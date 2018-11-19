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На сайте МО РФ открыт новый раздел по случаю Дня ракетных войск и артиллерии

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В День ракетных войск и артиллерии официальный сайт Минобороны пополнился новым разделом, в котором собраны уникальные документы, рассказывающие об артиллеристах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной Войны.

На сайте МО РФ открыт новый раздел по случаю Дня ракетных войск и артиллерии



Открывает раздел приказ заместителя Наркома Обороны СССР от 31 октября 1944 года, объявивший Указ Президиума Верховного Совета об установлении 19 ноября праздника «День артиллерии». Дата была выбрана неслучайно: осенью 1942 года артиллеристы внесли неоценимый вклад в ход Сталинградской битвы. Проведенная 19 ноября артподготовка позволила советским войскам успешно провести широкомасштабное наступление.

Немалый интерес представляют документы о создании и боевых действиях в 1941 году первой спецбатареи «РС», возглавляемой капитаном Иваном Флёровым. Очень скоро такие подразделения, вооруженные гвардейскими минометами «Катюшами», стали настоящим кошмаром для фашистских оккупантов.

Читатели могут ознакомиться с наградными документами лейтенанта Петра Тодоровского, ставшего впоследствии известным режиссером, заслуженным артистом РСФР.

Также опубликованы материалы о боевом пути братьев Луканиных, служивших в одном орудийном расчете и в 1944 году удостоенных звания Героев Советского Союза.

Другой уникальный документ рассказывает о переименовании острова Спорный на Волге в черте Сталинграда в остров Артиллеристов. Здесь размещались позиции артдивизиона, орудия которого под непрерывным вражеским огнем с высокой эффективностью поддерживали защитников города.



В ведомстве отметили, что публикуемые материалы Центрального архива МО РФ ставят заслон фальсификации истории, опровергают многие лживые мифы и становятся важным элементом патриотического воспитания молодежи.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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