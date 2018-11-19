Романенко: США предлагают устроить революцию на Донбассе

Соединенные Штаты предлагают Украине создать на территории Донбасса "революционную" ситуацию, заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью украинскому изданию "Obozrevatel".Бывший замначальника Генштаба заявил, что Вашингтон давно предлагает Киеву устроить "революцию" на территории Донбасса. По его словам, американские партнеры Украины указывают на то, что Киеву необходимо не только ужесточить пограничный контроль с непризнанными республиками Донбасса, но и полностью перекрыть электро- и водоснабжение этих территорий, идущие из Украины. По мнению Романенко, предложенные США прекращение поставок электроэнергии и воды с Украины на Донбасс, а также полное перекрытие границы для перемещения людей создаст "недопустимую" ситуацию для России, так как население Донбасса поднимет восстание, а революцию Россия "не вытянет".Экс-генерал Романенко явно отличается своими высказываниями в отношении России. Он не раз "предсказывал" захват Украины российской армией, захват России украинской армией, превращение Украины в "ядерную" державу и еще множество подобных "пророчеств". Из последнего можно отметить "блокировку украинских судов в Азовском море и начало большой войны".