Министр Мантуров: Плавдок ПД-50 точно будут поднимать
Появились сведения о том, что власти готовы принять решение о подъёме частично затонувшего в Мурманской области плавдока ПД-50. По словам министра промышленности страны Дениса Мантурова, «точно будет подниматься».
Российский чиновник федерального уровня отметил, что от поднятия ПД-50 отказываться нельзя по определению, так как может быть полностью перекрыт доступ в гавань, которая эксплуатируется 82-м судоремонтным заводом. В то же время операция по подъёму гигантского плавдока опасна тем, что ПД-50 может «сползти» на участок с большей глубиной и потащить за собой то оборудование, которое собираются использовать при подъёме.
По словам Дениса Мантурова, на месте подтопленного дока продолжают работать бригады водолазов, которые проводят мероприятия по резке образца металла корпуса для определения такого параметра как усталость металла. От значений этого важного параметра зависят дальнейшие способы по поднятию плавдока, который частично ушёл под воду после отказа работы насосов. Причину отказа до сих пор пытаются выяснить. В Минэнерго ранее заявили, что подача электроэнергии на 82-м заводе не прерывалась.
Ранее в ленте «Интерфакса» было опубликовано заявление, в котором говорится, что на корпусе подтопленного ПД-50 имеются трещины.
Денис Мантуров в очередной раз высказался о том, что работы по модернизации и ремонту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который в связи с ЧП был вынужден перейти на другой судоремонтный завод, по времени сдвинуты не будут. Модернизационные процедуры завершатся в срок.
Напомним, что при аварии на плавучем доке без вести пропал один из сотрудников завода.
Ранее сообщалось, что от подъёма ПД-50, вероятно, откажутся в пользу приобретения другого плавдока со схожими габаритами.
Российский чиновник федерального уровня отметил, что от поднятия ПД-50 отказываться нельзя по определению, так как может быть полностью перекрыт доступ в гавань, которая эксплуатируется 82-м судоремонтным заводом. В то же время операция по подъёму гигантского плавдока опасна тем, что ПД-50 может «сползти» на участок с большей глубиной и потащить за собой то оборудование, которое собираются использовать при подъёме.
По словам Дениса Мантурова, на месте подтопленного дока продолжают работать бригады водолазов, которые проводят мероприятия по резке образца металла корпуса для определения такого параметра как усталость металла. От значений этого важного параметра зависят дальнейшие способы по поднятию плавдока, который частично ушёл под воду после отказа работы насосов. Причину отказа до сих пор пытаются выяснить. В Минэнерго ранее заявили, что подача электроэнергии на 82-м заводе не прерывалась.
Ранее в ленте «Интерфакса» было опубликовано заявление, в котором говорится, что на корпусе подтопленного ПД-50 имеются трещины.
Денис Мантуров в очередной раз высказался о том, что работы по модернизации и ремонту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который в связи с ЧП был вынужден перейти на другой судоремонтный завод, по времени сдвинуты не будут. Модернизационные процедуры завершатся в срок.
Напомним, что при аварии на плавучем доке без вести пропал один из сотрудников завода.
Ранее сообщалось, что от подъёма ПД-50, вероятно, откажутся в пользу приобретения другого плавдока со схожими габаритами.
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