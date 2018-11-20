Бронепоезда. БП-43, «Козьма Минин» и «Илья Муромец»
Продолжая цикл статей о бронепоездах СССР, мы признаемся в двух вещах.
Во-первых, мы буквально влюбились в эти железнодорожные комплексы. Наверное, это обусловлено первоначальным недостаточным знанием вопроса.
И во-вторых, создатели бронепоездов, инженеры, конструкторы, мастера, рабочие, впрочем, как и экипажи БП, сегодня кажутся гениальными авантюристами, людьми, для которых действительно не было ничего невозможного.
По крайней мере, именно такие выводы приходят в голову при близком знакомстве с историей бронепоездов. В целом – как строили, так и воевали. От души.
Сегодня же речь пойдет о конкретных, известных многим бронепоездах. Учитывая, что читатели "подготовлены технически", сегодня больше о подвигах, о ежедневной работе, о людях...
Несмотря ни на что, главное в любом бронепоезде — именно люди. Бойцы (железнодорожники на БП тоже бойцы!) и командиры. Артиллеристы, пулеметчики, зенитчики, рабочие ремонтных бригад, экипажи паровозов, поездные бригады, пекари, санитары. Короче, экипаж!
Начнем с обещанного самого массового бронепоезда Красной Армии, разработанного в 1942 году — БП-43.
Бронепоезд БП-43 состоял из бронепаровоза ПР-43, размещенного в середине состава, 4 артиллерийских бронеплощадок ПЛ-43 (по 2 бронеплощадки по обеим сторонам бронепаровоза), 2 бронеплощадок с зенитным вооружением ПВО-4 (по обоим концам бронепоезда) и 2-4 контрольных платформ, на которых перевозились необходимые для ремонта железнодорожного полотна материалы либо десант.
Обычно в состав бронепоезда входили 1-2 бронеавтомобиля БА-20 или БА-64, приспособленных для движения по железной дороге.
Для Красной Армии в годы войны был изготовлен 21 бронепоезд БП-43. Такое же количество бронепоездов этого типа получили и войска НКВД.
"Тяжелые" бронепоезда вооружались 107-мм пушками с дальностью стрельбы до 15 км. Бронирование (до 100 мм) обеспечивало защиту жизненно важных узлов от бронебойных снарядов калибром 75 мм.
На одной заправке топливом и водой бронепоезд мог преодолеть до 120 км с максимальной скоростью 45 км/ч. В качестве топлива использовались уголь (10 т) или мазут (6 т). Масса боевой части бронепоезда не превышала 400 т.
Экипаж боевой части состоял из командования, взвода управления, взводов броневагонов с башенными расчетами и отделениями бортовых пулеметов, взвода ПВО, взвода тяги и движения и взвода железнодорожных бронеавтомобилей, в котором имелось 2 легких бронеавтомобиля БА-20жд и 3 средних бронеавтомобиля БА-10жд, приспособленных для движения по железнодорожному пути.
Бронеавтомобили применялись для ведения разведки на удалении 10-15 км и в составе охранения (дозора) на марше. Кроме того, на платформах прикрытия мог расположиться десант в составе до трех стрелковых взводов.
Большинство самых известных БП были именно БП-43. Наиболее удачную конструкцию имел бронепоезд "Козьма Минин", построенный в феврале 1942 года в вагонном депо Горький-Московский под руководством инженера Леонида Дмитриевича Рыбенкова.
В боевую часть этого бронепоезда входили: бронепаровоз, 2 крытые бронеплощадки, 2 открытые артиллерийские бронеплощадки и 4 двухосные контрольные платформы.
Каждая крытая бронеплощадка была вооружена двумя 76,2-мм пушками, установленными в башнях от танков Т-34. Кроме спаренных с этими пушками 7,62-мм пулеметами ДТ бронеплощадки имели по четыре 7,62-мм станковых пулемета "Максим" в шаровых опорах в бортах.
Открытые артиллерийские площадки были разделены по длине на три отсека. В переднем и заднем отсеках были установлены 37-мм зенитные пушки, а в центральном отсеке находилась пусковая установка реактивных снарядов М-8.
