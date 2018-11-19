В России отмечают День ракетных войск и артиллерии
Ежегодно в России 19 ноября отмечается памятный день – День ракетных войск и артиллерии. Впервые праздник, тогда еще День артиллерии, был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года. Дата праздника была обусловлена тем, что именно 19 ноября 1942 года после мощнейшей артиллерийской подготовки войска Красной Армии начали операцию «Уран» – кодовое название контрнаступления советских войск в ходе Сталинградской битвы. Данная операция закончилась окружением армии Паулюса и ознаменовала собой коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Начиная с 1964 года, праздник начали отмечать, как День ракетных войск и артиллерии.
История отечественной артиллерии берет свое начало еще в конце XIV века, когда в 1382 году при осаде Москвы войсками хана Тохтамыша защитники города впервые применили кованые пушки. Считается, что именно тогда состоялся дебют огнестрельного оружия, предположительно вывезенного в Москву из Булгара во время похода 1376 года. Среди прочего обороняющиеся использовали «тюфяки», особые орудия, стрелявшие «дробом» – кусками железа, мелкими камнями, щебнем. С тех пор артиллерия (а в XX веке еще и ракетные войска) становится неотъемлемой частью армии нашей страны.
В самостоятельный род войск, который был в состоянии обеспечить поддержку действиям пехоты и кавалерии в бою, артиллерия выделилась уже в XVI веке и до конца XVII века обслуживалась пищальниками и пушкарями. В начале XVIII века произошло разделение артиллерии на полевую (в том числе полковую), крепостную и осадную. Также в конце века окончательным образом сформировалась конная артиллерия, а в начале XIX века в России начали формироваться артиллерийские полки и бригады.
К началу XIX века русская артиллерия находилась на достаточно высоком техническом уровне и ни в чем не уступала французской, отлично показав себя в Отечественной войне 1812 года. На момент начала войны артиллерия Российской империи была объединена в бригады. Всего имелось 27 армейских и одна гвардейская артиллерийская бригада. Каждая из бригад состояла из 6 рот (на тот момент основная тактическая единица): двух батарейных, двух легких, одной конной и одной «пионерской» (инженерной). Каждая рота имела по 12 орудий. Таким образом, на вооружении одной бригады имелось 60 орудий. Всего же в 1812 году на вооружении русской армии состояло 1600 различных орудий. После эпохи Наполеоновских войн, примерно в 1840-х годах состав артиллерии вооруженных сил Российской империи пополнила и горная артиллерия.
Свое веское слово артиллерия сказала и в Русско-японской войне 1904-1905 годов, когда русскими артиллеристами впервые была применена стрельба по противнику с закрытых позиций, тогда же на поле боя появились первые минометы. К началу Первой мировой войны (1914-1918) артиллерия русской императорской армии подразделялась на полевую (легкую, конную и горную), полевую тяжелую и тяжелую (осадную). К моменту начала войны на вооружении армии имелось 6848 легких и 240 тяжелых орудий. На этот раз ситуация с артиллерией была гораздо хуже, чем во время вторжения в страну войск Наполеона. Артиллерия к 1914 году находилась в стадии формирования, особенно это касалось частей, вооруженных тяжелыми орудиями. При этом на протяжении всей войны русская артиллерия испытывала снарядный голод, в полной мере разрешить его даже с учетом роста производства и наращивания союзнических поставок так и не удалось. В то же время именно в годы Первой мировой войны появились новые образцы артиллерийского оружия: зенитная артиллерия, самоходная, а несколько позднее и противотанковые орудия.
К началу Второй мировой войны (1939-1945) влияние и роль артиллерии на поле боя возросли еще больше, при этом широкое распространение получила реактивная артиллерия, к примеру, знаменитые гвардейские реактивные минометы «Катюша» стали одним из символов войны и настоящим оружием победы. Также широкое распространение получила противотанковая и самоходная артиллерия. Образно названная еще в 1940 году «богом войны» артиллерия полностью оправдала свое предназначение в битвах Великой Отечественной войны. Подчеркивая все увеличивавшуюся важность артиллерии, можно отметить, что в войну 22 июня 1941 года Красная Армия вступила, имея на вооружении более 117 тысяч артиллерийских орудий и минометов, из которых в западных военных округах страны было развернуто 59,7 тысяч стволов. Почти во всех сражениях и операциях Великой Отечественной войны артиллерия вносила решающий вклад в достижение общей победы над врагом, являясь основным огневым средством поражения живой силы и техники противника. Всего за годы Великой Отечественной войны более 1800 советских артиллеристов за героизм и мужество, проявленные в боях за Родину, были удостоены почетного звания Героя Советского Союза, более 1,6 миллиона артиллеристов были награждены различными правительственными орденами и медалями.
