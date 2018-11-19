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Обзор бесствольного оружия

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Мало у кого в мире вызовет удивление травматический пистолет на основе боевых прототипов. Однако появление в середине 90-х годов в России нового российского пистолета, у которого отсутствовала такая важнейшая деталь как ствол, произвело настоящий фурор. Так благодаря русским оружейникам мир узнал о новом типе гражданского оружия – бесствольном.

Именно о нём пойдёт речь в очередном выпуске программы «Гражданское оружие», подготовленной каналом «Техно24».


Помимо отсутствия ствола, отличительными особенностями данного типа оружия являются отсутствие ударно-спускового механизма, характерного для стрелкового оружия, а также наличие пластиковых деталей.

Тому, кто не является специалистом в этом деле, может показаться, что перед ним находится пластиковая игрушка. На самом деле, это не так. Роль ствола у бесствольного оружия выполняет прочная гильза. Выстрел происходит, когда в камеру с патроном поступает электросигнал из блока управления. Такое оружие может быть эффективно использовано для самообороны, к вопросам которой стоит подходить очень внимательно ознакомившись с действующим законодательством.

Авторы программы решили провести уникальные тесты бесствольных травматических пистолетов модели «Оса» на эргономику, точность, мощность боеприпасов и развеять сложившиеся мифы.

Использованы фотографии:
Vladimir Antoshin, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3714253
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