Толщина боковой брони бронеплощадок составляла 45 мм, крытые бронеплощадки имели верхнюю броню толщиной 20 мм.
Защищенный броней толщиной 30-45 мм бронепаровоз использовался в качестве тяги только в боевых условиях. В походе и на маневрах использовался обычный паровоз. На тендере бронепаровоза была оборудована командирская рубка, соединенная с будкой машиниста бронированной дверью.
Из этой рубки командир бронепоезда управлял действиями бронеплощадок с помощью телефонной связи. Для внешней связи в его распоряжении имелась радиостанция дальнего действия РСМ.
Благодаря наличию четырех длинноствольных 76,2-мм пушек Ф-32 бронепоезд мог обеспечить высокую концентрацию артиллерийского огня и вести прицельную стрельбу на дальность до 12 км, а пусковые установки М-8 позволяли ему успешно поражать живую силу и технику противника, работая по площадям.
За время войны бронепоезд сбил 14 (по воспоминаниям комиссара Алексея Потехина) или 15 (официальные данные) самолетов. Участвовал в обороне Тулы, освобождении Орла, Брянска, Гомеля.
Далее — путь в Европу. Освобождение Воломина, Праги Варшавской, Варшавы. Кстати, жители Воломина 23 февраля вручили экипажу бронепоезда бронзового льва в благодарность за спасение и героизм.
Когда-то ополчение, собранное Козьмой Мининым освободило от поляков Москву. А через триста тридцать три года, "Козьма Минин" уже освобождал поляков от фашистов. Вот такая историческая коллизия...
Войну "Козьма Минин" окончил, как и полагается герою, в логове врага. Правда в Берлин он войти не смог. Немцы подорвали мост через Одер. Так что, остановился бронепоезд в 50 километрах от Берлина.
Но зато, после капитуляции гитлеровцев в составе дивизиона обеспечивал безопасность проезда правительственного поезда с делегацией Советского союза на Постдамскую конференцию глав правительств.
Не менее известен "родной брат-близнец" "Минина" — БП "Илья Муромец".
Бронепоезд "Илья Муромец" был построен в 1942 году в Муроме. Он был защищен броней толщиной 45 мм и за всю войну не получил ни одной пробоины. Бронепоезд прошел путь от Мурома до Франкфурта-на-Одере.
За время войны он уничтожил 7 самолетов, 14 орудий и минометных батарей, 36 огневых точек противника, 875 солдат и офицеров. Кроме этого, богатырь "Муромец" уничтожил бронепоезд вермахта.
В нашей истории принято считать, что бронепоезд носил имя фюрера, потому его уничтожение несет дополнительный сакральный смысл. Советский бронепоезд, названный именем русского былинного богатыря, уничтожает бронепоезд противника, названного в честь Гитлера.
Есть маленькая проблема. Увы, но бронепоезда «Адольф Гитлер» не существовало, как не существовало ни одной боевой единицы, кроме дивизии «Leibstandarte SS «Adolf Hitler», носящей имя немецкого фюрера.
Насчет Leibstandarte тоже не все так однозначно, название дивизии можно перевести и как «Телохранители Адольфа Гитлера». Собственно, дивизия и была сформирована на базе личной охраны фюрера. Больше имя Гитлера не носил никто: ни части, ни корабли, ни каналы, ни города или поселки. Не нашли мы и упоминания о бронепоезде.
Но и не в этом суть, если что, не так ли? Суть в том, что экипаж советского бронепоезда «Илья Муромец» уничтожил немецкий бронепоезд. И это факт, который ничуть не становится менее значимым, от того, что уничтоженный бронепоезд не носил имени фюрера.
Ну а красивый миф, который был придуман… А и ладно! Война – это всегда и информационная война. И что важнее всего? Правильно, победа. Реальная, а не придуманная. Ведь реальность всегда ярче и интереснее мифа.
А в нашей реальности 31-й отдельный особый Горьковский дивизион бронепоездов, в который входили бронепоезда "Илья Муромец" и "Козьма Минин", был награжден орденом Александра Невского. За выдающиеся боевые заслуги.
О бое «Ильи Муромца» с немецким бронепоездом вообще насочиняли с три короба, если честно. Очень много времени ушло на то, чтобы детально разобраться в том, что там произошло.
