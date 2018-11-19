Большая ошибка президента. ЦРУ против Трампа
Вопреки саудовской версии зверского убийства американского журналиста, подданного КСА Джамаля Хашогги, согласно которой имел место «эксцесс исполнителей», приказ о его ликвидации с большой долей вероятности был отдан наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Такова оценка ЦРУ, и об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на источники в Лэнгли.
Основанием для таких выводов стали не только выкладки аналитиков, утверждавших, что убийство не могло произойти без ведома принц Мухаммеда, который «фактически является главным человеком в своей стране», но и оперативные данные. В частности, записи телефонных переговоров брата принца, саудовского посла в США и самого Хашогги, которого пригласили в консульство для получения брачных документов и гарантировали безопасность. «Неясно при этом, знал ли посол, что журналиста убьют», — отмечает издание.
Но самое главное, The Washington Post сообщила о том, что подробный доклад о происшедшем был представлен американскому президенту Дональду Трампу, однако вся аргументация разведчиков была им отвергнута.
То есть факт появления данного материала в этом авторитетном издании говорит о том, что руководство ЦРУ «слило» данные доклада, чтобы обеспечить общественное давление на Трампа, который отказывается воспринимать вполне обоснованную информацию о виновниках убийства журналиста. То есть Лэнгли фактически сыграло против президента США.
Взбешенный таким шагом спецслужбы и фактом публикации, Дональд Трамп во время беседы с журналистами, перед тем как отправиться в американский штат Калифорния, чтобы встретиться с пострадавшими от лесных пожаров, заявил, что собирается обсудить с госсекретарём Майком Помпео и представителями Центрального разведывательного управления ситуацию вокруг убийства Джамаля Хашогги.
Стоит отметить, что данный инцидент превратился в одну из главных болевых точек американского президента. Сегодня все без исключения его оппоненты обвиняют его в покрывании преступлений саудовского режима.
«Фактический правитель Саудовской Аравии кронпринц Мухаммед бен Салман очевидно рассчитывает на то, что Трамп — и его лучший друг Джаред Кушнер — сделают в ответ на это преступление саудитов то, что делают всегда, то есть ничего», — пишет Newsweek.
«В конце концов, США ничего не предпринимали в ответ на все прежние выходки кронпринца: на введение бессмысленной экономической блокады Катара, на задержание премьер-министра Ливана, на арест более 200 принцев и руководителей бизнеса и изъятие большей части их личных состояний, а также на заморозку торговых отношений с Канадой в ответ на ее довольно мягкую жалобу на ситуацию с защитой прав человека», — перечисляет издание деяния наследника, которые Трамп «понял и простил».
Newsweek полагает, что причины такой удивительной терпимости Трампа к «шалостям» саудитов связана с его работой по созданию антииранской коалиции, «в центре которой должны быть ключевые союзники Вашингтона на Ближнем Востоке — Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль».
Кроме того, Трамп хочет защитить доходы американских корпораций, продающих оружие саудитам. «В частности, Трамп назвал такие компании, как «Боинг», «Локхид-Мартин» и «Рэйтеон», очевидно, полагая, что их прибыль значит гораздо больше, чем жизни мирных граждан Йемена или журналистов», — сообщает издание.
Собственно говоря, Трамп еще в самом начале кризиса, связанного с убийством журналиста, прямо и довольно цинично заявил, что не видит возможности для введения санкций против Эр-Рияда, поскольку КСА на огромные суммы закупает американское оружие и обеспечивает множество рабочих мест американцев.
Примечательно, что «Нью-Йорк Таймс» считает, что сумма в 110 миллиардов долларов, на которую Трамп часто ссылается, говоря о стоимости тех сделок, «чрезмерно преувеличена», а эксперт по оружейному бизнесу Уильям Хартунг считает, что на самом деле число не превышает 14 миллиардов долларов.
