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СК РФ заподозрил Браудера в отравлении Магницкого

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В России возбуждено новое уголовное дело против бизнесмена Уильяма Браудера, которого подозревают в создании преступного сообщества, передает РИА Новости сообщение советника генпрокурора Николая Атмоньева.

СК РФ заподозрил Браудера в отравлении Магницкого



В настоящее время готовятся документы об объявлении бизнесмена в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности. Эта конвенция предусматривает возможность экстрадиции обвиняемых даже в тех случаях, когда между странами отсутствует двусторонний договор о выдаче, пояснил Атмоньев.

В рамках этого дела будет также проверена причастность Браудера к убийству Сергея Магницкого.

В генпрокуратуре эту версию считают весьма вероятной: именно Браудер был больше других заинтересован в смерти Магницкого, чтобы избежать разоблачения, сказал советник.

По словам представителя прокуратуры Александра Куренного, версия отравления Браудером также подтверждается показаниями журналиста Олега Лурье, который содержался с Магницким в одной камере.

Сообщается, что Магницкого и других соучастников хищений Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия». Исследованиями таких соединений занимались в США, Италии и Франции.

Уильям Браудер – основатель фонда Hermitage Capital, крупнейший портфельный инвестор в России в 1995-2007. Являлся работодателем аудитора Сергея Магницкого, чья смерть в московском СИЗО получила впоследствии международный резонанс. Браудер обвинялся в хищении из бюджета 5,4 млрд. рублей.

В 2013 году бизнесмен был заочно приговорен к 9 годам лишения свободы за налоговые махинации в 1997-2002 годах, в которых участвовал и Магницкий. Сам Браудер, будучи за границей, заявлял, что подвергся преследованию из-за того, что раскрыл, как высокопоставленные силовики похищали средства из российского бюджета.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/billbrowder
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