До сегодняшних дней дошла и до сих пор переписывается история о том, что «Илья Муромец» и немецкий БП чуть ли не лоб в лоб сошлись. На самом деле вся эта история с одним залпом, развалившим БП врага в щепки достаточно фантастична.
И сейчас мы хотим представить на суд свою версию. Отличную от общепринятой в Сети.
Итак, немецкий бронепоезд (Не «Адольф Гитлер», как выяснилось, а № 11 или №76, мы пока уточняем) в июне 1944 года начал систематически и регулярно обстреливать объекты наших войск в районе станции Ковель Волынской области Украины.
Некоторые источники дают такую картину:
«Воспользовавшись педантичностью немцев и особенностями местности, штаб бронедивизиона разработал план операции. Артиллеристы одновременно должны были вывести из строя железнодорожное полотно, чтобы отрезать вражескому бронепоезду путь отхода, а «Илья Муромец» должен был иметь стоянку поближе к батарее-невидимке. Чтобы не спугнуть противника, решили начинать действия без пристрелки».
Оставим на совести писавших все это, поскольку данное литературное творчество совершенно не соответствует действительности. Далее по тексту были данные по расходу снарядов (10 на орудие). Что картинку делает вообще фантастической.
Напомним, у «Ильи» было 4 пушки Ф-34 калибром 76-мм. Итого – 40 снарядов на уничтожение путей и бронепоезда противника. Без пристрелки.
Конечно, пристрелка была. И была просто великолепная работа артиллерийских разведчиков нашего бронепоезда. Пока немцы развлекались, была составлена карта их перемещения и вычислена точка, с которой открывался огонь. И естественно, была проведена пристрелка. С той позиции, с которой должен был открывать огонь «Илья». В этом была своя суть.
Во время исследования по данной теме натолкнулись на воспоминания капитана (в то время) Александра Васильченко, артиллерийского разведчика гаубичного полка. Васильченко рассказывал о том, что в том случае, когда было нежелательно привлекать внимание к факту проведения пристрелки, пристрелку производили учебными снарядами. То есть, совершенными болванками, которые не взрывались.
Возможно, очень даже возможно, что по путям подхода немецкого бронепоезда пристреливались именно так. Как вариант – бронебойные снаряды.
Реактивные установки пристреливать не стоило, поскольку это все равно оружие работы по площадям.
Но тем не менее, адова задача для разведчиков и корректировщиков. Но ведь справились же по итогам.
Далее. Действительно, пунктуальность немцев – это вещь, которая позволяла использовать ее в своих целях. Доподлинно было известно время выхода немецкого бронепоезда на точку открытия огня и довольно точно была вычислена эта точка.
Далее предлагаем такой хронометраж.
1. «Илья Муромец» заранее, в темное время, аккуратно, не демаскируя себя, выходит на заранее определенную позицию. С первыми лучами солнца происходит предварительная наводка на то место, куда должен выйти немец. Дальше все жгут пачками нервы, а разведка и корректировщики еще и глаза.
2. Орудия заражаются осколочно-фугасными снарядами. Именно так, взрыв ОФ-снаряда дает возможность быстро засечь место попадания и скорректировать дальнейшую стрельбу. Установки РС тоже заряжаются. Обе.
3. Попив кофе и позавтракав, немцы начинают выдвижение. Экипаж «Ильи Муромца» ждет окончания процесса. Как только разведка дает отмашку, что немец на позиции, следует первый залп.
Стреляет первая установка реактивных снарядов. Просто пристрелка, несколько ракет, далее корректировка и огонь двух установок. Точка прицеливания – позади бронепоезда с целью разрушения железнодорожного полотна.
Орудия «Ильи» дают первый, пристрелочный залп. Корректировка и дальше действительно беглый огонь, все туда же, по полотну, либо по паровозу, но это сложнее.
Из того, что немецкий БП остался на месте, следует то, что в пути скорее всего, влепили. И именно РС, потому что 76-мм снаряд – это маловато. А вот 82-мм реактивный снаряд – а вот как нам, так вполне.
