Сводка за неделю о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 09.11.18 – 15.11.18
На этой неделе продолжался снижаться уровень обстрелов, а после выборов глав ДНР и ЛНР, уменьшился до уровня летних обстрелов. Всего за эту неделю ВСУ обстреляли ДНР 90 раз, а ЛНР 16 раз. К сожалению даже при таких обстрелов, продолжают страдать люди. От обстрелов ВСУ пострадали пять человек ДНР, четверо из них военнослужащие НМ ДНР.
На выборах людей было значительно меньше, чем на выборах главы ДНР 11 ноября 2014 года. По крайне менее, сужу по своему участку в Куйбышевском районе. Видимо, сказывается все таки усталость от войны, многие уехали искать работу в Россию. Как бы, то не было, выборы состоялись. В ДНР избран Д. Пушилин, в ЛНР избран Л. Пасечник. Единственное, что не понял к чему салют? Ведь это был не референдум о возвращении в Россию.
9 ноября, при распитии алкоголя в подразделении 92-й бригады военнослужащие решили продолжить отмечать предстоящее убытие с передовой, для этого отправили двух бойцов за дополнительной порцией алкоголя в н.п. Верхнеторецкое. При возвращении обратно, военнослужащие отклонились от установленного маршрута и подорвались на собственной мне. В результате один горе-вояка погиб, второй получил тяжелые ранения.
10 ноября, подразделениями ПВО НМ ДНР уничтожен один БЛА противника в районе Аэропорта г. Донецк.
11 ноября, текущего года на позициях ВСУ первой линии обороны в районе н.п. Марьинка, в результате подрыва на собственных минных заграждениях погиб боевик 28-й бригады солдат Кременко.
ДНР:
Разведкой были получены новые данные относительно пропажи 27 октября 2018 года БЛА СММ ОБСЕ.
Так, в период с 29 октября по 10 ноября текущего года в зоне ответственности 28-й бригады выявлена работа комиссии, во главе с представителями ГШ ВС Украины. В ее состав входили офицеры ВСУ и технические специалисты «УкрОборонПрома», которые занималась первичным изучением «утраченного» БЛА СММ ОБСЕ, в том числе, деактивацией систем и датчиков слежения за местоположением аппарата.
На данный момент БЛА находится в штабе 28-й бригады в н.п. Курахово, и в ближайшие дни будет вывезен из зоны «ООС».
Транспортировка БЛА возложена на ряд должностных лиц во главе с начальником отдела разведки 28-й бригады Ломак М.М., которому лично Наевым поставлена задача доставить и передать летательный аппарат в научно исследовательский институт при ГП «Антонов». Предполагается, что дальнейшим изучением аппарата займутся представители промышленности, для незаконного использования запатентованных западных технологий при создании собственных БЛА.
По имеющимся у нас данным, сегодня 16 ноября беспилотник планируется перевезти на железнодорожную станцию Курахово на грузовом автомобиле марки «ЗИЛ-131» с регистрационным знаком 4649 Р5 в сопровождении трёх автомобилей охранения. Затем БЛА будет доставлен железнодорожным транспортом к месту назначения в столицу незалежной. Традиционно, вина за «сбитый» беспилотник будет возложена на наши силы.
На Горловском направлении начиная с 7 ноября в результате применения противником средств радиоэлектронной борьбы, в районе населённого пункта Пантелемоновка (2 км от н.п. Корсунь, где глушили БЛА ОБСЕ) отмечаются сбои в работе сотовой связи и теле-радио вещания, а также участились обращения мирных жителей в районные медицинские учреждения с жалобами на головную боль.
Нашей разведкой зафиксировано прибытие в район н.п. Калиново (17 км северо-западнее Донецка) тяжелого артиллерийского вооружения из состава бригадной артиллерийской группы 57-й мотопехотной бригады. В настоящее время в ангарах сельхоз построек на западной окраине населенного пункта замаскировано 18 единиц гаубиц калибра 152-мм, 12 единиц пушек МТ-12 калибра 100-мм и 6 единиц РСЗО «Град».
ЛНР:
Разведка продолжает выявлять наличие вооружения и военной техники ВСУ, запрещенных Минскими соглашениями, вдоль линии боевого соприкосновения. Так обнаружены, в районе:
- н.п. Новотошковское, огневые позиции двух минометных расчетов калибром 82-мм и расчёт ЗУ 23-2;
- н.п. Трехизбенка, огневые позиции миномётной батареи;
- н.п. Крымское, 2 единицы БМП-1 и позиции миномётной батареи;
- н.п. Новозвановка, позиция минометной батареи, калибром 120-мм, два капонира с БМП-2 14-й бригады ВСУ.
