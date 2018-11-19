Украина против российского кандидата на пост главы Интерпола

В Киеве выступили против кандидатуры генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука на пост главы Интерпола.На сайте МВД Украины опубликовано заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, в котором говорится, что Россия “злоупотребляет возможностями Интерпола” и что Прокопчук является “гибридной угрозой для всего мира”. Кроме того, Киев проводит широкие консультации по вопросу выборов нового руководителя организации.Некоторое время назад руководитель Интерпола замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй пропал во время визита на родину. Спустя неделю стало известно, что его задержали правоохранительные органы Китая по подозрению во взяточничестве. Мэн Хунвэй был вынужден снять с себя обязанности главы Интерпола.Times сообщает, что вероятнее всего именно Александр Прокопчук станет руководителем Интерпола в 2019 году. В 2011 году указом президента он был назначен на пост начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России. 10 ноября 2016 года Прокопчук был выбран на должность вице-президента Интерпола преимущественно большим количеством голосов и стал первым россиянином, занявшим высокий руководящий пост в данной организации.По мнению СМИ, главным соперником Прокопчука является кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян.Выборы на должность руководителя Интерпола будут проходить 21 ноября.