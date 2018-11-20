Мирные краски Страны восходящего солнца

Нам представляется очень интересным отвлечься от стиля "милитари" и посмотреть на мирные пейзажи Японии, какими они были более 100 лет назад. И наша очередная фото-статья - о мирных сюжетах воинственной Страны восходящего солнца.И хотя многого из того что мы сейчас увидели, больше нет в прежнем виде, но осталась история, мгновения которой, пойманные в объектив фотографа, навсегда останутся с нами.