Появление самого праздника – Дня артиллерии – во многом было связано именно с доблестью артиллеристов в годы войны и признанием их заслуг. 19 ноября 1942 года именно артиллерийские части своим массированным и мощным огневым ударом ознаменовали начало коренного перелома в Великой Отечественной войне. Огневой вал прошелся по передовым позициям обороны врага, нарушив систему обороны, снабжения и коммуникаций противника. Последовавшее за этим наступление войск Юго-Западного (генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин), Донского (генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский) и Сталинградского (генерал-полковник А. И. Еременко) фронтов уже к 23 ноября 1942 года привело к окружению под Сталинградом 6-й немецкой полевой армии Паулюса и других немецких частей, а также частей союзников гитлеровской Германии. Всего в котле оказалось порядка 330 тысяч солдат и офицеров противника.
После завершения Второй мировой войны артиллерия продолжила свое развитие, появлялись новые более совершенные и мощные образцы вооружения, в том числе атомные боеприпасы. Все большее значение получали ракетные войска и уже в 1961 году как род войск Вооруженных сил Советского Союза были образованы Ракетные войска и артиллерия. В 1964 году праздник официально был переименован в День ракетных войск и артиллерии. С 1988 года его начали отмечать каждое третье воскресенье ноября, но с 2006 года вернулись к первоначальной дате – 19 ноября.
В настоящее время ракетные войска и артиллерия ВС РФ включают в свой состав ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск ВМФ и артиллерию ВДВ, организационно состоящую из артиллерийских, ракетных, реактивных бригад, полков и дивизионов большой мощности, отдельных разведывательных артиллерийских дивизионов, а также артиллерии танковых, мотострелковых, воздушно-десантных соединений и соединений войск морской пехоты. В наши дни с артиллерийскими и ракетными соединениями и воинскими частями на регулярной основе проводятся тактические учения с боевой стрельбой и пусками боевых ракет, индивидуальные стрельбы с сержантами и офицерами. Только по итогам 2017 года в рамках боевой подготовки войск в российской армии было выполнено более 36 тысяч огневых задач с закрытых и открытых огневых позиций, израсходовано порядка 240 тысяч артиллерийских боеприпасов различных калибров.
Продолжается процесс оснащения войск новыми и модернизированными образцами вооружений. Так на вооружение российской армии поступают модернизированные 152-мм САУ «Мста-СМ», а также реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», которые полостью интегрированы в подсистему РВиА ЕСУ ТЗ и обладают функцией автоматического наведения боевой машины на цель. В противотанковые подразделения сухопутных войск поступают новые всепогодные ракетные комплексы «Хризантема-С», обладающие отличными возможностями по поражению различных образцов бронетехники. Продолжается процесс перевооружения ракетных формирований Сухопутных войск с ракетного комплекса «Точка-У» на новый оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». На сегодняшний день более 80 процентов ракетных соединений российской армии уже имеют на своем вооружении современные комплексы «Искандер».
Сегодня для совершенствования профессиональной подготовки российских офицеров ракетных войск и артиллерии используются различные методы и формы обучения. Одной из наиболее эффективных норм являются состязания командиров артиллерийских батарей, тренировки по боевой работе на технике в составе офицерских расчетов, конкурсы на лучшее решение задач по стрельбе и управлению огнем, индивидуальные задания и другие виды обучения и тренировки. Подготовкой офицеров для ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск России сегодня занимается Михайловская военная артиллерийская академия, расположенная в Санкт-Петербурге. Михайловская артиллерийская академия – это высшее учебное заведение с богатой историей и высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, обладающая современной материальной и учебной базой.
По данным официального сайта Минобороны РФ, с 2012 года в воинских частях и соединениях ракетных войск и артиллерии наблюдается рост числа военнослужащих по контракту на должностях солдат, сержантов и прапорщиков. По данным на 2016 год укомплектованность военнослужащими по контракту органов военного управления, соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии составляла более 70 процентов, а должностей сержантов и старшин – 100 процентов.