То есть сумма не настолько велика, чтобы ставить под вопрос свою политическую будущность, намертво привязывая себя к принцу-убийце и давая такие замечательные козыри своим противникам. Что, в свою очередь порождает уверенность в том, что, помимо геополитических и экономических интеерсов, Трампа с Саудовским домом связывают и некие личные, крайне важные для него интересы. Впрочем, это не ново: саудиты «инвестировали» во многих американских лидеров и высокопоставленных политиков.
Но, каковы бы ни были мотивы Трампа, он в результате оказался на крючке. Эрдоган, чьи спецслужбы, вероятно, располагают самым большим объемом информации, предельно безжалостно «оттоптался» на американском президенте. И возможно, эта «экзекуция» не завершена.
Напомним, что в распоряжении турецкого руководства оказалась аудиозапись убийства. Однако, несмотря на то, что представители США ее прослушали, официальный Вашингтон отвергал факт знакомства с ней, дабы не осложнять и без того тяжелое положение, в котором оказался американский лидер.
Но неугомонный Эрдоган разослал копию записи западным лидерам как раз накануне торжественного саммита в Париже, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны. Параллельно запись была «слита» СМИ. В результате во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которому Трамп планировал устроить взбучку за планы создания общеевропейской армии, глава США был вынужден обсуждать с коллегой подробности убийства журналиста.
Причем в крайне неблагоприятном для американца ключе. Возможно, что не только Макрон донимал Трампа этими крайне неприятными вопросами в Париже – журналисты констатировали крайне мрачное настроение американского президента США на протяжении всего мероприятия.
18 ноября, когда Трампу все же пришлось отвечать на вопросы журналистов относительно упомянутой аудиозаписи, он не хочет ее прослушивать в связи с ее жестокостью. Он назвал эту запись «мучительной» и «ужасной». Надо отметить, что эта запись в пух и прах разбивает версию Эр-Рияда о «случайном» убийстве, которую Трамп признал убедительной.
Можно предположить, что это не последний сюрприз, который есть в распоряжении турецкого президента для американского коллеги. Так, например, в сети появился видеоролик, на котором запечатлен процесс расчленения тела якобы Джамаля Хашогги, а также фотографии его истерзанных останков. Если аутентичность этих материалов будет подтверждена, положение Трампа, который уже не успеет достаточно дистанцироваться от саудитов, будет еще более незавидным.
В создавшейся ситуации Вашингтон все же оказался вынужден реагировать. И реакция оказалась смехотворной – речь идет о введении личных санкций против подозреваемых в убийстве журналиста, «в соответствии с «законом Магнитского». То есть против тех, кого Эр-Рияд сделал «крайними» и для кого генпрокуратура КСА запросила смертную казнь.
Впрочем, этот шаг никого не удовлетворил даже в США. Помимо смерти Хашогги, скандал вокруг правящей семьи КСА актуализировал вопрос о поддержке руководством США и американских корпораций истребительной войны в Йемене. Что, по мнению многих американских политиков, делает их соучастниками военных преступлений, совершаемых против мирных жителей. «И общественное сопротивление их соучастию постепенно нарастает — даже в Конгрессе США», — констатирует Newsweek.
Еще до убийства Хашогги голосование в Сенате чуть было не положило конец поддержке США действий саудитов в Йемене. Теперь этот вопрос с большой долей вероятности может быть поднят в Конгрессе, большинство депутатов которого убеждено в виновности кронпринца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
Как сказал член Палаты представителей Джим Макговерн, «действия коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене быстро приближаются к планке преступлений против человечности». Если учесть, что в Конгрессе большинство демократов, предсказать результаты голосования по этому вопросу несложно: они будут крайне неутешительны для Белого дома.
Теперь, как мы видим, против Трампа стало играть и ЦРУ, еще более осложняя его и без того непростое положение.
Можно предположить, что продолжающийся и не думающий затихать скандал вокруг преступления в саудовском консульстве КСА может стать препятствием в создании антииранской коалиции и снизит внешнеполитическую активность Эр-Рияда вплоть до сворачивания операции в Йемене. Политический кризис, набирающий силу в США, приведет к еще большему влиянию внутренних баталий между противниками и сторонниками Трампа на внешнюю политику страны.
