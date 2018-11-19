Индийские ВМС запросили партию американских Sikorsky MH-60R
Военно-морские силы Индии не оставляют попыток вооружиться иностранными вертолетами на фоне острой нехватки винтокрылой техники. Одним из вариантов командование ВМС Индии рассматривает закупку американских вертолетов MH-60R Seahawk. Как сообщает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com, Минобороны Индии направило в США запрос на покупку партии данных машин.
Согласно материала издания, индийское военное ведомство запросило у Соединенных Штатов 24 многоцелевых вертолёта Sikorsky MH-60R, включая комплект оборудования и вооружения. В Нью-Дели очень рассчитывают, что Вашингтон одобрит эту сделку и планируют выложить за заказанное 1,9 млрд долларов. В планах индийских моряков получить вертолеты уже к 2022 году.
В ВМС Индии сложилось катастрофическое положение с новыми вертолетами. Еще в 2017 году индийские ВМС заявили о необходимости закупить более 200 новых машин, которые пойдут на смену устаревшим HAL Chetak (лицензионная копия французского Aérospatiale Alouette 3) и Sea King, закупленных у Великобритании еще в 80-е годы (Sikorsky MH-60R пойдут на смену Sea King).
Правительство Индии одобрило закупку 111 многоцелевых вертолетов общего назначения и 24 американских Sikorsky MH-60R еще в августе этого года.
Согласно материала издания, индийское военное ведомство запросило у Соединенных Штатов 24 многоцелевых вертолёта Sikorsky MH-60R, включая комплект оборудования и вооружения. В Нью-Дели очень рассчитывают, что Вашингтон одобрит эту сделку и планируют выложить за заказанное 1,9 млрд долларов. В планах индийских моряков получить вертолеты уже к 2022 году.
В ВМС Индии сложилось катастрофическое положение с новыми вертолетами. Еще в 2017 году индийские ВМС заявили о необходимости закупить более 200 новых машин, которые пойдут на смену устаревшим HAL Chetak (лицензионная копия французского Aérospatiale Alouette 3) и Sea King, закупленных у Великобритании еще в 80-е годы (Sikorsky MH-60R пойдут на смену Sea King).
Правительство Индии одобрило закупку 111 многоцелевых вертолетов общего назначения и 24 американских Sikorsky MH-60R еще в августе этого года.
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