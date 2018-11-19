У обнаруженной субмарины ВМС Аргентины оторван винт и частично разрушен корпус
ВМС Аргентины опубликовали фото обнаруженной на глубине около 900 метров подводной лодки «Сан-Хуан», которая исчезла в ноябре прошлого года, и поиски которой велись всё это время. Напомним, что подводную лодку ВМС Аргентины обнаружил американский глубоководный аппарат.
В микроблоге аргентинских военно-морских сил продемонстрированы снимки, на которых видны разрушенные взрывом участки корпуса субмарины.
Винт подводной лодки обнаружен лежащим отдельно от её корпуса, что говорит о силе взрывного воздействия. Ранее сообщалось, что гибель субмарины наступила, по всей вероятности, вследствие взрыва в энергетической установке "Сан-Хуана".
В связи с обнаружением боевого подводного корабля в Аргентине объявлен трёхдневный национальный траур.
Между тем, в самой Аргентине озвучена конспирологическая точка зрения о том, что американцы и британцы якобы давно были в курсе того, где расположена точка гибели субмарины, совершавшей морской переход на базу ВМС Мар-дель-Плата. А "не заявляли" об этом, чтобы отвести от себя возможные подозрения. Заявили же об обнаружении в день годовщины пропажи субмарины и за несколько дней до проведения в Аргентине саммита Большой Двадцатки. Однако далеко не многие аргентинцы оказались готовыми поверить в эту конспирологию отдельных средств массовой информации.
Напомним, что у базы ВМС Аргентины, куда должна были прибыть подводная лодка, проходили акции родных и близких моряков, в ходе которые те призывали командование активизировать поиски и сообщить о судьбе экипажа. На "Сан-Хуане" во время осуществления перехода находились 44 человека. Все они погибли. Теперь идёт разговор о возможном проведении операции по поднятию тел моряков для захоронения. Многие аргентинцы считают, что поднимать тела не нужно, так как Атлантика фактически и стала местом упокоения моряков "Сан-Хуана".
В микроблоге аргентинских военно-морских сил продемонстрированы снимки, на которых видны разрушенные взрывом участки корпуса субмарины.
Винт подводной лодки обнаружен лежащим отдельно от её корпуса, что говорит о силе взрывного воздействия. Ранее сообщалось, что гибель субмарины наступила, по всей вероятности, вследствие взрыва в энергетической установке "Сан-Хуана".
В связи с обнаружением боевого подводного корабля в Аргентине объявлен трёхдневный национальный траур.
Между тем, в самой Аргентине озвучена конспирологическая точка зрения о том, что американцы и британцы якобы давно были в курсе того, где расположена точка гибели субмарины, совершавшей морской переход на базу ВМС Мар-дель-Плата. А "не заявляли" об этом, чтобы отвести от себя возможные подозрения. Заявили же об обнаружении в день годовщины пропажи субмарины и за несколько дней до проведения в Аргентине саммита Большой Двадцатки. Однако далеко не многие аргентинцы оказались готовыми поверить в эту конспирологию отдельных средств массовой информации.
Напомним, что у базы ВМС Аргентины, куда должна были прибыть подводная лодка, проходили акции родных и близких моряков, в ходе которые те призывали командование активизировать поиски и сообщить о судьбе экипажа. На "Сан-Хуане" во время осуществления перехода находились 44 человека. Все они погибли. Теперь идёт разговор о возможном проведении операции по поднятию тел моряков для захоронения. Многие аргентинцы считают, что поднимать тела не нужно, так как Атлантика фактически и стала местом упокоения моряков "Сан-Хуана".
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/Armada_Arg
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