На этой неделе миссией ОБСЕ зафиксировано отсутствие в местах хранения следующей техники и вооружения ВСУ:
- 9 единиц - 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика»;
- 6 единиц - 152-мм САУ 2С19 «Мста-С»;
- 4 единиц - 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 «Лягушка»;
- 7 единиц - 120-мм минометов 2Б11 «Сани».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
09.11.18, пятница
За пятницу ВСУ обстреляли ДНР 22 раза.
ЛНР в пятницу обстреливали 4 раза.
10.11.18, суббота
В субботу ВСУ обстреляли ДНР 11 раз, ранен один военнослужащий НМ ДНР.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
11.11.18, воскресенье
По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли территорию республики 7 раз, ранен один военнослужащий НМ ДНР.
В воскресенье ВСУ обстреливали ЛНР 2 раза.
12.11.18, понедельник
По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли ДНР 11 раз, ранен один военнослужащий НМ ДНР.
В ЛНР за сутки произошёл один обстрел.
13.11.18, вторник
По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли ДНР 17 раз (в таблице выше могут быть не обозначены обстрелы, где использовалось только стрелковое оружие).
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.
14.11.18, среда
В среду ДНР пережило 19 острелов со стороны ВСУ. Ранены один военнослужащий НМ ДНР и одна мирная жительница 1999 г.р.
В среду ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
15.11.18, четверг
По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли ДНР 17 раз (в таблице выше могут быть не обозначены обстрелы, где использовалось только стрелковое оружие).
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
Всего за неделю
ВСУ обстреляли ДНР 90 раз. ранено четверо военнослужащих НМ ДНР и одна мирная жительница республики.
По районам двадцати населенных пунктов Республики противник применил артиллерию калибром 122-мм, выпустив девять снарядов, также применил минометы калибром 120 и 82-мм, выпустив шестьдесят семь мин, из которых тринадцать калибром 120 мм, применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов со стороны украинских террористов за неделю повреждения получили четыре домостроения в населенных пунктах Доломитное, Зайцево и Гольмовский.
ВСУ обстреляли ЛНР 16 раз.
Всего по территории Республики было выпущено более 266 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Логвиново, Калиново, Первомайск, Марьевка, Золотое-5, Донецкий, Желобок.
Всем терпения и здоровья!
На выборах людей было значительно меньше, чем на выборах главы ДНР 11 ноября 2014 года. По крайне менее, сужу по своему участку в Куйбышевском районе. Видимо, сказывается все таки усталость от войны, многие уехали искать работу в Россию. Как бы, то не было, выборы состоялись. В ДНР избран Д. Пушилин, в ЛНР избран Л. Пасечник. Единственное, что не понял к чему салют? Ведь это был не референдум о возвращении в Россию.
9 ноября, при распитии алкоголя в подразделении 92-й бригады военнослужащие решили продолжить отмечать предстоящее убытие с передовой, для этого отправили двух бойцов за дополнительной порцией алкоголя в н.п. Верхнеторецкое. При возвращении обратно, военнослужащие отклонились от установленного маршрута и подорвались на собственной мне. В результате один горе-вояка погиб, второй получил тяжелые ранения.
10 ноября, подразделениями ПВО НМ ДНР уничтожен один БЛА противника в районе Аэропорта г. Донецк.
11 ноября, текущего года на позициях ВСУ первой линии обороны в районе н.п. Марьинка, в результате подрыва на собственных минных заграждениях погиб боевик 28-й бригады солдат Кременко.
ДНР:
Разведкой были получены новые данные относительно пропажи 27 октября 2018 года БЛА СММ ОБСЕ.
Так, в период с 29 октября по 10 ноября текущего года в зоне ответственности 28-й бригады выявлена работа комиссии, во главе с представителями ГШ ВС Украины. В ее состав входили офицеры ВСУ и технические специалисты «УкрОборонПрома», которые занималась первичным изучением «утраченного» БЛА СММ ОБСЕ, в том числе, деактивацией систем и датчиков слежения за местоположением аппарата.
На данный момент БЛА находится в штабе 28-й бригады в н.п. Курахово, и в ближайшие дни будет вывезен из зоны «ООС».