4. Немцы, естественно, попав в такой переплет, начинают срочно разворачивать свои башни в сторону «Ильи». Но, в отличие от наших бойцов, им нужно время на разворот, прицеливание, корректировку. Время, которого у них просто нет.
Кстати, дальность полета РС-82, которыми был вооружен «Илья», дает понимание, на какой дистанции шел бой. Пушка Ф-34 способна была закинуть ОФ-гранату на 9-10 км, бронебойный снаряд летел на 4 км. РС-82 мог пролететь 5,5 км.
Отсюда дистанция боя была меньше 5 км. Не в упор, но…
5. Немцы дают первый пристрелочный залп. С начала боя прошло максимум 5-6 минут. Снаряды мягко говоря, ложатся не рядом с нашим бронепоездом. Сказывается отсутствие координат, суета, вызванная неожиданным боем и так далее.
Ну не любили немцы суеты, что поделать.
Зато наши могли, умели, практиковали. Мы не знаем, сколько времени понадобилось бойцам «Ильи Муромца», чтобы перезарядить установки РС. Но думаем, что меньше стандартных 10 минут.
6. Второй залп «Ильи Муромца». В смысле, реактивными снарядами. Пушки должны были не замолкая ковырять немца. Прицел уже не в рельсы, а в сам бронепоезд.
Собственно, все. Попали. Бой окончен.
В рапорте было отмечено, что «бронепоезд противника окутался белыми клубами дыма или пара». Очевидно, что попали в котел.
А через месяц, в июле 1943 года, Ковель был освобожден. И советскими бойцами был обнаружен раздолбанный бронепоезд немцев. Лучшее подтверждение успеха экипажа «Ильи Муромца».
Вот такая история. Понятно, что "лоб в лоб" бронепоезда не сходились, иначе не пришлось бы ждать, чтобы сфотографировать разбитый бронепоезд врага. Но — и так просто прекрасно.
Единственный за всю Вторую мировую войну бой двух бронепоездов закончился победой нашего "за явным преимуществом".
В следующей части мы расскажем о бронепоезде, с которого вообще началось наше близкое знакомство с поездами. Это будет бронепоезд № 13 "Тульский рабочий" и его дважды своеобразная история. В подробностях и с видеорассказами создателей его второй ипостаси.
Во-первых, мы буквально влюбились в эти железнодорожные комплексы. Наверное, это обусловлено первоначальным недостаточным знанием вопроса.
И во-вторых, создатели бронепоездов, инженеры, конструкторы, мастера, рабочие, впрочем, как и экипажи БП, сегодня кажутся гениальными авантюристами, людьми, для которых действительно не было ничего невозможного.
По крайней мере, именно такие выводы приходят в голову при близком знакомстве с историей бронепоездов. В целом – как строили, так и воевали. От души.
Сегодня же речь пойдет о конкретных, известных многим бронепоездах. Учитывая, что читатели "подготовлены технически", сегодня больше о подвигах, о ежедневной работе, о людях...
Несмотря ни на что, главное в любом бронепоезде — именно люди. Бойцы (железнодорожники на БП тоже бойцы!) и командиры. Артиллеристы, пулеметчики, зенитчики, рабочие ремонтных бригад, экипажи паровозов, поездные бригады, пекари, санитары. Короче, экипаж!
Начнем с обещанного самого массового бронепоезда Красной Армии, разработанного в 1942 году — БП-43.
Бронепоезд БП-43 состоял из бронепаровоза ПР-43, размещенного в середине состава, 4 артиллерийских бронеплощадок ПЛ-43 (по 2 бронеплощадки по обеим сторонам бронепаровоза), 2 бронеплощадок с зенитным вооружением ПВО-4 (по обоим концам бронепоезда) и 2-4 контрольных платформ, на которых перевозились необходимые для ремонта железнодорожного полотна материалы либо десант.
Обычно в состав бронепоезда входили 1-2 бронеавтомобиля БА-20 или БА-64, приспособленных для движения по железной дороге.
Для Красной Армии в годы войны был изготовлен 21 бронепоезд БП-43. Такое же количество бронепоездов этого типа получили и войска НКВД.
"Тяжелые" бронепоезда вооружались 107-мм пушками с дальностью стрельбы до 15 км. Бронирование (до 100 мм) обеспечивало защиту жизненно важных узлов от бронебойных снарядов калибром 75 мм.
