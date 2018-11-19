Нема золотого запасу. «Свадьба в Малиновке», в ролях: Пётр Порошенко

В Париже президент США Дональд Трамп списал своего украинского вассала Петра Порошенко, презрительно не заметив его. Возможно, он сказал этим что-то Владимиру Путину; вскоре после этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил: «Россия не исключает принятия мер по ситуации в Азовском море». Какие это могут быть меры? Франц Клинцевич, наш «военный» сенатор, в последнее время много говорит о военных приготовлениях ВСУ для наступления на Донбассе, что подготавливается военная операция. Тогда и меры, о которых говорит Песков, будут тоже какие-то военные: Донбасс выходит на Азовское море…Вообще, по факту на Украине рулит спецпредставитель США Курт Волкер, но окончательные решения по Порошенко и Украине будет принимать президент Трамп. Наверное, у Порошенко возникнет естественный вопрос к своему непосредственному куратору Курту Волкеру: что происходит? Что он может ответить? У вас есть время, пока я прикрываю вас от Трампа в Вашингтоне, но это не может продолжаться долго?Бандеровский режим Порошенко поддерживает Курт Волкер и глобалистская «демократическая» закулиса, но явно сливает президент Трамп. Правда, госсекретарь Майк Помпео повторил главе МИД Украины Климкину официальную антироссийскую позицию Вашингтона, о поддержке в противостоянии «российской агрессии», но что ещё может официально сказать дипломат? Пока официальная позиция не изменилась? Но трамповский Вашингтон остаётся непредсказуемым для бандеровского Киева. И даже для Курта Волкера, Парижа, Берлина и Лондона, о чём и говорит парижская встреча в верхах в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.На всё это накладывается операция «Томос» Порошенко с Куртом Волкером и константинопольским патриархом Варфоломеем. Просчитались они с томосом: блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проявил твёрдость в отстаивании православных канонов и поломал этим игру Порошенко, Волкеру и Варфоломею. Онуфрий не признаёт власть Варфоломея над Украинской православной церковью и отказал ему в евхаристическом общении, это разрыв церковных дипломатических отношений. Церковные же раскольники на Украине неприемлемы для Варфоломея.Похоже, что автокефальная история с заявленным окончанием в виде получения объединённой украинской церковью томоса от Варфоломея — это навязанная Порошенко американцами история. Она его стреножила, лишает манёвра. Он не может никуда дёрнуться, ни на Донбассе, ни в Киеве, для введения, например, военного положения, пока не получит этот ставший для него камнем преткновения томос от Варфоломея. Пока не решит, так или иначе, вопрос об автокефалии на Украине. А Варфоломею некому этот томос дать.Отмена выборов на Украине, о чём говорят многие как о единственном способе для Петра Порошенко сохранить свою власть, возможна при введении военного или чрезвычайного положения в стране. Для введения военного положения необходима военная эскалация на Донбассе или какая-нибудь провокация на Азовском море, на что оперативно отреагировал пресс-секретарь Дмитрий Песков. А тут ещё томос висит гирей на ногах…Поэтому более реальным видится вариант с введением ЧП, тем более что режим Порошенко уже привел страну к реальному бандеромору с холодомором: зима только начинается, а без отопления оказываются целые города. Что будет дальше?Впрочем, у Порошенко есть ещё один выход, о котором не говорят вслух: организовать политическое убийство в Киеве, новую сакральную жертву для введения режима ЧП или военного положения. Ход очень рискованный, поскольку этим могут воспользуются и его политические противники для организации нового госпереворота. Юлия Тимошенко не случайно ведь анонсировала создание своего «военного кабинета».Однако первое предвыборное политическое убийство — главы ДНР Александра Захарченко — уже произошло, в Киеве же СБУ и американским спецам будет провести спецоперацию ещё проще.Выборы на Донбассе глав республик после убийства Александра Захарченко привели ситуацию в равновесие, и, я думаю, Россия зашла своими спецслужбами на Донбасс, потому что иначе террор СБУ остановить не удаётся. Признания республик Донбасса Россией, которое мне видится очевидным продолжением выборов, не произошло, но этот ход может быть следующим в ответ на любую провокацию Порошенко.Вообще, в конце 2018 года Петр Порошенко напоминает пана-атамана Грициана Таврического из «Свадьбы в Малиновке». У Порошенко своя «свадьба» — автокефальная. В знаменитом фильме хлопцы прознали, что у пана-атамана Грициана «нема золотого запасу», и стали разбегаться кто куда. То же самое происходит сегодня и с Порошенко: он растратил кредит доверия даже у неонацистов, Украина стала самой бедной страной в Европе и замерзает в самом начале зимы. И это в пятилетие «революции достоинства» («Евромайдан» начался 21 ноября 2013 г.)!..