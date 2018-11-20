Для чего нужен «Буревестник»
Прошло уже 8 месяцев с того времени, как президент РФ Владимир Путин презентовал широкой общественности новейшие разработки ВПК. Однако одна из этих разработок вызвала ажиотаж и горячие споры как в прессе, так и на многочисленных интернет-форумах. Имя этой разработки — крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник».
Конечно, создание крылатой ракеты на ядерной тяге, при этом в разумных габаритах, само по себе сенсация. Что привело к горячему обсуждению новинки не только внутри России, но и за ее пределами.
Обсуждение в основном сводится к следующему: возможно ли создать ядерную энергетическую установку в таких габаритах и достаточную ли она создает тягу, чтобы удерживать в воздухе всю конструкцию? А может, это всего лишь блеф?
Но в этой статье мы не будем обсуждать эти вопросы. Допустим, что ракета существует, и она будет принята на вооружение в близлежащие годы. Рассмотрим вопрос назначения ракеты.
Для чего она нужна в принципе?
Очевидно, такое оружие не будет использоваться в локальных конфликтах, как ракета «Калибр» в Сирии. Это оружие «судного дня», которое будет использовано в глобальном термоядерном конфликте. Но какие преимущества она имеет перед обычными МБР и БРПЛ? И вот три довода в пользу «Буревестника».
Первый довод: пусковые установки с ракетой «Буревестник» можно развернуть не только на стратегических бомбардировщиках, но и на автомобильных тягачах, на железнодорожных составах, что обеспечит мобильность и маскировку пусковых установок. При этом «Буревестник» можно запустить ещё до начала конфликта, в этом случае ракеты могут длительное время барражировать над огромными необитаемыми просторами Арктики в ожидании команды. Мы можем рассматривать «Буревестник» как оружие ответного удара. Но тут хочется возразить: ведь эту функцию выполняют подводный флот и части РВСН, у которых на вооружении стоят грунтовые комплексы «Тополь» и «Ярс». Их ракеты более эффективно выполнят поставленную задачу. Не будет ли разумнее уделить ресурсы на окончание строительства подводных лодок серии «Борей» и перевооружение частей РВСН новыми грунтовыми комплексами «Ярс»? Ведь сегодня каждая копейка на счету.
Второй довод: ракета «Буревестник» нивелирует ПРО противника. Благодаря своей неограниченной дальности ракета способна обойти все вражеские рубежи и ударить с неожиданного направления. Значит, ракета «Буревестник» — это ответ на развертывание ПРО. Но и тут у меня возражения.
Во-первых, новые баллистические ракеты имеют лучшие меры преодоления вражеской противоракетной обороны, да сама ракета «Сармат» создавалась как средство преодоления и нивелировании ПРО. Во-вторых, баллистические ракеты остаются очень сложной целью, и до сих пор нет действительно эффективных способов обороны от них, а вот от крылатых ракет защититься намного проще. В-третьих, сам «Буревестник» не имеет преимуществ перед обычными крылатыми ракетами, кроме своей неограниченной дальности. Как раз наоборот: в вопросе прорыва вражеской противовоздушной обороны «Буревестник» как раз и слаб. А слаб он своей малочисленностью. Дело в том, что ценные цели будут прикрыты сильной противовоздушной обороной. Обычные (неядерные) крылатые ракеты берут числом, на важную и хорошо охраняемую цель можно отправить десятки крылатых ракет, но в случае с «Буревестником» такое не осуществить. Сам «Буревестник» будет малочислен из-за своей высокой цены и ограниченного лимита ядерных боезарядов, установленных в рамках договора СНВ III. Поэтому даже на важную цель будет направлено небольшое число «Буревестников», что ставит под сомнение возможность выполнения задачи.
Третий довод: ракета «Буревестник» имеет неограниченную дальность и способна поразить вражеские цели даже в Южном полушарии. Но тут сразу хочется сказать: а новая глобальная баллистическая ракета «Сармат» чем не подходит для этого? Для поражения столь далеких целей можно использовать и подводные лодки, и стратегическую авиацию.
Так зачем же на самом деле нужен «Буревестник»? Сначала мы должны ответить на такой вопрос: чем вообще крылатая ракета лучше баллистической? Ответ очевиден: она намного точнее. Крылатая ракета может иметь КВО всего 1-2 метра, что очень важно для поражения высокозащищенных целей – таких, как командные бункеры, в которых находится высшее военное и политическое руководство страны.
Я представляю сценарии применения ракет «Буревестник» примерно так. В случае отдачи высшим руководством страны приказа о нанесении ядерного удара по вражеской стране запускаются все средства для нанесения ядерного удара. Самому «Буревестнику» потребуется много часов на то, чтобы достигнуть вражеской территории. К этому времени баллистические ракеты, которым требуется всего лишь минут сорок для поражения своих целей, выведут все средства противовоздушной обороны. К тому времени, когда «Буревестник» долетит до вражеских берегов, территория противника уже будет превращены в руины. Важные объекты военной инфраструктуры (аэродромы, пункты ПВО, радиолокационные станции) будут уничтожены, и для «Буревестника» будет расчищен путь к цели. Выходит, крылатая ракета с ядерной энергетической установкой – это оружие для того, чтобы добить противника.
Правда, с появлением крылатой ракеты с неограниченной дальностью возникает сомнение в целесообразности иметь стратегическую авиацию. В чем ценность дорогих стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, когда имеется ракета с неограниченной дальностью, которая не нуждается в таком носителе? Особенно это важно сейчас, когда Минобороны РФ планирует заказать пятьдесят новых Ту-160М. Зачем они нужны при наличии такой ракеты?