На одной заправке топливом и водой бронепоезд мог преодолеть до 120 км с максимальной скоростью 45 км/ч. В качестве топлива использовались уголь (10 т) или мазут (6 т). Масса боевой части бронепоезда не превышала 400 т.
Экипаж боевой части состоял из командования, взвода управления, взводов броневагонов с башенными расчетами и отделениями бортовых пулеметов, взвода ПВО, взвода тяги и движения и взвода железнодорожных бронеавтомобилей, в котором имелось 2 легких бронеавтомобиля БА-20жд и 3 средних бронеавтомобиля БА-10жд, приспособленных для движения по железнодорожному пути.
Бронеавтомобили применялись для ведения разведки на удалении 10-15 км и в составе охранения (дозора) на марше. Кроме того, на платформах прикрытия мог расположиться десант в составе до трех стрелковых взводов.
Большинство самых известных БП были именно БП-43. Наиболее удачную конструкцию имел бронепоезд "Козьма Минин", построенный в феврале 1942 года в вагонном депо Горький-Московский под руководством инженера Леонида Дмитриевича Рыбенкова.
В боевую часть этого бронепоезда входили: бронепаровоз, 2 крытые бронеплощадки, 2 открытые артиллерийские бронеплощадки и 4 двухосные контрольные платформы.
Каждая крытая бронеплощадка была вооружена двумя 76,2-мм пушками, установленными в башнях от танков Т-34. Кроме спаренных с этими пушками 7,62-мм пулеметами ДТ бронеплощадки имели по четыре 7,62-мм станковых пулемета "Максим" в шаровых опорах в бортах.
Открытые артиллерийские площадки были разделены по длине на три отсека. В переднем и заднем отсеках были установлены 37-мм зенитные пушки, а в центральном отсеке находилась пусковая установка реактивных снарядов М-8.
Толщина боковой брони бронеплощадок составляла 45 мм, крытые бронеплощадки имели верхнюю броню толщиной 20 мм.
Защищенный броней толщиной 30-45 мм бронепаровоз использовался в качестве тяги только в боевых условиях. В походе и на маневрах использовался обычный паровоз. На тендере бронепаровоза была оборудована командирская рубка, соединенная с будкой машиниста бронированной дверью.
Из этой рубки командир бронепоезда управлял действиями бронеплощадок с помощью телефонной связи. Для внешней связи в его распоряжении имелась радиостанция дальнего действия РСМ.
Благодаря наличию четырех длинноствольных 76,2-мм пушек Ф-32 бронепоезд мог обеспечить высокую концентрацию артиллерийского огня и вести прицельную стрельбу на дальность до 12 км, а пусковые установки М-8 позволяли ему успешно поражать живую силу и технику противника, работая по площадям.
За время войны бронепоезд сбил 14 (по воспоминаниям комиссара Алексея Потехина) или 15 (официальные данные) самолетов. Участвовал в обороне Тулы, освобождении Орла, Брянска, Гомеля.
Далее — путь в Европу. Освобождение Воломина, Праги Варшавской, Варшавы. Кстати, жители Воломина 23 февраля вручили экипажу бронепоезда бронзового льва в благодарность за спасение и героизм.
Когда-то ополчение, собранное Козьмой Мининым освободило от поляков Москву. А через триста тридцать три года, "Козьма Минин" уже освобождал поляков от фашистов. Вот такая историческая коллизия...
Войну "Козьма Минин" окончил, как и полагается герою, в логове врага. Правда в Берлин он войти не смог. Немцы подорвали мост через Одер. Так что, остановился бронепоезд в 50 километрах от Берлина.
Но зато, после капитуляции гитлеровцев в составе дивизиона обеспечивал безопасность проезда правительственного поезда с делегацией Советского союза на Постдамскую конференцию глав правительств.
Не менее известен "родной брат-близнец" "Минина" — БП "Илья Муромец".
Бронепоезд "Илья Муромец" был построен в 1942 году в Муроме. Он был защищен броней толщиной 45 мм и за всю войну не получил ни одной пробоины. Бронепоезд прошел путь от Мурома до Франкфурта-на-Одере.