Основанием для таких выводов стали не только выкладки аналитиков, утверждавших, что убийство не могло произойти без ведома принц Мухаммеда, который «фактически является главным человеком в своей стране», но и оперативные данные. В частности, записи телефонных переговоров брата принца, саудовского посла в США и самого Хашогги, которого пригласили в консульство для получения брачных документов и гарантировали безопасность. «Неясно при этом, знал ли посол, что журналиста убьют», — отмечает издание.
Но самое главное, The Washington Post сообщила о том, что подробный доклад о происшедшем был представлен американскому президенту Дональду Трампу, однако вся аргументация разведчиков была им отвергнута.
То есть факт появления данного материала в этом авторитетном издании говорит о том, что руководство ЦРУ «слило» данные доклада, чтобы обеспечить общественное давление на Трампа, который отказывается воспринимать вполне обоснованную информацию о виновниках убийства журналиста. То есть Лэнгли фактически сыграло против президента США.
Взбешенный таким шагом спецслужбы и фактом публикации, Дональд Трамп во время беседы с журналистами, перед тем как отправиться в американский штат Калифорния, чтобы встретиться с пострадавшими от лесных пожаров, заявил, что собирается обсудить с госсекретарём Майком Помпео и представителями Центрального разведывательного управления ситуацию вокруг убийства Джамаля Хашогги.
Стоит отметить, что данный инцидент превратился в одну из главных болевых точек американского президента. Сегодня все без исключения его оппоненты обвиняют его в покрывании преступлений саудовского режима.
«Фактический правитель Саудовской Аравии кронпринц Мухаммед бен Салман очевидно рассчитывает на то, что Трамп — и его лучший друг Джаред Кушнер — сделают в ответ на это преступление саудитов то, что делают всегда, то есть ничего», — пишет Newsweek.
«В конце концов, США ничего не предпринимали в ответ на все прежние выходки кронпринца: на введение бессмысленной экономической блокады Катара, на задержание премьер-министра Ливана, на арест более 200 принцев и руководителей бизнеса и изъятие большей части их личных состояний, а также на заморозку торговых отношений с Канадой в ответ на ее довольно мягкую жалобу на ситуацию с защитой прав человека», — перечисляет издание деяния наследника, которые Трамп «понял и простил».
Newsweek полагает, что причины такой удивительной терпимости Трампа к «шалостям» саудитов связана с его работой по созданию антииранской коалиции, «в центре которой должны быть ключевые союзники Вашингтона на Ближнем Востоке — Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль».
Кроме того, Трамп хочет защитить доходы американских корпораций, продающих оружие саудитам. «В частности, Трамп назвал такие компании, как «Боинг», «Локхид-Мартин» и «Рэйтеон», очевидно, полагая, что их прибыль значит гораздо больше, чем жизни мирных граждан Йемена или журналистов», — сообщает издание.
Собственно говоря, Трамп еще в самом начале кризиса, связанного с убийством журналиста, прямо и довольно цинично заявил, что не видит возможности для введения санкций против Эр-Рияда, поскольку КСА на огромные суммы закупает американское оружие и обеспечивает множество рабочих мест американцев.
Примечательно, что «Нью-Йорк Таймс» считает, что сумма в 110 миллиардов долларов, на которую Трамп часто ссылается, говоря о стоимости тех сделок, «чрезмерно преувеличена», а эксперт по оружейному бизнесу Уильям Хартунг считает, что на самом деле число не превышает 14 миллиардов долларов.
То есть сумма не настолько велика, чтобы ставить под вопрос свою политическую будущность, намертво привязывая себя к принцу-убийце и давая такие замечательные козыри своим противникам. Что, в свою очередь порождает уверенность в том, что, помимо геополитических и экономических интеерсов, Трампа с Саудовским домом связывают и некие личные, крайне важные для него интересы. Впрочем, это не ново: саудиты «инвестировали» во многих американских лидеров и высокопоставленных политиков.