19 ноября «Военное обозрение» поздравляет всех действующих военнослужащих, а также ветеранов, имеющих отношение к Ракетным войскам и артиллерии ВС РФ, с профессиональным праздником.
По материалам из открытых источников
История отечественной артиллерии берет свое начало еще в конце XIV века, когда в 1382 году при осаде Москвы войсками хана Тохтамыша защитники города впервые применили кованые пушки. Считается, что именно тогда состоялся дебют огнестрельного оружия, предположительно вывезенного в Москву из Булгара во время похода 1376 года. Среди прочего обороняющиеся использовали «тюфяки», особые орудия, стрелявшие «дробом» – кусками железа, мелкими камнями, щебнем. С тех пор артиллерия (а в XX веке еще и ракетные войска) становится неотъемлемой частью армии нашей страны.
В самостоятельный род войск, который был в состоянии обеспечить поддержку действиям пехоты и кавалерии в бою, артиллерия выделилась уже в XVI веке и до конца XVII века обслуживалась пищальниками и пушкарями. В начале XVIII века произошло разделение артиллерии на полевую (в том числе полковую), крепостную и осадную. Также в конце века окончательным образом сформировалась конная артиллерия, а в начале XIX века в России начали формироваться артиллерийские полки и бригады.
Флаг ракетных войск и артиллерии РФ
К началу XIX века русская артиллерия находилась на достаточно высоком техническом уровне и ни в чем не уступала французской, отлично показав себя в Отечественной войне 1812 года. На момент начала войны артиллерия Российской империи была объединена в бригады. Всего имелось 27 армейских и одна гвардейская артиллерийская бригада. Каждая из бригад состояла из 6 рот (на тот момент основная тактическая единица): двух батарейных, двух легких, одной конной и одной «пионерской» (инженерной). Каждая рота имела по 12 орудий. Таким образом, на вооружении одной бригады имелось 60 орудий. Всего же в 1812 году на вооружении русской армии состояло 1600 различных орудий. После эпохи Наполеоновских войн, примерно в 1840-х годах состав артиллерии вооруженных сил Российской империи пополнила и горная артиллерия.
Свое веское слово артиллерия сказала и в Русско-японской войне 1904-1905 годов, когда русскими артиллеристами впервые была применена стрельба по противнику с закрытых позиций, тогда же на поле боя появились первые минометы. К началу Первой мировой войны (1914-1918) артиллерия русской императорской армии подразделялась на полевую (легкую, конную и горную), полевую тяжелую и тяжелую (осадную). К моменту начала войны на вооружении армии имелось 6848 легких и 240 тяжелых орудий. На этот раз ситуация с артиллерией была гораздо хуже, чем во время вторжения в страну войск Наполеона. Артиллерия к 1914 году находилась в стадии формирования, особенно это касалось частей, вооруженных тяжелыми орудиями. При этом на протяжении всей войны русская артиллерия испытывала снарядный голод, в полной мере разрешить его даже с учетом роста производства и наращивания союзнических поставок так и не удалось. В то же время именно в годы Первой мировой войны появились новые образцы артиллерийского оружия: зенитная артиллерия, самоходная, а несколько позднее и противотанковые орудия.
К началу Второй мировой войны (1939-1945) влияние и роль артиллерии на поле боя возросли еще больше, при этом широкое распространение получила реактивная артиллерия, к примеру, знаменитые гвардейские реактивные минометы «Катюша» стали одним из символов войны и настоящим оружием победы. Также широкое распространение получила противотанковая и самоходная артиллерия. Образно названная еще в 1940 году «богом войны» артиллерия полностью оправдала свое предназначение в битвах Великой Отечественной войны. Подчеркивая все увеличивавшуюся важность артиллерии, можно отметить, что в войну 22 июня 1941 года Красная Армия вступила, имея на вооружении более 117 тысяч артиллерийских орудий и минометов, из которых в западных военных округах страны было развернуто 59,7 тысяч стволов. Почти во всех сражениях и операциях Великой Отечественной войны артиллерия вносила решающий вклад в достижение общей победы над врагом, являясь основным огневым средством поражения живой силы и техники противника. Всего за годы Великой Отечественной войны более 1800 советских артиллеристов за героизм и мужество, проявленные в боях за Родину, были удостоены почетного звания Героя Советского Союза, более 1,6 миллиона артиллеристов были награждены различными правительственными орденами и медалями.
