В последнее время Запад постоянно упрекает Россию в агрессивной политике. Вмешательство в американские выборы, организация покушения на двойного-тройного-четверного агента Сергея Скрипаля, поддержка режим Асада в Сирии, присоединение Крыма - всё это, по мнению западных политиков, является прямыми доказательствами проявления агрессии Москвой.Однако есть политические деятели, которые придерживаются совершенно другой точки зрения. Так, немецкий политик Вилли Виммер прекрасно понимает, что Россию пытаются упрекать в том, в чём сам Запад постоянно оказывался виновен. Вся правда заключается в том, что обвинения в адрес агрессивного поведения российской власти нужны Западу, прежде всего, для того, чтобы скрыть свою агрессию.Наращивание Соединёнными Штатами числа военных баз по всему миру, в том числе рядом с российскими границами, расширение НАТО, увеличение финансирования армии и спецслужб США, открытые заявления некоторых западных лидеров относительно своих империалистических планов, – не это ли примеры жёсткой агрессивной политической риторики, которую демонстрирует Запад?По мнению немецкого политика, то, что сегодня делают США, Германия и другие западные страны вполне сопоставимо с тем, что в своё время делали Наполеон и Адольф Гитлер. В Вашингтоне идея господства настолько укрепилась на уровне подсознания, что во многом определяет его политику.