Транспортировка БЛА возложена на ряд должностных лиц во главе с начальником отдела разведки 28-й бригады Ломак М.М., которому лично Наевым поставлена задача доставить и передать летательный аппарат в научно исследовательский институт при ГП «Антонов». Предполагается, что дальнейшим изучением аппарата займутся представители промышленности, для незаконного использования запатентованных западных технологий при создании собственных БЛА.
По имеющимся у нас данным, сегодня 16 ноября беспилотник планируется перевезти на железнодорожную станцию Курахово на грузовом автомобиле марки «ЗИЛ-131» с регистрационным знаком 4649 Р5 в сопровождении трёх автомобилей охранения. Затем БЛА будет доставлен железнодорожным транспортом к месту назначения в столицу незалежной. Традиционно, вина за «сбитый» беспилотник будет возложена на наши силы.
На Горловском направлении начиная с 7 ноября в результате применения противником средств радиоэлектронной борьбы, в районе населённого пункта Пантелемоновка (2 км от н.п. Корсунь, где глушили БЛА ОБСЕ) отмечаются сбои в работе сотовой связи и теле-радио вещания, а также участились обращения мирных жителей в районные медицинские учреждения с жалобами на головную боль.
Нашей разведкой зафиксировано прибытие в район н.п. Калиново (17 км северо-западнее Донецка) тяжелого артиллерийского вооружения из состава бригадной артиллерийской группы 57-й мотопехотной бригады. В настоящее время в ангарах сельхоз построек на западной окраине населенного пункта замаскировано 18 единиц гаубиц калибра 152-мм, 12 единиц пушек МТ-12 калибра 100-мм и 6 единиц РСЗО «Град».
ЛНР:
Разведка продолжает выявлять наличие вооружения и военной техники ВСУ, запрещенных Минскими соглашениями, вдоль линии боевого соприкосновения. Так обнаружены, в районе:
- н.п. Новотошковское, огневые позиции двух минометных расчетов калибром 82-мм и расчёт ЗУ 23-2;
- н.п. Трехизбенка, огневые позиции миномётной батареи;
- н.п. Крымское, 2 единицы БМП-1 и позиции миномётной батареи;
- н.п. Новозвановка, позиция минометной батареи, калибром 120-мм, два капонира с БМП-2 14-й бригады ВСУ.
На этой неделе миссией ОБСЕ зафиксировано отсутствие в местах хранения следующей техники и вооружения ВСУ:
- 9 единиц - 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика»;
- 6 единиц - 152-мм САУ 2С19 «Мста-С»;
- 4 единиц - 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 «Лягушка»;
- 7 единиц - 120-мм минометов 2Б11 «Сани».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
09.11.18, пятница
За пятницу ВСУ обстреляли ДНР 22 раза.
ЛНР в пятницу обстреливали 4 раза.
10.11.18, суббота
В субботу ВСУ обстреляли ДНР 11 раз, ранен один военнослужащий НМ ДНР.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
11.11.18, воскресенье
По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли территорию республики 7 раз, ранен один военнослужащий НМ ДНР.
В воскресенье ВСУ обстреливали ЛНР 2 раза.
12.11.18, понедельник
По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли ДНР 11 раз, ранен один военнослужащий НМ ДНР.
В ЛНР за сутки произошёл один обстрел.
13.11.18, вторник
По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли ДНР 17 раз (в таблице выше могут быть не обозначены обстрелы, где использовалось только стрелковое оружие).
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.
14.11.18, среда
В среду ДНР пережило 19 острелов со стороны ВСУ. Ранены один военнослужащий НМ ДНР и одна мирная жительница 1999 г.р.
В среду ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
15.11.18, четверг
По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли ДНР 17 раз (в таблице выше могут быть не обозначены обстрелы, где использовалось только стрелковое оружие).
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
Всего за неделю
ВСУ обстреляли ДНР 90 раз. ранено четверо военнослужащих НМ ДНР и одна мирная жительница республики.
По районам двадцати населенных пунктов Республики противник применил артиллерию калибром 122-мм, выпустив девять снарядов, также применил минометы калибром 120 и 82-мм, выпустив шестьдесят семь мин, из которых тринадцать калибром 120 мм, применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов со стороны украинских террористов за неделю повреждения получили четыре домостроения в населенных пунктах Доломитное, Зайцево и Гольмовский.
ВСУ обстреляли ЛНР 16 раз.
Всего по территории Республики было выпущено более 266 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Логвиново, Калиново, Первомайск, Марьевка, Золотое-5, Донецкий, Желобок.
Всем терпения и здоровья!
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