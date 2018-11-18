Канадские военные уходят из Мали - приходят румыны
Оттава официально подтвердила свой отказ от продолжения
исполнения контингентом канадских военнослужащих миротворческой миссии в Мали. Вывод миротворческих сил будет поэтапным и завершится к июлю 2019 года.
О причинах этого решения не говорится, однако, по некоторым данным, действительными причинами этого процесса является всплеск активности джихадистов в Африке (начиная с недавнего взрыва отеля в Сомали и заканчивая разгромом контингента миротворцев в Конго).
Министр обороны Канады заявил, что решение окончательное, и вывод канадских миротворцев будет произведён в любом случае. В текущий период в Мали размещается 280 канадских военнослужащих и полицейских.
Напомним, что очередной этап войны в Мали, в которой проправительственные силы противостоят ряду джихадистских группировок, начался в 2012 году, и во многом был спровоцирован крахом ливийской государственности в результате «цветной революции» и натовского вторжения.
По предварительным данным, канадских миротворцев заменят в Мали военнослужащие из Румынии, на содержание которых Канада готова предоставить ООН дополнительные финансовые субсидии.
исполнения контингентом канадских военнослужащих миротворческой миссии в Мали. Вывод миротворческих сил будет поэтапным и завершится к июлю 2019 года.
О причинах этого решения не говорится, однако, по некоторым данным, действительными причинами этого процесса является всплеск активности джихадистов в Африке (начиная с недавнего взрыва отеля в Сомали и заканчивая разгромом контингента миротворцев в Конго).
Министр обороны Канады заявил, что решение окончательное, и вывод канадских миротворцев будет произведён в любом случае. В текущий период в Мали размещается 280 канадских военнослужащих и полицейских.
Напомним, что очередной этап войны в Мали, в которой проправительственные силы противостоят ряду джихадистских группировок, начался в 2012 году, и во многом был спровоцирован крахом ливийской государственности в результате «цветной революции» и натовского вторжения.
По предварительным данным, канадских миротворцев заменят в Мали военнослужащие из Румынии, на содержание которых Канада готова предоставить ООН дополнительные финансовые субсидии.
- Использованы фотографии:
- tps://www.flickr.com/photos/cfcombatcamera
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