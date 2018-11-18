Новости

ДНР: Киев готовит диверсию на горловском химзаводе

27
Командование ВСУ планирует осуществление диверсии на химическом заводе «Стирол» в Горловке, передает Донецкое агентство новостей заявление представителя управления Народной милиции (УНМ) ДНР Даниила Безсонова.




По словам Безсонова, диверсионная операция готовится руководством ООС (АТО) совместно с «западными кураторами».

Ее цель – устроить экологическую катастрофу и спровоцировать массовую эвакуацию населения из близлежащих районов, в которой будут задействованы подразделения Народной милиции, защищающие Горловку. Тем самым будут созданы условия для продвижения вглубь территории республики, рассказал представитель УНМ.

Он сообщил также, что проведение диверсии поручено подразделениям 72-й бригады, которые уже получили комплекты химической защиты.

Если операция пройдет успешно, то наступление начнут 54-я, 58-я, 72-я и 92-я бригады Вооруженных сил Украины.

«Стирол» – ключевое предприятие химической промышленности в Донбассе. Находится в прифронтовой Горловке. Долгое время оно было одним из крупнейших в Европе производителей минеральных удобрений.

Безсонов также сообщил о взрыве на складе бронетехники ВСУ в Курахово, который привел к пожару на площади более 1 тыс. кв. м. Уничтожено 4 БМП-1 с боекомплектами, один военнослужащий погиб.

Он пояснил, что взрыв произошел в результате непреднамеренного выстрела из гранатомета, находившегося в руках у одного из украинских бойцов. Представитель УНМ предположил, что командование 28-й бригады, в чьем ведении находится склад, спишут гибель солдата и потерю техники на «мифическую диверсионную группу» из состава защитников ДНР.

За минувшие сутки ВСУ 18 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая территорию республики из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Пострадал мирный житель поселка шахты «Трудовская».
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 21.04.18 - 27.04.18
Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за 14.04.18 - 20.04.18 от военкора "Маг"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти