МО Британии готовит операцию на случай провала переговоров по Brexit
Британское военное руководство готовит план действий на случай, если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться по Brexit, пишет Sunday Times.
По данным газеты, план предусматривает усиление полицейских патрулей военнослужащими для предотвращения возможных случаев нарушения общественного порядка. Отдельный пункт посвящен обеспечению больниц и других медицинских учреждений препаратами, которые станут необходимыми при неблагоприятном развитии ситуации.
Согласно информации, составление плана началось на прошлой неделе. Проработка мероприятий поручена офицерам, курирующим операцию Temperer, предусматривающую вывод военнослужащих на улицы в случае совершения террористических актов.
Предполагается, что военное ведомство уже в первые часы сможет отправить на помощь управлениям полиции около 1,2 тыс. бойцов, затем это число будет увеличено до 10 тысяч.
Одним из регионов, куда могут быть направлены усиленные войсковые подразделения, называется графство Кент, откуда жители Великобритании могут попасть в Евросоюз – Северную Ирландию и Ирландскую Республику.
На прошлой неделе Лондон и Брюссель согласовали положения договора по Brexit. Большинство британского кабмина документ поддержало, несколько министров ушли в отставку, в том числе глава ведомства по вопросам Brexit Доминик Рааб. Он подчеркнул, что пункт договора, предусматривающий прозрачную границу в Ирландии, является угрозой целостности Соединенного Королевства.
По данным газеты, план предусматривает усиление полицейских патрулей военнослужащими для предотвращения возможных случаев нарушения общественного порядка. Отдельный пункт посвящен обеспечению больниц и других медицинских учреждений препаратами, которые станут необходимыми при неблагоприятном развитии ситуации.
Согласно информации, составление плана началось на прошлой неделе. Проработка мероприятий поручена офицерам, курирующим операцию Temperer, предусматривающую вывод военнослужащих на улицы в случае совершения террористических актов.
Предполагается, что военное ведомство уже в первые часы сможет отправить на помощь управлениям полиции около 1,2 тыс. бойцов, затем это число будет увеличено до 10 тысяч.
Одним из регионов, куда могут быть направлены усиленные войсковые подразделения, называется графство Кент, откуда жители Великобритании могут попасть в Евросоюз – Северную Ирландию и Ирландскую Республику.
На прошлой неделе Лондон и Брюссель согласовали положения договора по Brexit. Большинство британского кабмина документ поддержало, несколько министров ушли в отставку, в том числе глава ведомства по вопросам Brexit Доминик Рааб. Он подчеркнул, что пункт договора, предусматривающий прозрачную границу в Ирландии, является угрозой целостности Соединенного Королевства.
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