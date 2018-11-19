Укроборонпром передал ВСУ "крупную" партию вооружения и техники

Вооруженные силы Украины получили очередную "крупную" партию вооружения и техники, произведенную на предприятиях "Укроборонпрома". Передача состоялась еще 15 ноября этого года, сообщает Интерфакс-Украина.По данным издания, предприятия "Укроборонпрома" в общей сложности передали ВСУ более 65 единиц вооружения и техники, включая тяжелую бронетехнику. Всего же военные получили три восстановленных на Киевском бронетанковом заводе танка Т-72 и пять БТР-3. Также сообщается о передаче 50 ПТРК, включая 20 противотанковых комплексов Стугна-П и 30 Корсаров, мобильной РЛС кругового обзора Дельта, разработанной и изготовленной ГП НИИ радиолокационных систем Квант-Радиолокация.Частное предприятие "Украинская бронетехника" поставило украинским военным шесть специализированных бронированных автомобилей для перевозки личного состава "Варта" и "Новатор", а также пять 82-мм минометов "УПИК-82"Как заявили в пресс-службе "Укроборонпрома", всего за текущий год предприятия концерна поставили в ВСУ более 3,5 тысяч единиц вооружения и военной техники.