За время войны он уничтожил 7 самолетов, 14 орудий и минометных батарей, 36 огневых точек противника, 875 солдат и офицеров. Кроме этого, богатырь "Муромец" уничтожил бронепоезд вермахта.
В нашей истории принято считать, что бронепоезд носил имя фюрера, потому его уничтожение несет дополнительный сакральный смысл. Советский бронепоезд, названный именем русского былинного богатыря, уничтожает бронепоезд противника, названного в честь Гитлера.
Есть маленькая проблема. Увы, но бронепоезда «Адольф Гитлер» не существовало, как не существовало ни одной боевой единицы, кроме дивизии «Leibstandarte SS «Adolf Hitler», носящей имя немецкого фюрера.
Насчет Leibstandarte тоже не все так однозначно, название дивизии можно перевести и как «Телохранители Адольфа Гитлера». Собственно, дивизия и была сформирована на базе личной охраны фюрера. Больше имя Гитлера не носил никто: ни части, ни корабли, ни каналы, ни города или поселки. Не нашли мы и упоминания о бронепоезде.
Но и не в этом суть, если что, не так ли? Суть в том, что экипаж советского бронепоезда «Илья Муромец» уничтожил немецкий бронепоезд. И это факт, который ничуть не становится менее значимым, от того, что уничтоженный бронепоезд не носил имени фюрера.
Ну а красивый миф, который был придуман… А и ладно! Война – это всегда и информационная война. И что важнее всего? Правильно, победа. Реальная, а не придуманная. Ведь реальность всегда ярче и интереснее мифа.
А в нашей реальности 31-й отдельный особый Горьковский дивизион бронепоездов, в который входили бронепоезда "Илья Муромец" и "Козьма Минин", был награжден орденом Александра Невского. За выдающиеся боевые заслуги.
О бое «Ильи Муромца» с немецким бронепоездом вообще насочиняли с три короба, если честно. Очень много времени ушло на то, чтобы детально разобраться в том, что там произошло.
До сегодняшних дней дошла и до сих пор переписывается история о том, что «Илья Муромец» и немецкий БП чуть ли не лоб в лоб сошлись. На самом деле вся эта история с одним залпом, развалившим БП врага в щепки достаточно фантастична.
И сейчас мы хотим представить на суд свою версию. Отличную от общепринятой в Сети.
Итак, немецкий бронепоезд (Не «Адольф Гитлер», как выяснилось, а № 11 или №76, мы пока уточняем) в июне 1944 года начал систематически и регулярно обстреливать объекты наших войск в районе станции Ковель Волынской области Украины.
Некоторые источники дают такую картину:
«Воспользовавшись педантичностью немцев и особенностями местности, штаб бронедивизиона разработал план операции. Артиллеристы одновременно должны были вывести из строя железнодорожное полотно, чтобы отрезать вражескому бронепоезду путь отхода, а «Илья Муромец» должен был иметь стоянку поближе к батарее-невидимке. Чтобы не спугнуть противника, решили начинать действия без пристрелки».
Оставим на совести писавших все это, поскольку данное литературное творчество совершенно не соответствует действительности. Далее по тексту были данные по расходу снарядов (10 на орудие). Что картинку делает вообще фантастической.
Напомним, у «Ильи» было 4 пушки Ф-34 калибром 76-мм. Итого – 40 снарядов на уничтожение путей и бронепоезда противника. Без пристрелки.
Конечно, пристрелка была. И была просто великолепная работа артиллерийских разведчиков нашего бронепоезда. Пока немцы развлекались, была составлена карта их перемещения и вычислена точка, с которой открывался огонь. И естественно, была проведена пристрелка. С той позиции, с которой должен был открывать огонь «Илья». В этом была своя суть.
Во время исследования по данной теме натолкнулись на воспоминания капитана (в то время) Александра Васильченко, артиллерийского разведчика гаубичного полка. Васильченко рассказывал о том, что в том случае, когда было нежелательно привлекать внимание к факту проведения пристрелки, пристрелку производили учебными снарядами. То есть, совершенными болванками, которые не взрывались.
Возможно, очень даже возможно, что по путям подхода немецкого бронепоезда пристреливались именно так. Как вариант – бронебойные снаряды.
