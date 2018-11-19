Австралия выбрала американские беспилотники
Министерство обороны Австралии подвело итоги объявленного тендера на поставку вооруженным силам страны беспилотников большой продолжительности полёта (MALE-класс). Как сообщает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com, победителем тендера Project Air 7003 Phase 1 стала американская компания General Atomics Aeronautical Systems.
Согласно условиям тендера, победившая американская компания поставит ВВС Австралии беспилотники MQ-9 Reaper Block 5 или MQ-9B Skyguardian, на данный момент австралийцы еще не определились с моделью. Всего в планах австралийского министерства обороны значится закупка от 12 до 16 дронов MALE - класса на общую сумму от 1 до 2 млрд австралийских долларов (0,75–1,5 млрд. американских).
Минобороны Австралии планирует получить первые дроны уже в 2020–2021 годах, а спустя два года отправить их на боевое дежурство.
Кроме этого, австралийские военные заявили о планах закупить в Соединенных Штатах семь беспилотников MQ-4C Triton. Сделка оценивается в 5,2 млрд долларов, а поставку дронов планируется начать в 2023 году с окончанием в 2025. Беспилотники планируется использовать совместно с самолетами-разведчиками P-8A Poseidon в патрулировании акватории Южно-Китайского моря.
Согласно условиям тендера, победившая американская компания поставит ВВС Австралии беспилотники MQ-9 Reaper Block 5 или MQ-9B Skyguardian, на данный момент австралийцы еще не определились с моделью. Всего в планах австралийского министерства обороны значится закупка от 12 до 16 дронов MALE - класса на общую сумму от 1 до 2 млрд австралийских долларов (0,75–1,5 млрд. американских).
Минобороны Австралии планирует получить первые дроны уже в 2020–2021 годах, а спустя два года отправить их на боевое дежурство.
Кроме этого, австралийские военные заявили о планах закупить в Соединенных Штатах семь беспилотников MQ-4C Triton. Сделка оценивается в 5,2 млрд долларов, а поставку дронов планируется начать в 2023 году с окончанием в 2025. Беспилотники планируется использовать совместно с самолетами-разведчиками P-8A Poseidon в патрулировании акватории Южно-Китайского моря.
- Использованы фотографии:
- af.mil
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