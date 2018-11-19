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Ракетные войска перевооружаются на РСЗО «Торнадо-С»

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С этого года начинается перевооружение с реактивных систем залпового огня «Смерч» на более современные РСЗО «Торнадо-С», приводит РИА Новости сообщение начальника Ракетных войск и артиллерии Михаила Матвеевского.




В прошлом году Матвеевский рассказал, что перевооружение на системы «Торнадо-С» завершится к 2020 году вместе с переводом ракетных соединений на комплексы «Искандер-М».



Сообщается, что главной особенностью «Торнадо-С» является новая система управления огнем. Она позволяет в автоматическом режиме рассчитывать данные по целям для дивизионного комплекта установок, наводить пакеты направляющих в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Применение новой системы увеличивает точность стрельбы и сокращает время развертывания комплекса из походного положения в боевое.

Кроме того, продолжаются поставки в войска модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-СМ», которые полностью интегрированы в единую систему управления тактического звена, а также систем среднего калибра «Торнадо-Г».

По словам Матвеевского, в настоящее время образцы нового вооружения оперативно поставляются в Михайловскую артиллерийскую академию и учебные центры Ракетных войск и артиллерии. Это позволяет обеспечить опережающую подготовку личного состава, пояснил он.

Как отметил военный политолог Андрей Кошкин, «Торнадо-С» превосходит предшественника по своим характеристикам – и по дальности, и по точности. Это перевооружение значительно поднимет мощность и мобильность войск, потому что сокращается время перехода установок в боевой порядок. При этом на Западе очень внимательно следят за тем, как перевооружаются российские артиллеристы, это очень беспокоит руководство НАТО.

И надо понимать, что в ближайшее время в информационном пространстве последует очередной всплеск агрессии против России, добавил он.
Использованы фотографии:
НПО "Сплав"
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