На сайте МО РФ открыт новый раздел по случаю Дня ракетных войск и артиллерии
В День ракетных войск и артиллерии официальный сайт Минобороны пополнился новым разделом, в котором собраны уникальные документы, рассказывающие об артиллеристах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной Войны.
Открывает раздел приказ заместителя Наркома Обороны СССР от 31 октября 1944 года, объявивший Указ Президиума Верховного Совета об установлении 19 ноября праздника «День артиллерии». Дата была выбрана неслучайно: осенью 1942 года артиллеристы внесли неоценимый вклад в ход Сталинградской битвы. Проведенная 19 ноября артподготовка позволила советским войскам успешно провести широкомасштабное наступление.
Немалый интерес представляют документы о создании и боевых действиях в 1941 году первой спецбатареи «РС», возглавляемой капитаном Иваном Флёровым. Очень скоро такие подразделения, вооруженные гвардейскими минометами «Катюшами», стали настоящим кошмаром для фашистских оккупантов.
Читатели могут ознакомиться с наградными документами лейтенанта Петра Тодоровского, ставшего впоследствии известным режиссером, заслуженным артистом РСФР.
Также опубликованы материалы о боевом пути братьев Луканиных, служивших в одном орудийном расчете и в 1944 году удостоенных звания Героев Советского Союза.
Другой уникальный документ рассказывает о переименовании острова Спорный на Волге в черте Сталинграда в остров Артиллеристов. Здесь размещались позиции артдивизиона, орудия которого под непрерывным вражеским огнем с высокой эффективностью поддерживали защитников города.
В ведомстве отметили, что публикуемые материалы Центрального архива МО РФ ставят заслон фальсификации истории, опровергают многие лживые мифы и становятся важным элементом патриотического воспитания молодежи.
Открывает раздел приказ заместителя Наркома Обороны СССР от 31 октября 1944 года, объявивший Указ Президиума Верховного Совета об установлении 19 ноября праздника «День артиллерии». Дата была выбрана неслучайно: осенью 1942 года артиллеристы внесли неоценимый вклад в ход Сталинградской битвы. Проведенная 19 ноября артподготовка позволила советским войскам успешно провести широкомасштабное наступление.
Немалый интерес представляют документы о создании и боевых действиях в 1941 году первой спецбатареи «РС», возглавляемой капитаном Иваном Флёровым. Очень скоро такие подразделения, вооруженные гвардейскими минометами «Катюшами», стали настоящим кошмаром для фашистских оккупантов.
Читатели могут ознакомиться с наградными документами лейтенанта Петра Тодоровского, ставшего впоследствии известным режиссером, заслуженным артистом РСФР.
Также опубликованы материалы о боевом пути братьев Луканиных, служивших в одном орудийном расчете и в 1944 году удостоенных звания Героев Советского Союза.
Другой уникальный документ рассказывает о переименовании острова Спорный на Волге в черте Сталинграда в остров Артиллеристов. Здесь размещались позиции артдивизиона, орудия которого под непрерывным вражеским огнем с высокой эффективностью поддерживали защитников города.
В ведомстве отметили, что публикуемые материалы Центрального архива МО РФ ставят заслон фальсификации истории, опровергают многие лживые мифы и становятся важным элементом патриотического воспитания молодежи.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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