Появление самого праздника – Дня артиллерии – во многом было связано именно с доблестью артиллеристов в годы войны и признанием их заслуг. 19 ноября 1942 года именно артиллерийские части своим массированным и мощным огневым ударом ознаменовали начало коренного перелома в Великой Отечественной войне. Огневой вал прошелся по передовым позициям обороны врага, нарушив систему обороны, снабжения и коммуникаций противника. Последовавшее за этим наступление войск Юго-Западного (генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин), Донского (генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский) и Сталинградского (генерал-полковник А. И. Еременко) фронтов уже к 23 ноября 1942 года привело к окружению под Сталинградом 6-й немецкой полевой армии Паулюса и других немецких частей, а также частей союзников гитлеровской Германии. Всего в котле оказалось порядка 330 тысяч солдат и офицеров противника.
После завершения Второй мировой войны артиллерия продолжила свое развитие, появлялись новые более совершенные и мощные образцы вооружения, в том числе атомные боеприпасы. Все большее значение получали ракетные войска и уже в 1961 году как род войск Вооруженных сил Советского Союза были образованы Ракетные войска и артиллерия. В 1964 году праздник официально был переименован в День ракетных войск и артиллерии. С 1988 года его начали отмечать каждое третье воскресенье ноября, но с 2006 года вернулись к первоначальной дате – 19 ноября.
В настоящее время ракетные войска и артиллерия ВС РФ включают в свой состав ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск ВМФ и артиллерию ВДВ, организационно состоящую из артиллерийских, ракетных, реактивных бригад, полков и дивизионов большой мощности, отдельных разведывательных артиллерийских дивизионов, а также артиллерии танковых, мотострелковых, воздушно-десантных соединений и соединений войск морской пехоты. В наши дни с артиллерийскими и ракетными соединениями и воинскими частями на регулярной основе проводятся тактические учения с боевой стрельбой и пусками боевых ракет, индивидуальные стрельбы с сержантами и офицерами. Только по итогам 2017 года в рамках боевой подготовки войск в российской армии было выполнено более 36 тысяч огневых задач с закрытых и открытых огневых позиций, израсходовано порядка 240 тысяч артиллерийских боеприпасов различных калибров.
Продолжается процесс оснащения войск новыми и модернизированными образцами вооружений. Так на вооружение российской армии поступают модернизированные 152-мм САУ «Мста-СМ», а также реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», которые полостью интегрированы в подсистему РВиА ЕСУ ТЗ и обладают функцией автоматического наведения боевой машины на цель. В противотанковые подразделения сухопутных войск поступают новые всепогодные ракетные комплексы «Хризантема-С», обладающие отличными возможностями по поражению различных образцов бронетехники. Продолжается процесс перевооружения ракетных формирований Сухопутных войск с ракетного комплекса «Точка-У» на новый оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». На сегодняшний день более 80 процентов ракетных соединений российской армии уже имеют на своем вооружении современные комплексы «Искандер».
Запуск ракеты комплексом «Искандер»
Сегодня для совершенствования профессиональной подготовки российских офицеров ракетных войск и артиллерии используются различные методы и формы обучения. Одной из наиболее эффективных норм являются состязания командиров артиллерийских батарей, тренировки по боевой работе на технике в составе офицерских расчетов, конкурсы на лучшее решение задач по стрельбе и управлению огнем, индивидуальные задания и другие виды обучения и тренировки. Подготовкой офицеров для ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск России сегодня занимается Михайловская военная артиллерийская академия, расположенная в Санкт-Петербурге. Михайловская артиллерийская академия – это высшее учебное заведение с богатой историей и высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, обладающая современной материальной и учебной базой.
По данным официального сайта Минобороны РФ, с 2012 года в воинских частях и соединениях ракетных войск и артиллерии наблюдается рост числа военнослужащих по контракту на должностях солдат, сержантов и прапорщиков. По данным на 2016 год укомплектованность военнослужащими по контракту органов военного управления, соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии составляла более 70 процентов, а должностей сержантов и старшин – 100 процентов.
19 ноября «Военное обозрение» поздравляет всех действующих военнослужащих, а также ветеранов, имеющих отношение к Ракетным войскам и артиллерии ВС РФ, с профессиональным праздником.
По материалам из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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