Несомненно одно: «Буревестник» одним своим появлением заставит пересмотреть планы ведения войны.
Конечно, создание крылатой ракеты на ядерной тяге, при этом в разумных габаритах, само по себе сенсация. Что привело к горячему обсуждению новинки не только внутри России, но и за ее пределами.
Обсуждение в основном сводится к следующему: возможно ли создать ядерную энергетическую установку в таких габаритах и достаточную ли она создает тягу, чтобы удерживать в воздухе всю конструкцию? А может, это всего лишь блеф?
Но в этой статье мы не будем обсуждать эти вопросы. Допустим, что ракета существует, и она будет принята на вооружение в близлежащие годы. Рассмотрим вопрос назначения ракеты.
Для чего она нужна в принципе?
Очевидно, такое оружие не будет использоваться в локальных конфликтах, как ракета «Калибр» в Сирии. Это оружие «судного дня», которое будет использовано в глобальном термоядерном конфликте. Но какие преимущества она имеет перед обычными МБР и БРПЛ? И вот три довода в пользу «Буревестника».
Первый довод: пусковые установки с ракетой «Буревестник» можно развернуть не только на стратегических бомбардировщиках, но и на автомобильных тягачах, на железнодорожных составах, что обеспечит мобильность и маскировку пусковых установок. При этом «Буревестник» можно запустить ещё до начала конфликта, в этом случае ракеты могут длительное время барражировать над огромными необитаемыми просторами Арктики в ожидании команды. Мы можем рассматривать «Буревестник» как оружие ответного удара. Но тут хочется возразить: ведь эту функцию выполняют подводный флот и части РВСН, у которых на вооружении стоят грунтовые комплексы «Тополь» и «Ярс». Их ракеты более эффективно выполнят поставленную задачу. Не будет ли разумнее уделить ресурсы на окончание строительства подводных лодок серии «Борей» и перевооружение частей РВСН новыми грунтовыми комплексами «Ярс»? Ведь сегодня каждая копейка на счету.
Второй довод: ракета «Буревестник» нивелирует ПРО противника. Благодаря своей неограниченной дальности ракета способна обойти все вражеские рубежи и ударить с неожиданного направления. Значит, ракета «Буревестник» — это ответ на развертывание ПРО. Но и тут у меня возражения.
Во-первых, новые баллистические ракеты имеют лучшие меры преодоления вражеской противоракетной обороны, да сама ракета «Сармат» создавалась как средство преодоления и нивелировании ПРО. Во-вторых, баллистические ракеты остаются очень сложной целью, и до сих пор нет действительно эффективных способов обороны от них, а вот от крылатых ракет защититься намного проще. В-третьих, сам «Буревестник» не имеет преимуществ перед обычными крылатыми ракетами, кроме своей неограниченной дальности. Как раз наоборот: в вопросе прорыва вражеской противовоздушной обороны «Буревестник» как раз и слаб. А слаб он своей малочисленностью. Дело в том, что ценные цели будут прикрыты сильной противовоздушной обороной. Обычные (неядерные) крылатые ракеты берут числом, на важную и хорошо охраняемую цель можно отправить десятки крылатых ракет, но в случае с «Буревестником» такое не осуществить. Сам «Буревестник» будет малочислен из-за своей высокой цены и ограниченного лимита ядерных боезарядов, установленных в рамках договора СНВ III. Поэтому даже на важную цель будет направлено небольшое число «Буревестников», что ставит под сомнение возможность выполнения задачи.
Третий довод: ракета «Буревестник» имеет неограниченную дальность и способна поразить вражеские цели даже в Южном полушарии. Но тут сразу хочется сказать: а новая глобальная баллистическая ракета «Сармат» чем не подходит для этого? Для поражения столь далеких целей можно использовать и подводные лодки, и стратегическую авиацию.
Так зачем же на самом деле нужен «Буревестник»? Сначала мы должны ответить на такой вопрос: чем вообще крылатая ракета лучше баллистической? Ответ очевиден: она намного точнее. Крылатая ракета может иметь КВО всего 1-2 метра, что очень важно для поражения высокозащищенных целей – таких, как командные бункеры, в которых находится высшее военное и политическое руководство страны.
Я представляю сценарии применения ракет «Буревестник» примерно так. В случае отдачи высшим руководством страны приказа о нанесении ядерного удара по вражеской стране запускаются все средства для нанесения ядерного удара. Самому «Буревестнику» потребуется много часов на то, чтобы достигнуть вражеской территории. К этому времени баллистические ракеты, которым требуется всего лишь минут сорок для поражения своих целей, выведут все средства противовоздушной обороны. К тому времени, когда «Буревестник» долетит до вражеских берегов, территория противника уже будет превращены в руины. Важные объекты военной инфраструктуры (аэродромы, пункты ПВО, радиолокационные станции) будут уничтожены, и для «Буревестника» будет расчищен путь к цели. Выходит, крылатая ракета с ядерной энергетической установкой – это оружие для того, чтобы добить противника.
Правда, с появлением крылатой ракеты с неограниченной дальностью возникает сомнение в целесообразности иметь стратегическую авиацию. В чем ценность дорогих стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, когда имеется ракета с неограниченной дальностью, которая не нуждается в таком носителе? Особенно это важно сейчас, когда Минобороны РФ планирует заказать пятьдесят новых Ту-160М. Зачем они нужны при наличии такой ракеты?
Несомненно одно: «Буревестник» одним своим появлением заставит пересмотреть планы ведения войны.
- Автор:
- Владимир
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