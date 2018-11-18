ДНР: Киев готовит диверсию на горловском химзаводе
Командование ВСУ планирует осуществление диверсии на химическом заводе «Стирол» в Горловке, передает Донецкое агентство новостей заявление представителя управления Народной милиции (УНМ) ДНР Даниила Безсонова.
По словам Безсонова, диверсионная операция готовится руководством ООС (АТО) совместно с «западными кураторами».
Ее цель – устроить экологическую катастрофу и спровоцировать массовую эвакуацию населения из близлежащих районов, в которой будут задействованы подразделения Народной милиции, защищающие Горловку. Тем самым будут созданы условия для продвижения вглубь территории республики, рассказал представитель УНМ.
Он сообщил также, что проведение диверсии поручено подразделениям 72-й бригады, которые уже получили комплекты химической защиты.
Если операция пройдет успешно, то наступление начнут 54-я, 58-я, 72-я и 92-я бригады Вооруженных сил Украины.
«Стирол» – ключевое предприятие химической промышленности в Донбассе. Находится в прифронтовой Горловке. Долгое время оно было одним из крупнейших в Европе производителей минеральных удобрений.
Безсонов также сообщил о взрыве на складе бронетехники ВСУ в Курахово, который привел к пожару на площади более 1 тыс. кв. м. Уничтожено 4 БМП-1 с боекомплектами, один военнослужащий погиб.
Он пояснил, что взрыв произошел в результате непреднамеренного выстрела из гранатомета, находившегося в руках у одного из украинских бойцов. Представитель УНМ предположил, что командование 28-й бригады, в чьем ведении находится склад, спишут гибель солдата и потерю техники на «мифическую диверсионную группу» из состава защитников ДНР.
За минувшие сутки ВСУ 18 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая территорию республики из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Пострадал мирный житель поселка шахты «Трудовская».
По словам Безсонова, диверсионная операция готовится руководством ООС (АТО) совместно с «западными кураторами».
Ее цель – устроить экологическую катастрофу и спровоцировать массовую эвакуацию населения из близлежащих районов, в которой будут задействованы подразделения Народной милиции, защищающие Горловку. Тем самым будут созданы условия для продвижения вглубь территории республики, рассказал представитель УНМ.
Он сообщил также, что проведение диверсии поручено подразделениям 72-й бригады, которые уже получили комплекты химической защиты.
Если операция пройдет успешно, то наступление начнут 54-я, 58-я, 72-я и 92-я бригады Вооруженных сил Украины.
«Стирол» – ключевое предприятие химической промышленности в Донбассе. Находится в прифронтовой Горловке. Долгое время оно было одним из крупнейших в Европе производителей минеральных удобрений.
Безсонов также сообщил о взрыве на складе бронетехники ВСУ в Курахово, который привел к пожару на площади более 1 тыс. кв. м. Уничтожено 4 БМП-1 с боекомплектами, один военнослужащий погиб.
Он пояснил, что взрыв произошел в результате непреднамеренного выстрела из гранатомета, находившегося в руках у одного из украинских бойцов. Представитель УНМ предположил, что командование 28-й бригады, в чьем ведении находится склад, спишут гибель солдата и потерю техники на «мифическую диверсионную группу» из состава защитников ДНР.
За минувшие сутки ВСУ 18 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая территорию республики из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Пострадал мирный житель поселка шахты «Трудовская».
- Использованы фотографии:
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