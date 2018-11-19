Индийский адмирал: Китай строит столько военных кораблей, сколько не строит никто
B издании India Today вышло интервью с председателем комитета начальников штабов, начальником штаба ВМС Индии адмиралом Сунилом Ланба (Sunil Lanba). Существенная часть беседы с индийским адмиралом была посвящена усилению военного присутствия Китая, в том числе в Индийском океане.
Из интервью:
Сунил Ланба:
Отмечен "пугающий" рост китайского военно присутствия и в Южно-Китайском море. "Они строят столько, сколько никто не строит".
По словам индийского адмирала, Индия осуществляет военно-техническое и военно-логистическое сотрудничество с Соединёнными Штатами Америки. Сунил Ланба напомнил о действии между Нью-Дели и Вашингтоном соглашения о совместимости и безопасности связи (COMCASA), меморандума о безопасности (CISMOA), меморандума по обмену логистической информации (LEMOA).
Начальник штаба ВМС Индии:
По словам Сунила Ланба, США обещают индийским военным получение доступа к системам военного планирования американских миссия, что будет способствовать программе развития военно-морского патрулирования.
Адмирал рассказал о подготовке ВМС Индии к совместным с США маневрам на восточном (или западном, - идут консультации по выбору акватории) побережье во второй половине 2019 года.
Сунил Ланба отметил обеспокоенность Нью-Дели в связи с активизацией китайских подводных лодок в Индийском океане. При этом он отметил, что одной из мер по сдерживанию китайской военно-морской активности может стать реализация программы по формированию индийского атомного подводного флота, а также развитие противолодочной составляющей, в том числе на основе использования военной техники американского производства.
Из интервью:
С 2014 года Китай запустил больше военных кораблей, чем общее количество кораблей на флотах Германии, Индии, Испании, Тайваня и Великобритании. Как это влияет на баланс сил на море?
Сунил Ланба:
Они вводят в эксплуатацию от 12 до 18 боевых кораблей в год. За последние четыре-пять лет они заказали 80 новых кораблей и подводных лодок. Ни один военно-морской флот не рос в таком темпе более ста лет, не считая двух мировых войн. Экономика Китая в шесть раз больше, чем у нас, и их оборонный бюджет более чем в пять раз больше нашего. Они вкладывают огромные суммы в развитие военно-морского потенциала.
Отмечен "пугающий" рост китайского военно присутствия и в Южно-Китайском море. "Они строят столько, сколько никто не строит".
По словам индийского адмирала, Индия осуществляет военно-техническое и военно-логистическое сотрудничество с Соединёнными Штатами Америки. Сунил Ланба напомнил о действии между Нью-Дели и Вашингтоном соглашения о совместимости и безопасности связи (COMCASA), меморандума о безопасности (CISMOA), меморандума по обмену логистической информации (LEMOA).
Начальник штаба ВМС Индии:
Эти соглашения способствуют большему взаимодействию и и функциональной совместимости между флотами Индии и США. Наш флот заправляется американскими танкерами в Тихом и Индийском океанах. Это расширяет диапазон и охват, а также экономическую выгоду от расширения развёртывания, поскольку нам не нужно выполнять постоянный оперативный оборот в портах.
По словам Сунила Ланба, США обещают индийским военным получение доступа к системам военного планирования американских миссия, что будет способствовать программе развития военно-морского патрулирования.
Адмирал рассказал о подготовке ВМС Индии к совместным с США маневрам на восточном (или западном, - идут консультации по выбору акватории) побережье во второй половине 2019 года.
Сунил Ланба отметил обеспокоенность Нью-Дели в связи с активизацией китайских подводных лодок в Индийском океане. При этом он отметил, что одной из мер по сдерживанию китайской военно-морской активности может стать реализация программы по формированию индийского атомного подводного флота, а также развитие противолодочной составляющей, в том числе на основе использования военной техники американского производства.
- Использованы фотографии:
- Википедия
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