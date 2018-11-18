ХАМАС раскрыл цель операции, приведшей к гибели израильского подполковника
Высокопоставленный представитель движения ХАМАС Халиль аль-Хайя рассказал о цели операции ЦАХАЛа в секторе Газа, в ходе которой погиб израильский офицер, сообщает новостной ресурс NEWSru.co.il.
Подполковник израильской армии М. в ночь на 12 ноября погиб в районе населенного пункта Хан Юнис при проведении операции по установке «прослушивающего оборудования», рассказал аль-Хайя.
По его словам, бойцы сил сопротивления проявили бдительность и сорвали эту операцию.
Израильским диверсантам и впредь будет непросто проникнуть на защищенную силами ХАМАСа территорию, добавил один из руководителей движения.
Он также опроверг сообщения СМИ о достижении «удивительного прогресса» на переговорах с Израилем об обмене заключенными. «Оккупанты пока не готовы пойти на обмен», – заявил аль-Хайя.
Напомним, в ночь на 12 ноября специальное подразделение ЦАХАЛа проводило операцию в южной части сектора Газа. Группа была обнаружена бойцами «Исламского движения сопротивления», входящего в структуру военного крыла ХАМАС. В ходе завязавшегося боя погиб израильский подполковник М. Личные данные офицера и детали операции военное ведомство Израиля не разглашает.
В ответ на вторжение на свою территорию палестинцы нанесли по Израилю ракетный удар. Две ракеты были сбиты системой ПРО «Железный купол».
Находившийся в это время во Франции премьер-министр Биньямин Нетаньяху, прервал свой визит и вылетел на родину «в связи с обострением ситуации на границе с сектором Газа».
Подполковник израильской армии М. в ночь на 12 ноября погиб в районе населенного пункта Хан Юнис при проведении операции по установке «прослушивающего оборудования», рассказал аль-Хайя.
По его словам, бойцы сил сопротивления проявили бдительность и сорвали эту операцию.
Израильским диверсантам и впредь будет непросто проникнуть на защищенную силами ХАМАСа территорию, добавил один из руководителей движения.
Он также опроверг сообщения СМИ о достижении «удивительного прогресса» на переговорах с Израилем об обмене заключенными. «Оккупанты пока не готовы пойти на обмен», – заявил аль-Хайя.
Напомним, в ночь на 12 ноября специальное подразделение ЦАХАЛа проводило операцию в южной части сектора Газа. Группа была обнаружена бойцами «Исламского движения сопротивления», входящего в структуру военного крыла ХАМАС. В ходе завязавшегося боя погиб израильский подполковник М. Личные данные офицера и детали операции военное ведомство Израиля не разглашает.
В ответ на вторжение на свою территорию палестинцы нанесли по Израилю ракетный удар. Две ракеты были сбиты системой ПРО «Железный купол».
Находившийся в это время во Франции премьер-министр Биньямин Нетаньяху, прервал свой визит и вылетел на родину «в связи с обострением ситуации на границе с сектором Газа».
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com, https://twitter.com/Tsahal_IDF
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