дело доходит и до острых дискуссий между представителями разных полов.Примечательно, что в ряде стран вообще отказались от внесения Международного мужского дня в календарь особых дат. Причина состоит в давлении со стороны отдельных сообществ, которые вдруг объявили, что сам факт наличия мужского дня в календаре «ущемляет права женщин». Кроме того, объявлено о проблематике в «среде сексуальных меньшинств», где в последнее время наметилась тенденция лингвистического появления так называемого «среднего пола». Речь о фактическом табу на использовании терминов «мужчина» и «женщина», «отец» и «мать». Это якобы является нарушением прав тех, кто относит себя к тем самым меньшинствам. Как известно, даже в школах ряда стран Запада решили использовать учебники, где вместо таких традиционных понятий как «папа» и «мама» используются понятия «родитель один» и «родитель два».В России о существовании Международного дня мужчин, как показывают социологические исследования, мало кто знает. С днём мужчин прочно ассоциируется День защитника Отечества 23 февраля, хотя, что вполне очевидно, защитниками Отечества являются не только мужчины. Однако ещё с советских времён именно 23 февраля для большинства соотечественников олицетворяет главный мужской день в году. Это более традиционное явление для нашей страны, что было бы странно не признавать, несмотря на сменившееся название красной даты.