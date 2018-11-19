Минобороны определилось с обликом перспективного скоростного вертолёта
Минобороны наконец-то определилось с проектом российского перспективного скоростного вертолёта, способного развивать скорость до 400 километров в час. Из проектов вертолета, представленных двумя советскими/российскими вертолетными школами, российское военное ведомство выбрало одноосную схему КБ Миля, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Как сообщает издание, Минобороны выбрало одноосную схему, проект нового вертолета уже успешно защищён в Минобороны России. На настоящий момент речь пока идет о вертолете, способном развивать скорость 400 км/час. Ранее в "Вертолетах России" заявляли, что представят военному ведомству концепции скоростного вертолета до конца этого года.
Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщал, что первый опытный прототип скоростного вертолета поднимется в воздух в 2019 году. Летающая лаборатория по созданию перспективного скоростного вертолета (ПСВ) на базе Ми-24, впервые поднявшаяся в воздух в январе 2017 года, достигла скорости порядка 400 километров в час, на ней уже испытаны лопасти несущего винта.
Отметим, что на западе также существует программа создания такой скоростной машины. Фирма Sikorsky создала скоростной вертолет S-97 Raider, построенный по соосной схеме. Российский проект скоростного вертолета по соосной схеме от КБ "Камова", представленный этой осенью, на данный момент Минобороны РФ, видимо, не рассматривается.
архивное фото
Как сообщает издание, Минобороны выбрало одноосную схему, проект нового вертолета уже успешно защищён в Минобороны России. На настоящий момент речь пока идет о вертолете, способном развивать скорость 400 км/час. Ранее в "Вертолетах России" заявляли, что представят военному ведомству концепции скоростного вертолета до конца этого года.
Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщал, что первый опытный прототип скоростного вертолета поднимется в воздух в 2019 году. Летающая лаборатория по созданию перспективного скоростного вертолета (ПСВ) на базе Ми-24, впервые поднявшаяся в воздух в январе 2017 года, достигла скорости порядка 400 километров в час, на ней уже испытаны лопасти несущего винта.
Отметим, что на западе также существует программа создания такой скоростной машины. Фирма Sikorsky создала скоростной вертолет S-97 Raider, построенный по соосной схеме. Российский проект скоростного вертолета по соосной схеме от КБ "Камова", представленный этой осенью, на данный момент Минобороны РФ, видимо, не рассматривается.
- Использованы фотографии:
- КБ Миля
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