Но, каковы бы ни были мотивы Трампа, он в результате оказался на крючке. Эрдоган, чьи спецслужбы, вероятно, располагают самым большим объемом информации, предельно безжалостно «оттоптался» на американском президенте. И возможно, эта «экзекуция» не завершена.
Напомним, что в распоряжении турецкого руководства оказалась аудиозапись убийства. Однако, несмотря на то, что представители США ее прослушали, официальный Вашингтон отвергал факт знакомства с ней, дабы не осложнять и без того тяжелое положение, в котором оказался американский лидер.
Но неугомонный Эрдоган разослал копию записи западным лидерам как раз накануне торжественного саммита в Париже, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны. Параллельно запись была «слита» СМИ. В результате во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которому Трамп планировал устроить взбучку за планы создания общеевропейской армии, глава США был вынужден обсуждать с коллегой подробности убийства журналиста.
Причем в крайне неблагоприятном для американца ключе. Возможно, что не только Макрон донимал Трампа этими крайне неприятными вопросами в Париже – журналисты констатировали крайне мрачное настроение американского президента США на протяжении всего мероприятия.
18 ноября, когда Трампу все же пришлось отвечать на вопросы журналистов относительно упомянутой аудиозаписи, он не хочет ее прослушивать в связи с ее жестокостью. Он назвал эту запись «мучительной» и «ужасной». Надо отметить, что эта запись в пух и прах разбивает версию Эр-Рияда о «случайном» убийстве, которую Трамп признал убедительной.
Можно предположить, что это не последний сюрприз, который есть в распоряжении турецкого президента для американского коллеги. Так, например, в сети появился видеоролик, на котором запечатлен процесс расчленения тела якобы Джамаля Хашогги, а также фотографии его истерзанных останков. Если аутентичность этих материалов будет подтверждена, положение Трампа, который уже не успеет достаточно дистанцироваться от саудитов, будет еще более незавидным.
В создавшейся ситуации Вашингтон все же оказался вынужден реагировать. И реакция оказалась смехотворной – речь идет о введении личных санкций против подозреваемых в убийстве журналиста, «в соответствии с «законом Магнитского». То есть против тех, кого Эр-Рияд сделал «крайними» и для кого генпрокуратура КСА запросила смертную казнь.
Впрочем, этот шаг никого не удовлетворил даже в США. Помимо смерти Хашогги, скандал вокруг правящей семьи КСА актуализировал вопрос о поддержке руководством США и американских корпораций истребительной войны в Йемене. Что, по мнению многих американских политиков, делает их соучастниками военных преступлений, совершаемых против мирных жителей. «И общественное сопротивление их соучастию постепенно нарастает — даже в Конгрессе США», — констатирует Newsweek.
Еще до убийства Хашогги голосование в Сенате чуть было не положило конец поддержке США действий саудитов в Йемене. Теперь этот вопрос с большой долей вероятности может быть поднят в Конгрессе, большинство депутатов которого убеждено в виновности кронпринца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
Как сказал член Палаты представителей Джим Макговерн, «действия коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене быстро приближаются к планке преступлений против человечности». Если учесть, что в Конгрессе большинство демократов, предсказать результаты голосования по этому вопросу несложно: они будут крайне неутешительны для Белого дома.
Теперь, как мы видим, против Трампа стало играть и ЦРУ, еще более осложняя его и без того непростое положение.
Можно предположить, что продолжающийся и не думающий затихать скандал вокруг преступления в саудовском консульстве КСА может стать препятствием в создании антииранской коалиции и снизит внешнеполитическую активность Эр-Рияда вплоть до сворачивания операции в Йемене. Политический кризис, набирающий силу в США, приведет к еще большему влиянию внутренних баталий между противниками и сторонниками Трампа на внешнюю политику страны.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter