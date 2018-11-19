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Минобороны определилось с обликом перспективного скоростного вертолёта

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Минобороны наконец-то определилось с проектом российского перспективного скоростного вертолёта, способного развивать скорость до 400 километров в час. Из проектов вертолета, представленных двумя советскими/российскими вертолетными школами, российское военное ведомство выбрало одноосную схему КБ Миля, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Минобороны определилось с обликом перспективного скоростного вертолёта

архивное фото



Как сообщает издание, Минобороны выбрало одноосную схему, проект нового вертолета уже успешно защищён в Минобороны России. На настоящий момент речь пока идет о вертолете, способном развивать скорость 400 км/час. Ранее в "Вертолетах России" заявляли, что представят военному ведомству концепции скоростного вертолета до конца этого года.

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщал, что первый опытный прототип скоростного вертолета поднимется в воздух в 2019 году. Летающая лаборатория по созданию перспективного скоростного вертолета (ПСВ) на базе Ми-24, впервые поднявшаяся в воздух в январе 2017 года, достигла скорости порядка 400 километров в час, на ней уже испытаны лопасти несущего винта.

Отметим, что на западе также существует программа создания такой скоростной машины. Фирма Sikorsky создала скоростной вертолет S-97 Raider, построенный по соосной схеме. Российский проект скоростного вертолета по соосной схеме от КБ "Камова", представленный этой осенью, на данный момент Минобороны РФ, видимо, не рассматривается.
Использованы фотографии:
КБ Миля
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