В Британии озабочены превосходством российского оружия
Новые образцы вооружений, созданные в России, сделали западные страны предельно уязвимыми, приводит Times слова экс-главы объединенного командования ВС Британии Ричарда Бэрронса.
По словам Бэрронса, Россия создала такой масштаб и потенциал, которого нет в западных странах. Это поставило их под большую угрозу.
Он отметил, что российское руководство очень внимательно изучило военное превосходство Соединенных Штатов и придумало, как обойти их в этом вопросе.
Наглядным примером, по его мнению, стали новейшие гиперзвуковые ракеты, способные достичь континентальной Америки за 6 минут – это в 2 раза быстрее тех ракет, что в настоящее время стоят на боевом дежурстве.
Генерал заявил, что российская военная стратегия сосредоточена на том, чтобы «иметь серьезное влияние на расстоянии, побеждая противника без наземного вторжения». По его словам, Запад был бы намного сильнее, если бы не расслаблялся после окончания холодной войны. «Но НАТО до сих пор дремлет», – добавил он.
У Запада недостаточно средств ПВО-ПРО, а российские «Авангарды» и «Кинжалы» слишком быстры для них.
Напомним, в начале марта Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию РФ рассказал о новейших видах российского стратегического вооружения, в том числе о комплексах «Авангард», «Кинжал», «Буревестник», подводном беспилотнике «Посейдон» и о боевом лазере «Пересвет».
По словам Бэрронса, Россия создала такой масштаб и потенциал, которого нет в западных странах. Это поставило их под большую угрозу.
Он отметил, что российское руководство очень внимательно изучило военное превосходство Соединенных Штатов и придумало, как обойти их в этом вопросе.
Наглядным примером, по его мнению, стали новейшие гиперзвуковые ракеты, способные достичь континентальной Америки за 6 минут – это в 2 раза быстрее тех ракет, что в настоящее время стоят на боевом дежурстве.
Генерал заявил, что российская военная стратегия сосредоточена на том, чтобы «иметь серьезное влияние на расстоянии, побеждая противника без наземного вторжения». По его словам, Запад был бы намного сильнее, если бы не расслаблялся после окончания холодной войны. «Но НАТО до сих пор дремлет», – добавил он.
У Запада недостаточно средств ПВО-ПРО, а российские «Авангарды» и «Кинжалы» слишком быстры для них.
Напомним, в начале марта Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию РФ рассказал о новейших видах российского стратегического вооружения, в том числе о комплексах «Авангард», «Кинжал», «Буревестник», подводном беспилотнике «Посейдон» и о боевом лазере «Пересвет».
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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