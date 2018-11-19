Драма для либералов: В Новосибирске к 9 мая появится памятник Сталину

Установка памятника Сталину может повлечь оскорбление чувств и достоинства части жителей Новосибирска. Дело в том, что фигура Сталина неоднозначна и вызывает полярные оценки со стороны общественности.

У неолиберальных слоёв сегодня печальный день. Связано это с тем, что в Новосибирске инициативная группа добилась права на установку памятника Иосифу Сталину. Речь идёт о бюсте, который планируют разместить на частной территории, что автоматически снимает все вопросы юридического плана, которые изначально задавались представителями ультралиберальной интеллигенции Новосибирска и не только этого города.Памятник будет установлен на территории, которая является собственностью регионального представительства КПРФ. При этом доступ на эту территорию является свободным.Ранее группа инициаторов установки бюста отмечала необходимость размещения памятника в центральной части города или возле объектов воинской славы, военных мемориалов. Однако художественным советом Новосибирска такого рода инициатива была отклонена. Аргументация следующая:Видимо, фигура, например, Бориса Ельцина, по логике представителей Худсовета, полярных оценок у общественности страны не вызывает, а потому Ельцин-центр вырос в другом российском городе-миллионнике – Екатеринбурге - без каких-либо вопросов и преград со стороны представителей местной (и не только местной) власти.Памятник Сталину в Новосибирске появится на средства обкома КПРФ к 9 мая 2019 года. Рассматривается вопрос о возможном размещении у памятника не только камер видеонаблюдения, но и охраны (по крайней мере, на первое время), чтобы избежать провокационных действий.