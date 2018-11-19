Запад опасается возвращения российских военных на Кубу
Ответом России на заявление Дональда Трампа о выходе из Договора о РСМД может открытие военных баз на Кубе, пишет газета Daily Star со ссылкой на материалы Джеймстаунского фонда.
Возможное расширение российского военного влияния в этом регионе особенно настораживает, поскольку именно там в 1962 году произошел Карибский кризис из-за намерения Советского союза завести на Остров свободы ядерные ракеты, говорится в статье.
По мнению автора, предпосылкой для таких опасений стал визит в Москву президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса. Обсуждение военного сотрудничества навело политологов на мысль, что Москва может вновь открыть в Лурдесе радиоэлектронный центр, законсервированный 16 лет назад, и построить новые базы.
Диас-Канель находился в Москве с 2 по 3 ноября по приглашению Владимира Путина. Кубинский лидер в ходе визита встретился также с Дмитрием Медведевым и председателями обеих палат российского парламента.
Другая газета, El Confidencial (Испания), утверждает, что американские дипломаты, а вместе с ними и агенты спецслужб, на Кубе до сих пор подвергаются воздействию «неизвестного оружия низкой интенсивности».
Последний факт «воздействия» был зафиксирован в мае этого года: сотрудница Пентагона, прожившая в стране около 3 месяцев, стала испытывать те же симптомы, которые наблюдались у американских дипломатов полтора года назад, то есть тошнота, потеря равновесия, проблемы со слухом и пр. При этом перед поездкой на Кубы сотрудница прошла медицинское обследование и признана совершенно здоровой. Новое медицинское заключение (после «воздействия») о расстройстве здоровья признано бесспорным и убедило даже скептиков.
К настоящему времени насчитывается 27 пострадавших. Точные причины последствий установить пока не смогли. Журналисты стали называть это явление «Гаванским синдромом».
По крайней мере 10 пострадавших являются агентами ЦРУ. Остальных сотрудников «Госдепа», возможно «облучили» по ошибке – она размещались в тех жилищах, где ранее проживали сотрудники спецслужб и чиновники, поддерживавшие связи с кубинскими диссидентами.
По мнению ряда американских политиков, руку к этому делу приложила Москва – только она обладает возможностями проведения подобных операций.
Как бы там ни было, американским агентам во всем мире придется жить теперь с ощущением новой опасности: возможности подвергнуться воздействию некоего «нейрооружия», которое, хотя и не лишает жизни, но вызывает серьезные мозговые нарушения, заключает газета.
Возможное расширение российского военного влияния в этом регионе особенно настораживает, поскольку именно там в 1962 году произошел Карибский кризис из-за намерения Советского союза завести на Остров свободы ядерные ракеты, говорится в статье.
По мнению автора, предпосылкой для таких опасений стал визит в Москву президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса. Обсуждение военного сотрудничества навело политологов на мысль, что Москва может вновь открыть в Лурдесе радиоэлектронный центр, законсервированный 16 лет назад, и построить новые базы.
Диас-Канель находился в Москве с 2 по 3 ноября по приглашению Владимира Путина. Кубинский лидер в ходе визита встретился также с Дмитрием Медведевым и председателями обеих палат российского парламента.
Другая газета, El Confidencial (Испания), утверждает, что американские дипломаты, а вместе с ними и агенты спецслужб, на Кубе до сих пор подвергаются воздействию «неизвестного оружия низкой интенсивности».
Последний факт «воздействия» был зафиксирован в мае этого года: сотрудница Пентагона, прожившая в стране около 3 месяцев, стала испытывать те же симптомы, которые наблюдались у американских дипломатов полтора года назад, то есть тошнота, потеря равновесия, проблемы со слухом и пр. При этом перед поездкой на Кубы сотрудница прошла медицинское обследование и признана совершенно здоровой. Новое медицинское заключение (после «воздействия») о расстройстве здоровья признано бесспорным и убедило даже скептиков.
К настоящему времени насчитывается 27 пострадавших. Точные причины последствий установить пока не смогли. Журналисты стали называть это явление «Гаванским синдромом».
По крайней мере 10 пострадавших являются агентами ЦРУ. Остальных сотрудников «Госдепа», возможно «облучили» по ошибке – она размещались в тех жилищах, где ранее проживали сотрудники спецслужб и чиновники, поддерживавшие связи с кубинскими диссидентами.
По мнению ряда американских политиков, руку к этому делу приложила Москва – только она обладает возможностями проведения подобных операций.
Как бы там ни было, американским агентам во всем мире придется жить теперь с ощущением новой опасности: возможности подвергнуться воздействию некоего «нейрооружия», которое, хотя и не лишает жизни, но вызывает серьезные мозговые нарушения, заключает газета.
- Использованы фотографии:
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