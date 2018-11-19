Снова пожар в торговом центре - теперь во Владивостоке

Очередной пожар в торговом центре. На этот раз пламя уничтожило торговый комплекс «Бум» во Владивостоке. Пожарные службы сообщают, что возгорание произошло в тёмное время суток, и расчёты прибыли для тушения огня уже через три минуты после первого звонка, который поступил на пульт дежурного в 01:28.Общая площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. метров.По заявлениям свидетелей, пожар начался в помещении китайского кафе, где использовались газовые баллоны. Заявлено, что один из баллонов взорвался, после чего пламя мгновенно охватило помещение кафе и начало распространяться по верхнему этажу ТЦ «Бум», где точка общепита и находилась.Через некоторое время произошло полное обрушение третьего этажа торгового центра, расположенного по улице Русская.Несколько часов понадобилось пожарным расчётам для локализации пожара и проливки здания ТЦ «Бум». Отмечается, что в здание было сильное задымление, а потому задействовались расчёты газодымозащитной службы. На горящем объекте работали около полусотни пожарных и 14 единиц пожарной техники.Внутри здания проведён предварительный осмотр. Местными СМИ сообщается, что жертв и пострадавших (на данную минуту), к счастью, нет.По некоторым данным, ТЦ "Бум" ранее уже закрывали из-за нарушений норм пожарной безопасности, но потом сообщалось об их устранении и торговый центр снова открывался.Напомним, что это далеко не первый пожар в российском торговом центре в последние несколько месяцев. Трагедией закончилось возгорание в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек, включая 41 ребёнка.