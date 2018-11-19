Саратовский учебный центр получил компьютерный артиллерийский полигон

Саратовский учебный центр, единственный в России готовящий младших специалистов артиллерии, получил новейший тренажерный комплекс "Артерра-ВТ-3D", позволяющий готовить артиллеристов более десяти специальностей. Тренажер поставлен в рамках гособоронзаказа, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).Как пояснили в военном ведомстве, "Компьютерный артиллерийский полигон" (КАП) "Артерра-ВТ-3D" представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, включающий автоматизированные рабочие места руководителя занятий и обучаемых, мультимедийные средства панорамной визуализации местности и звуковой имитации событий, специальное программное обеспечение, основанное на уникальной математической модели стрельбы, полностью имитирующей все элементы подготовки стрельбы и управления огнем. С помощью тренажера можно имитировать стрельбу всеми видами боеприпасов, включая высокоточные, на любой местности, при изменяющихся метеорологических и баллистических условиях стрельбы в различное время суток. Новый комплекс позволит проводить различные имитации стрельб без выезда на полигоны, что позволит значительно экономить моторесурс боевой техники и ГСМ и при этом не снижать качества подготовки специалистов.631-й региональный учебный центр боевой подготовки ракетных войск и артиллерии создан в 2003 году на базе Саратовского филиала Военного артиллерийского университета. До 2013 года находился в составе Еланского окружного учебного центра. С 2013 года выделен в самостоятельное военное учебное заведение. Ежегодно Центр готовит около 2 тыс. младших специалистов артиллерии.