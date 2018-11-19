В Индии стартовало двустороннее учение «Индра-2018»
В понедельник на полигоне Бабина (штат Уттар Прадеш, Индия) состоялась церемония открытия совместного индийско-российского учения «Индра-2018», сообщает пресс-служба Восточного округа.
Ранее сообщалось о прибытии на индийскую базу Гвалиор транспортных самолетов Ил-76 с российскими военнослужащими на борту, которых к месту проведения учения доставили наземным транспортом.
Мероприятия продлятся 10 дней. В них задействованы с российской стороны 250 военнослужащих мотострелкового соединения ВВО, с индийской – 250 военнослужащих 31-й бронетанковой дивизии.
Россияне будут выполнять учебно-боевые задачи на бронетехнике, предоставленной индийским командованием. Среди машин – танки Т-90 и БМП-2.
Торжественная церемония открытия маневров началась с общего построения армейских подразделений, после чего командующие учением генерал-майор Олег Цеков (РФ) и генерал-майор П.С. Нинхас (Индия) объехали строй военнослужащих и поприветствовали их.
Затем во время исполнения государственных гимнов были подняты национальные флаги обеих стран и флаг учения «Индра-2018».
После прохождения подразделений торжественным маршем оркестр индийского соединения представил плац-концерт.
Ранее сообщалось, что в ходе учения военнослужащие двух стран отработают совместное планирование миротворческой операции, взаимодействие штабов и уничтожение групп условных террористов.
Ранее сообщалось о прибытии на индийскую базу Гвалиор транспортных самолетов Ил-76 с российскими военнослужащими на борту, которых к месту проведения учения доставили наземным транспортом.
Мероприятия продлятся 10 дней. В них задействованы с российской стороны 250 военнослужащих мотострелкового соединения ВВО, с индийской – 250 военнослужащих 31-й бронетанковой дивизии.
Россияне будут выполнять учебно-боевые задачи на бронетехнике, предоставленной индийским командованием. Среди машин – танки Т-90 и БМП-2.
Торжественная церемония открытия маневров началась с общего построения армейских подразделений, после чего командующие учением генерал-майор Олег Цеков (РФ) и генерал-майор П.С. Нинхас (Индия) объехали строй военнослужащих и поприветствовали их.
Затем во время исполнения государственных гимнов были подняты национальные флаги обеих стран и флаг учения «Индра-2018».
После прохождения подразделений торжественным маршем оркестр индийского соединения представил плац-концерт.
Ранее сообщалось, что в ходе учения военнослужащие двух стран отработают совместное планирование миротворческой операции, взаимодействие штабов и уничтожение групп условных террористов.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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