ПСКР «Балаклава» и буксир «Сергей Балк» на достройке в Севастополе
Специалисты севастопольского ООО «Судоремонтный завод Персей» продолжают достройку новых единиц для Черноморского флота и погрануправления ФСБ России, сообщает bmpd.
В их числе морской буксир «Сергей Балк» (проект 23470) и пограничный сторожевой корабль «Балаклава» (проект 10410Б).
Морской буксир прибыл в Севастополь в июле текущего года, осуществив переход на буксирной тяге по внутренним водным путям из Ярославля. Судно было заложено на Ярославском заводе в 2014 году, спущено на воду в декабре 2016 года. Буксир планируется передать Черноморскому флоту в первом квартале 2019 года. Служба «Сергея Балка» будет проходить в 205 отряде судов обеспечения ЧФ (Севастополь).
ПСКР «Балаклава» также доставлен на севастопольский завод из Ярославля по внутренним водным путям. О его прибытии стало известно 10 ноября. В следующем году он будет передан Крымскому управлению Погранслужбы ФСБ с базированием в Севастополе.
Морской буксир проекта 23470 имеет водоизмещение 3,2 тыс. т, его длина – около 70 м, ширина – 15 м, осадка – 5,2 м. Дальность плавания – 3 тыс. миль, автономность – 30 суток. Скорость – до 14 узлов. На борту имеется вертолетная площадка.
ПСКР «Балаклава» предназначен для охраны границы, территориального моря, борьбы с пиратством и терроризмом. Его водоизмещение – 375 т, длина 49,5 м, ширина – 9,2 м, осадка – 2,6 м. Дальность плавания – 1,5 тыс. миль, автономность – 10 суток. Скорость – до 32 узлов. Вооружен пулеметами «Корд» (12,7 мм) и артустановкой АК-630М (30 мм).
В их числе морской буксир «Сергей Балк» (проект 23470) и пограничный сторожевой корабль «Балаклава» (проект 10410Б).
Морской буксир прибыл в Севастополь в июле текущего года, осуществив переход на буксирной тяге по внутренним водным путям из Ярославля. Судно было заложено на Ярославском заводе в 2014 году, спущено на воду в декабре 2016 года. Буксир планируется передать Черноморскому флоту в первом квартале 2019 года. Служба «Сергея Балка» будет проходить в 205 отряде судов обеспечения ЧФ (Севастополь).
ПСКР «Балаклава» также доставлен на севастопольский завод из Ярославля по внутренним водным путям. О его прибытии стало известно 10 ноября. В следующем году он будет передан Крымскому управлению Погранслужбы ФСБ с базированием в Севастополе.
Морской буксир проекта 23470 имеет водоизмещение 3,2 тыс. т, его длина – около 70 м, ширина – 15 м, осадка – 5,2 м. Дальность плавания – 3 тыс. миль, автономность – 30 суток. Скорость – до 14 узлов. На борту имеется вертолетная площадка.
ПСКР «Балаклава» предназначен для охраны границы, территориального моря, борьбы с пиратством и терроризмом. Его водоизмещение – 375 т, длина 49,5 м, ширина – 9,2 м, осадка – 2,6 м. Дальность плавания – 1,5 тыс. миль, автономность – 10 суток. Скорость – до 32 узлов. Вооружен пулеметами «Корд» (12,7 мм) и артустановкой АК-630М (30 мм).
- Использованы фотографии:
- https://balabin-1712.livejournal.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter