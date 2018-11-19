Минобороны опубликовало видео "сирийских" полетов Су-57

Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 в Сирийской арабской республике. Видео было выложено на официальной странице военного ведомства в "ВКонтакте".Как пояснили в Минобороны, экипажи двух российских Су-57 в Сирии выполнили более десяти вылетов. В ходе полетов проводилась проверка заявленных возможностей нового истребителя в условиях реальной боевой обстановки. В сирийском небе на практике были проверены летно-технические характеристики самолета, работа интеллектуального информационно-управляющего комплекса и всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в различных условиях и при наличии различных факторов.Ранее заявлялось, что одним из тестируемых в Сирии самолетов был ПАК ФА Т-50-11, который якобы и является прототипом серийного Су-57. По итогам проверки российского истребителя в Сирии, самолет полностью подтвердил заложенные в него характеристики.Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности в ОКБ Сухого. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника. Может воевать в одиночку и в рамках концепции "единого поля". Бортовая система управления сопровождает до 60 целей, одновременно обстреливая 16 из них.