В Японии стали забывать об Акте о безоговорочной капитуляции

Продолжается обсуждение вопроса возможного заключения мирного договора с Японией. При этом Россия в очередной раз говорит, что готова подписать договор хоть сейчас – без каких-либо предварительных условий, что могло бы стать жестом доброй воли. Однако Япония продолжает настаивать на том, чтобы Россия сначала осуществила передачу островов Курильской гряды, которые в Токио называют Северными территориями.Своими заявлениями по поводу «необходимости передачи островов» японские власти однозначно говорят, что мирный договор как таковой им принципиально не интересен. В связи с этим нынешним японским властям, которые на внутриполитической арене уже открыто говорят о том, что намерены добиваться от Москвы передачи как минимум двух островов Южных Курил под японскую юрисдикцию, необходимо напомнить о существовании в календаре такой даты как 2 сентября 1945 года. Ведь в Токио о капитуляции и условиях начали забывать.Именно в этот день Японией был подписан Акт о безоговорочной капитуляции. В этом акте нет ни слова о том, что какой-либо остров Курильской гряды принадлежит или может принадлежать Японии. У Токио появлялся шанс в 1956 году, когда советское правительство решило облагодетельствовать японцев передачей двух островов (Шикотана и Хабомаи), однако сами японцы на это не пошли, объявив, что им «нужны четыре острова». Сегодня сам факт исполнения советско-японской декларации от 1956 года де-юре невозможен по той причине, что в 1960 году Москве пришлось аннулировать свои обязательства в связи с заключением японцами договора о «безопасности» с США. Именно тогда в Японии стало расширяться американское военное присутствие.Возвращаясь к теме подписания мирного договора, нужно учесть, что Япония входит в число стран, которые поддерживают антироссийские санкции. Заявляя о территориальных притязаниях, японские власти ни слова не говорят о необходимости снятия санкций, введённых в отношении РФ. Это является лишним доказательством того, что мирный договор как таковой Японии не нужен. Ей нужна слабость российской позиции, на основании которой можно было бы получить часть Южных Курил.В переговорах с Токио нужно учитывать, что Япония де-факто не является самостоятельным государством. Десятки тысяч военнослужащих иностранного государства на японской территории - один из примеров. Это фактически оккупационные силы. Государственный долг этой страны по данным МВФ от 2017 года находится на отметке 240% ВВП. Это рекорд среди всех стран мира, и этим, в принципе, можно объяснить то экономическое чудо, которое случилось с Японией в прошлом веке, и которому у нас продолжают удивляться.С таким долгом подписание мирных договоров по определению не может быть выгодно Японии. Ей нужны действия, которые могли бы дать возможность экономике хотя бы частично избавиться от долгового бремени. Одно из таких действий и заключается в территориальной выгоде, на которую рассчитывают власти Страны восходящего солнца, отметая возможность подписания договора на каких-либо других условиях.