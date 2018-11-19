СМИ Ливана: Ил-20 ВКС РФ начали мониторинг обстановки в Хаме и Идлибе
Российские военные самолёты начали осуществление мониторинга обстановки в провинции Идлиб.
Если верить сообщениям ливанского информационного ресурса AMN, то полёты начались в связи с участившимися нарушениями со стороны представителей так называемой вооружённой оппозиции ранее достигнутых договорённостей. Сообщается о том, что боевики всё чаще осуществляют обстрелы не только позиций САА, но и населённых пунктов, что выглядит как откровенная попытка воспользоваться действием режима прекращения огня в своих милитаристских целях.
AMN ссылается на доклад сирийских военных, где те сообщают о полётах российской разведывательной авиации над территориями, подконтрольными боевикам не только в Идлибе, но и в провинции Хама. Утверждается, что речь идёт об использовании самолётов Ил-20 ВКС РФ. Речь о самолёте радиоэлектронной разведки.
Тот же портал сообщает, что вылазка боевиков в провинциях Хама и Латакия привела к гибели 23 военнослужащих армии Сирии. Ранее было заявлено, что жертвами атаки стали 18 сирийских солдат и офицеров. Напомним, что боевики, которые участвовали в атаке на позиции САА, ранее заявляли, что не собираются разоружаться, а будут продолжать боевые действия.
На этом фоне командование так называемой американской коалицией сделало заявление о том, что "зафиксировано 10 бомбардировок территорий в провинции Дейр-эз-Зор, которые осуществлялись авиацией, не относящейся к коалиционной". Это заявление американских представителей появилось после сводок в СМИ Сирии о том, что американская авиация бомбила Дейр-эз-Зор, что привело к жертвам среди мирного населения. При этом официальный представитель коалиционных сил полковник Шон Райан заявил о том, что авиация коалиции бомбардировки Дейр-эз-Зора действительно проводила, но "они не привели к гибели мирных жителей". О том, кто же в таком случае осуществлял бомбардировку той же провинции "параллельно", да ещё и так, что именно эта бомбардировка и привела к жертвам среди гражданских лиц, американский полковник почему-то решил не сообщать. Опасается, что будут представлены данные средств объективного контроля?
Если верить сообщениям ливанского информационного ресурса AMN, то полёты начались в связи с участившимися нарушениями со стороны представителей так называемой вооружённой оппозиции ранее достигнутых договорённостей. Сообщается о том, что боевики всё чаще осуществляют обстрелы не только позиций САА, но и населённых пунктов, что выглядит как откровенная попытка воспользоваться действием режима прекращения огня в своих милитаристских целях.
AMN ссылается на доклад сирийских военных, где те сообщают о полётах российской разведывательной авиации над территориями, подконтрольными боевикам не только в Идлибе, но и в провинции Хама. Утверждается, что речь идёт об использовании самолётов Ил-20 ВКС РФ. Речь о самолёте радиоэлектронной разведки.
Тот же портал сообщает, что вылазка боевиков в провинциях Хама и Латакия привела к гибели 23 военнослужащих армии Сирии. Ранее было заявлено, что жертвами атаки стали 18 сирийских солдат и офицеров. Напомним, что боевики, которые участвовали в атаке на позиции САА, ранее заявляли, что не собираются разоружаться, а будут продолжать боевые действия.
На этом фоне командование так называемой американской коалицией сделало заявление о том, что "зафиксировано 10 бомбардировок территорий в провинции Дейр-эз-Зор, которые осуществлялись авиацией, не относящейся к коалиционной". Это заявление американских представителей появилось после сводок в СМИ Сирии о том, что американская авиация бомбила Дейр-эз-Зор, что привело к жертвам среди мирного населения. При этом официальный представитель коалиционных сил полковник Шон Райан заявил о том, что авиация коалиции бомбардировки Дейр-эз-Зора действительно проводила, но "они не привели к гибели мирных жителей". О том, кто же в таком случае осуществлял бомбардировку той же провинции "параллельно", да ещё и так, что именно эта бомбардировка и привела к жертвам среди гражданских лиц, американский полковник почему-то решил не сообщать. Опасается, что будут представлены данные средств объективного контроля?
- Использованы фотографии:
- AMN
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