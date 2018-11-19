Нардеп ВРУ: Правительство Украины сегодня - это кот Базилио и лиса Алиса

У страны сегодня нет никакого плана по развитию, что порождает серьёзные проблемы. У вас вообще ничего не растёт: сельское хозяйство — катастрофа, тяжёлая промышленность — катастрофа, средний и малый бизнес — катастрофа, топливно-энергетический комплекс — катастрофа. Скажите мне, пожалуйста, где наши прорывы? Что мы строим?

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович, представляющий политическую платформу «За жизнь!», прокомментировал сложившуюся в стране ситуацию. По словам Рабиновича, который в 2014 году пробовал свои силы в качестве кандидата на пост президента Украины, к настоящей катастрофе во многих сферах жизнедеятельности на Украине «привели дураки».По словам нардепа, верховные власти страны своими обещаниями, адресованными рядовым гражданам, напоминают кота Базилио и лису Алису из «Приключений Буратино». То есть, "дураки" - всё-таки рядовые граждане, а Украина - "поле чудес"?Рабинович:По словам Вадима Рабиновича, даже «сарай и хату» строят по чертежу. Украинские власти никакого «чертежа» для строительства сегодня не предлагают.Нардеп в эфире ТК «112 Украина» отметил, что страна занимает первое место в мире по «откармливанию правительства».Рабинович добавляет, что Украина продолжает выживать только потому, что у страны огромный потенциал, который пока ещё не исчерпан, но правительство ведёт Украину именно в этом направлении.Единственное, на что надеются кабмин и президент, так это получение нового транша от МВФ, который частично пойдёт на погашение процентов по ранее полученным кредитным траншам, частично будет разворован и, традиционно для Киева, лишь малая его часть будет направлена в экономику страны.Нужно отметить, что за последние четыре года Украина вошла в число стран с наиболее высокими темпами роста государственного долга. С 36% ВВП он вырос примерно до 73% (по другим данным – приближается к 90% ВВП).