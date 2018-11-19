Авиаполк ЮВО пополнился модернизированными Су-27СМ3
В смешанное авиационное соединение 4-й армии ВВС, дислоцированное в Краснодарском крае, поступили 3 модернизированных истребителя поколения Су-27СМ3, сообщает bmpd.
Самолеты совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край), преодолев 10 тыс. км с двумя промежуточными посадками в Новосибирской и Челябинской областях.
Ресурс напоминает, что Су-27СМ3 является наиболее совершенным вариантом модернизации строевых истребителей. Самолеты оснащены более мощными двигателями, имеют большую маневренность и дальность полета.
Первые 12 Су-27СМ3 были созданы на КнААЗ в 2010-2011 годах по заказу Минобороны из непоставленных в КНР машинокомплектов Су-27СК. Затем в 2015 году военное ведомство заказало модернизацию 36-ти строевых Су-27С(П), которые предназначались для авиаполка, дислоцированного в Крыму. Однако в дальнейшем программа модернизации истребителей была пересмотрена и, видимо, кардинально сокращена. В итоге к концу 2017 года предприятие сдало лишь четыре Су-27СМ3. Все они были отправлены в Краснодарский край.
Теперь КнААЗ сдал еще 3 модернизированных истребителя. Дальнейшая судьба программы Су-27СМ3 остается неопределенной. Хотя, по данным ресурса, предприятие завершит модернизацию еще нескольких самолетов с целью доукомплектования этим типом второй эскадрильи 3-го смешанного полка, дислоцированного на Кубани.
Самолеты совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край), преодолев 10 тыс. км с двумя промежуточными посадками в Новосибирской и Челябинской областях.
Ресурс напоминает, что Су-27СМ3 является наиболее совершенным вариантом модернизации строевых истребителей. Самолеты оснащены более мощными двигателями, имеют большую маневренность и дальность полета.
Первые 12 Су-27СМ3 были созданы на КнААЗ в 2010-2011 годах по заказу Минобороны из непоставленных в КНР машинокомплектов Су-27СК. Затем в 2015 году военное ведомство заказало модернизацию 36-ти строевых Су-27С(П), которые предназначались для авиаполка, дислоцированного в Крыму. Однако в дальнейшем программа модернизации истребителей была пересмотрена и, видимо, кардинально сокращена. В итоге к концу 2017 года предприятие сдало лишь четыре Су-27СМ3. Все они были отправлены в Краснодарский край.
Теперь КнААЗ сдал еще 3 модернизированных истребителя. Дальнейшая судьба программы Су-27СМ3 остается неопределенной. Хотя, по данным ресурса, предприятие завершит модернизацию еще нескольких самолетов с целью доукомплектования этим типом второй эскадрильи 3-го смешанного полка, дислоцированного на Кубани.
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