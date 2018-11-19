Китай завершил создание глобальной навигационной системы
Китай успешно вывел на орбиту два навигационных спутника Beidou-3 и таким образом в целом завершил создание глобальной навигационной сети, передает РИА Новости сообщение Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).
Пуск носителя «Чанчжэн-3B» с двумя аппаратами на борту состоялся в понедельник в 2:07 по местному времени с космодрома Сичан (провинция Сычуань). Спустя 3 часа спутники вышли на заданную орбиту. Они будут работать с остальными 17 спутниками серии Beidou-3, запущенными ранее. По счету последние два аппарата стали 42-м и 43-м в глобальной навигационной системе Beidou-3.
Таким образом, корпорация выполнила поставленную Пекином задачу по реализации плана «18+1». То есть 18 спутников были выведены на среднюю орбиту и один – на геостационарную. Второго ноября был запущен 17-й аппарат для проекта Beidou-3, который и будет работать на геостационарной орбите.
В релизе CASC подчеркивается, что выполнение поставленной задачи «стало ключевым шагом перехода Beidou от внутренней системы к международной». Система начнет функционировать уже в этом году. С ее помощью базовые навигационные услуги будут предоставляться странам, участвующим в проекте «Один пояс, один путь».
Напомним, планы по созданию глобальной системы до конца 2018 года были занесены в «Белую книгу» Китая по космическим исследованиям.
Beidou после запуска станет конкурентом навигационных систем GPS (США) и ГЛОНАСС (Россия). Ранее сообщалось, что к 2020 году китайская глобальная система будет предоставлять услуги по всему миру.
Для ракет-носителей семейства «Чанчжэн» этот запуск стал 31-м в текущем году. В общей сложности был осуществлен 291 запуск.
Пуск носителя «Чанчжэн-3B» с двумя аппаратами на борту состоялся в понедельник в 2:07 по местному времени с космодрома Сичан (провинция Сычуань). Спустя 3 часа спутники вышли на заданную орбиту. Они будут работать с остальными 17 спутниками серии Beidou-3, запущенными ранее. По счету последние два аппарата стали 42-м и 43-м в глобальной навигационной системе Beidou-3.
Таким образом, корпорация выполнила поставленную Пекином задачу по реализации плана «18+1». То есть 18 спутников были выведены на среднюю орбиту и один – на геостационарную. Второго ноября был запущен 17-й аппарат для проекта Beidou-3, который и будет работать на геостационарной орбите.
В релизе CASC подчеркивается, что выполнение поставленной задачи «стало ключевым шагом перехода Beidou от внутренней системы к международной». Система начнет функционировать уже в этом году. С ее помощью базовые навигационные услуги будут предоставляться странам, участвующим в проекте «Один пояс, один путь».
Напомним, планы по созданию глобальной системы до конца 2018 года были занесены в «Белую книгу» Китая по космическим исследованиям.
Beidou после запуска станет конкурентом навигационных систем GPS (США) и ГЛОНАСС (Россия). Ранее сообщалось, что к 2020 году китайская глобальная система будет предоставлять услуги по всему миру.
Для ракет-носителей семейства «Чанчжэн» этот запуск стал 31-м в текущем году. В общей сложности был осуществлен 291 запуск.
- Использованы фотографии:
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