Песков: Заключение сепаратных сделок по Курилам невозможно
Пресс-секретарь президента России прокомментировал ситуацию, касающуюся вопроса Южных Курил. Напомним, что ранее Владимир Путин, находясь в Сингапуре, заявил, что Россия будет исходить в вопросе подписания мирного договора с Японией из советско-японской декларации от 1956 года, от выполнения которой в Токио, как известно, сразу же отказались.
По соглашению более чем полувековой давности СССР рассматривал вопрос о том, чтобы передать под японскую юрисдикцию 2 острова Южных Курил – Шикотан и Хабомаи – в случае подписания мирного договора на тех условиях, что Япония соблюдает военный нейтралитет и не размещает военных баз иностранных государств на своей территории. Сегодня в Японии несколько американских военных баз, и военная инфраструктура США в Стране восходящего солнца только расширяется.
Комментарий Дмитрия Пескова по этому вопросу приводит «Россия-1»:
По словам Пескова, никаких «сепаратных сделок» в вопросе Курил не может быть по определению.
Песков:
Ранее в Токио «заверили», что в случае «получения» двух островов под свою юрисдикцию размещать американские базы там не будут. Будто бы США действительно интересует мнение Токио относительно того, где конкретно им размещать свои военные объекты.
По соглашению более чем полувековой давности СССР рассматривал вопрос о том, чтобы передать под японскую юрисдикцию 2 острова Южных Курил – Шикотан и Хабомаи – в случае подписания мирного договора на тех условиях, что Япония соблюдает военный нейтралитет и не размещает военных баз иностранных государств на своей территории. Сегодня в Японии несколько американских военных баз, и военная инфраструктура США в Стране восходящего солнца только расширяется.
Комментарий Дмитрия Пескова по этому вопросу приводит «Россия-1»:
Безусловно, потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон.
По словам Пескова, никаких «сепаратных сделок» в вопросе Курил не может быть по определению.
Песков:
Принятие декларации 1956 года не означает автоматической передачи двух островов Японии. Здесь важен вопрос размещения американских военных баз в случае передачи (Шикотана и Хабомаи).
Ранее в Токио «заверили», что в случае «получения» двух островов под свою юрисдикцию размещать американские базы там не будут. Будто бы США действительно интересует мнение Токио относительно того, где конкретно им размещать свои военные объекты.
- Использованы фотографии:
- сайт Кремля
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