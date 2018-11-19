Индийский адмирал: Китай строит столько военных кораблей, сколько не строит никто

С 2014 года Китай запустил больше военных кораблей, чем общее количество кораблей на флотах Германии, Индии, Испании, Тайваня и Великобритании. Как это влияет на баланс сил на море?

Они вводят в эксплуатацию от 12 до 18 боевых кораблей в год. За последние четыре-пять лет они заказали 80 новых кораблей и подводных лодок. Ни один военно-морской флот не рос в таком темпе более ста лет, не считая двух мировых войн. Экономика Китая в шесть раз больше, чем у нас, и их оборонный бюджет более чем в пять раз больше нашего. Они вкладывают огромные суммы в развитие военно-морского потенциала.

Эти соглашения способствуют большему взаимодействию и и функциональной совместимости между флотами Индии и США. Наш флот заправляется американскими танкерами в Тихом и Индийском океанах. Это расширяет диапазон и охват, а также экономическую выгоду от расширения развёртывания, поскольку нам не нужно выполнять постоянный оперативный оборот в портах.