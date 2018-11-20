Мирные краски Страны восходящего солнца
Нам представляется очень интересным отвлечься от стиля "милитари" и посмотреть на мирные пейзажи Японии, какими они были более 100 лет назад. И наша очередная фото-статья - о мирных сюжетах воинственной Страны восходящего солнца.
Взглянем на один из старейших религиозных центров Японии - Никко, на его парки и культовые сооружения.
А вот вишневый сад сендайского парка. Вишневые деревья в цвету.
Токио - императорский дворец, парки (мы видим в т. ч. знаменитые лотосные поля).
Сбор чая...
и чайный дом...
Пристани и каналы Йокогамы.
Знаменитая Фудзияма.
Замок Нагойя, один из самых знаменитых в Японии.
Рисовые чеки.
Достопримечательности Киото.
Осака и Кобе
Ирригационные системы, парки и т. д.
Завершим наш фотообзор видом гавани старого Нагасаки.
И хотя многого из того что мы сейчас увидели, больше нет в прежнем виде, но осталась история, мгновения которой, пойманные в объектив фотографа, навсегда останутся с нами.
Взглянем на один из старейших религиозных центров Японии - Никко, на его парки и культовые сооружения.
А вот вишневый сад сендайского парка. Вишневые деревья в цвету.
Токио - императорский дворец, парки (мы видим в т. ч. знаменитые лотосные поля).
Сбор чая...
и чайный дом...
Пристани и каналы Йокогамы.
Знаменитая Фудзияма.
Замок Нагойя, один из самых знаменитых в Японии.
Рисовые чеки.
Достопримечательности Киото.
Осака и Кобе
Ирригационные системы, парки и т. д.
Завершим наш фотообзор видом гавани старого Нагасаки.
И хотя многого из того что мы сейчас увидели, больше нет в прежнем виде, но осталась история, мгновения которой, пойманные в объектив фотографа, навсегда останутся с нами.
- Автор:
- Олейников Алексей
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