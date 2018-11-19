Кто на Руси кому должен: власть народу или народ власти?

После того как Ольга Глацких, возглавляющая Департамент по молодёжной политике Свердловской области, заявила о том, что наше государство ничего не должно молодому поколению, и её мнение поддержали другие чиновники, в том числе и представители правящей партии «Единая Россия», в российском обществе разгорелась нешуточная дискуссия. Участники этой дискуссии пытаются ответить на вопрос: «Кто кому в России больше должен? Власть народу или наоборот?»Несмотря на то, что отношения власти и народа регулируются действующим законодательством, решение этой проблемы возможно только в том случае, если власть имущие будут уважать своих граждан (это вообще реалистично?), а народ прекратит видеть в них только негативные черты и не будет игнорировать всё положительное, что происходит в нашей стране (тоже вопрос).Чтобы достичь взаимного уважения, необходимо вернуть взаимное доверие. Без этих важнейших составляющих нашу страну очень легко толкнуть на путь очередной смуты, которая перечеркнёт одним махом все достижения последних десятилетий. А их у нас накопилось немало, что вполне очевидно, если не концентрировать своё внимание исключительно на негативе.Авторы видео пытаются разобраться в этом вопросе.