Реактивные установки пристреливать не стоило, поскольку это все равно оружие работы по площадям.
Но тем не менее, адова задача для разведчиков и корректировщиков. Но ведь справились же по итогам.
Далее. Действительно, пунктуальность немцев – это вещь, которая позволяла использовать ее в своих целях. Доподлинно было известно время выхода немецкого бронепоезда на точку открытия огня и довольно точно была вычислена эта точка.
Далее предлагаем такой хронометраж.
1. «Илья Муромец» заранее, в темное время, аккуратно, не демаскируя себя, выходит на заранее определенную позицию. С первыми лучами солнца происходит предварительная наводка на то место, куда должен выйти немец. Дальше все жгут пачками нервы, а разведка и корректировщики еще и глаза.
2. Орудия заражаются осколочно-фугасными снарядами. Именно так, взрыв ОФ-снаряда дает возможность быстро засечь место попадания и скорректировать дальнейшую стрельбу. Установки РС тоже заряжаются. Обе.
3. Попив кофе и позавтракав, немцы начинают выдвижение. Экипаж «Ильи Муромца» ждет окончания процесса. Как только разведка дает отмашку, что немец на позиции, следует первый залп.
Стреляет первая установка реактивных снарядов. Просто пристрелка, несколько ракет, далее корректировка и огонь двух установок. Точка прицеливания – позади бронепоезда с целью разрушения железнодорожного полотна.
Орудия «Ильи» дают первый, пристрелочный залп. Корректировка и дальше действительно беглый огонь, все туда же, по полотну, либо по паровозу, но это сложнее.
Из того, что немецкий БП остался на месте, следует то, что в пути скорее всего, влепили. И именно РС, потому что 76-мм снаряд – это маловато. А вот 82-мм реактивный снаряд – а вот как нам, так вполне.
4. Немцы, естественно, попав в такой переплет, начинают срочно разворачивать свои башни в сторону «Ильи». Но, в отличие от наших бойцов, им нужно время на разворот, прицеливание, корректировку. Время, которого у них просто нет.
Кстати, дальность полета РС-82, которыми был вооружен «Илья», дает понимание, на какой дистанции шел бой. Пушка Ф-34 способна была закинуть ОФ-гранату на 9-10 км, бронебойный снаряд летел на 4 км. РС-82 мог пролететь 5,5 км.
Отсюда дистанция боя была меньше 5 км. Не в упор, но…
5. Немцы дают первый пристрелочный залп. С начала боя прошло максимум 5-6 минут. Снаряды мягко говоря, ложатся не рядом с нашим бронепоездом. Сказывается отсутствие координат, суета, вызванная неожиданным боем и так далее.
Ну не любили немцы суеты, что поделать.
Зато наши могли, умели, практиковали. Мы не знаем, сколько времени понадобилось бойцам «Ильи Муромца», чтобы перезарядить установки РС. Но думаем, что меньше стандартных 10 минут.
6. Второй залп «Ильи Муромца». В смысле, реактивными снарядами. Пушки должны были не замолкая ковырять немца. Прицел уже не в рельсы, а в сам бронепоезд.
Собственно, все. Попали. Бой окончен.
В рапорте было отмечено, что «бронепоезд противника окутался белыми клубами дыма или пара». Очевидно, что попали в котел.
А через месяц, в июле 1943 года, Ковель был освобожден. И советскими бойцами был обнаружен раздолбанный бронепоезд немцев. Лучшее подтверждение успеха экипажа «Ильи Муромца».
Вот такая история. Понятно, что "лоб в лоб" бронепоезда не сходились, иначе не пришлось бы ждать, чтобы сфотографировать разбитый бронепоезд врага. Но — и так просто прекрасно.
Единственный за всю Вторую мировую войну бой двух бронепоездов закончился победой нашего "за явным преимуществом".
В следующей части мы расскажем о бронепоезде, с которого вообще началось наше близкое знакомство с поездами. Это будет бронепоезд № 13 "Тульский рабочий" и его дважды своеобразная история. В подробностях и с видеорассказами создателей его второй ипостаси.
- Автор:
- Роман Скоморохов, Александр Ставер
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter