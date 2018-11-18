Песков: Заключение сепаратных сделок по Курилам невозможно

Безусловно, потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон.

Принятие декларации 1956 года не означает автоматической передачи двух островов Японии. Здесь важен вопрос размещения американских военных баз в случае передачи (Шикотана и Хабомаи).