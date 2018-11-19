Драма для либералов: В Новосибирске к 9 мая появится памятник Сталину
У неолиберальных слоёв сегодня печальный день. Связано это с тем, что в Новосибирске инициативная группа добилась права на установку памятника Иосифу Сталину. Речь идёт о бюсте, который планируют разместить на частной территории, что автоматически снимает все вопросы юридического плана, которые изначально задавались представителями ультралиберальной интеллигенции Новосибирска и не только этого города.
Памятник будет установлен на территории, которая является собственностью регионального представительства КПРФ. При этом доступ на эту территорию является свободным.
Ранее группа инициаторов установки бюста отмечала необходимость размещения памятника в центральной части города или возле объектов воинской славы, военных мемориалов. Однако художественным советом Новосибирска такого рода инициатива была отклонена. Аргументация следующая:
Видимо, фигура, например, Бориса Ельцина, по логике представителей Худсовета, полярных оценок у общественности страны не вызывает, а потому Ельцин-центр вырос в другом российском городе-миллионнике – Екатеринбурге - без каких-либо вопросов и преград со стороны представителей местной (и не только местной) власти.
Памятник Сталину в Новосибирске появится на средства обкома КПРФ к 9 мая 2019 года. Рассматривается вопрос о возможном размещении у памятника не только камер видеонаблюдения, но и охраны (по крайней мере, на первое время), чтобы избежать провокационных действий.
Памятник будет установлен на территории, которая является собственностью регионального представительства КПРФ. При этом доступ на эту территорию является свободным.
Ранее группа инициаторов установки бюста отмечала необходимость размещения памятника в центральной части города или возле объектов воинской славы, военных мемориалов. Однако художественным советом Новосибирска такого рода инициатива была отклонена. Аргументация следующая:
Установка памятника Сталину может повлечь оскорбление чувств и достоинства части жителей Новосибирска. Дело в том, что фигура Сталина неоднозначна и вызывает полярные оценки со стороны общественности.
Видимо, фигура, например, Бориса Ельцина, по логике представителей Худсовета, полярных оценок у общественности страны не вызывает, а потому Ельцин-центр вырос в другом российском городе-миллионнике – Екатеринбурге - без каких-либо вопросов и преград со стороны представителей местной (и не только местной) власти.
Памятник Сталину в Новосибирске появится на средства обкома КПРФ к 9 мая 2019 года. Рассматривается вопрос о возможном размещении у памятника не только камер видеонаблюдения, но и охраны (по крайней мере, на первое время), чтобы избежать провокационных действий.
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