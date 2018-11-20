Фото

Мирные краски Страны восходящего солнца

11
Нам представляется очень интересным отвлечься от стиля "милитари" и посмотреть на мирные пейзажи Японии, какими они были более 100 лет назад. И наша очередная фото-статья - о мирных сюжетах воинственной Страны восходящего солнца.








Взглянем на один из старейших религиозных центров Японии - Никко, на его парки и культовые сооружения.



А вот вишневый сад сендайского парка. Вишневые деревья в цвету.







Токио - императорский дворец, парки (мы видим в т. ч. знаменитые лотосные поля).



Сбор чая...




и чайный дом...




Пристани и каналы Йокогамы.



Знаменитая Фудзияма.



Замок Нагойя, один из самых знаменитых в Японии.



Рисовые чеки.









Достопримечательности Киото.









Осака и Кобе












Ирригационные системы, парки и т. д.



Завершим наш фотообзор видом гавани старого Нагасаки.

И хотя многого из того что мы сейчас увидели, больше нет в прежнем виде, но осталась история, мгновения которой, пойманные в объектив фотографа, навсегда останутся с нами.
Автор:
Олейников Алексей
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф против Patriot
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти